- Comisia Federala pentru Comert a SUA (FTC) a confirmat luni ca investigheaza reteaua de socializare Facebook cu privire la respectarea de catre aceasta a practicilor privind confidentialitatea datelor, in urma scandalului ce a scos la iveala faptul ca datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori…

- Lumea a fost zguduita de scandalul Cambridge Analytica, in urma caruia o mulțime de utilizatori au inceput sa paraseasca rețeaua de socializare. Insa, facand asta, au descoperit un lucru și mai cutremurator.

- Scandalul în care sunt implicați Mark Zuckerberg (33 de ani) și gigantul Facebook ia amploare. Utilizatorii au descoperit ca rețeaua sociala stocheaza informații, inclusiv istoricul de apeluri și mesajele text, totul fiind facut acum public

- Mark Zuckerberg a anuntat saptamana aceasta mai multe masuri pe care Gacebook le va face dupa scandalul Cambridge Analytica referitor la aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, pentru a preveni eventuale abuzuri. Masurile anunțate: Toate aplicatiile care strang date…

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite. Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa…

- Esti ingrijorat de modul in care sunt folosite datele tale personale de pe Facebook, mai ales in lumina celui mai recent scandal in care este implicata compania americana, dar nu vrei sa iti stergi contul? Exista cateva lucruri pe care le poti face chiar tu pentru a limita "valorificarea"…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Facebook trece prin cea mai mare criza de la inființarea sa, acum 14 ani. Intr-o singura zi, compania lui Mark Zuckerberg a pierdut la bursa 4 miliarde de dolari, pe fondul scandalului privind extragerea și utilizarea neautorizata, in scopuri politice, a unor informații privind peste

- Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a indus in eroare comitetul. Collins l-a somat in scris pe Zuckerberg pentru a oferi explicatii: „A venit timpul sa ascultam un director de la Facebook cu destula autoritate pentru a descrie…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat sa…

- Dupa ce Google si Facebook au luat initiativa, acum este si randul Twitter sa anunte ca va interzice promovarea prin reclame a cripto-monedelor si ICO-uri (initial coin offerings). Mai mult decat atat, embargoul ce va intra in efect peste doua saptamani ar putea viza si exchange-urile de monede virtuale,…

- Tinder face un pas un nou pas catre transformarea in retea de socializare veritabila, adaugand in aplicatia pentru mobil o sectiune in care gasim poze si postari facute de alti utilizatori. Feed-ul de continut este interpretarea Tinder a timeline-ului Facebook, doar in loc de stiri si postari specifice…

- Odata cu intrarea pe piata din Romania, Spotify va fi disponibil in 65 de piete din intreaga lume, scrie europafm.ro. Unul dintre principalele atuuri ale serviciului Spotify este personalizarea, ce permite fanilor sa gaseasca muzica preferata in cel mai simplu mod, dar și sa descopere noi piese și…

- Chiar daca ai impresia ca ești bine pus la punct cu setarile de securitate, in momentul in care publici ceva, nu mai ai control asupra materialului respectiv. Potențialii angajatori, parteneri de afaceri sau, in general, oamenii in fața carora ar fi dezirabil sa iți pastrezi o anumita imagine, pot…

- Utilizatorii tuturor tipurilor de servicii oferite de RATBV S.A. au de astazi din nou posibilitatea de a se informa cu privire la activitatea societatii, de a face sugestii ori de a sesiza unele probleme prin intermediul paginii oficiale de socializare de Facebook: https://www.facebook.com/RATBV-SA…

- Avansurile tehnologice ajung la tot mai multi oameni de pe planeta, care are acum o populatie de aproape 7,6 miliarde de persoane. Pentru multi dintre locuitorii Pamantului, primul si singurul dispozitiv cu care au accesat internetul este telefonul mobil. Numarul utilizatorilor unici de telefoane…

- In urma cu cateva ore, rețeaua Telekom a cazut, foarte mulți dintre clienți fiind puși in poziția problematica de a nu putea suna sau fi sunați. Pentru unii dintre aceștia, neplacerile au fost foarte mari, iar raspunsul companiei, intarziat și insuficient. Reprezentanții Telekom au detaliat problema…

- Rețeaua Telekom Romania a cazut in urma cu cateva ore, astfel ca o buna parte dintre clienți s-au trezit ca nu iși pot folosi telefoanele pentru a apela sau a fi apelați. Reprezentanții Telekom Romania au facut anunțul legat de problemele tehnice chiar pe pagina lor oficiala de Facebook. „Pe fondul…

- Emailul ramane unul dintre mediile preferate de hackeri, iar 80% din malware-ul trimis pe mail este atasat la mesaje sub forma de fisiere Office, PDF sau arhive. De asemenea, hackerii folosesc tot mai mult informatiile partajate de utilizatori pe retelele sociale, precum Facebook si Twitter, pentru…

- "Profilurile de Facebook pot fi false și pot ascunde in spatele lor persoane rau intenționate, interesate de datele personale care pot fi folosite pentru lansarea unor atacuri spam, pentru furturi de identitate și alte atacuri virtuale", a scris Poliția Romana. Autoritațile le-au recomandat…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.…

- Mai mulți oameni ridiculizeaza autoritațile unui oraș din Scoția. Un videoclip-parodie care ridiculizeaza adimistrația unui oraș din Scoția a devenit viral pe Facebook. Imaginile il prezinta pe un ”angajat al consiliului” care toarna cereale intr-o gaura din asflat pentru ca municipalitatea nu mai are…

- Romanii au fost in ultima perioada victimele unei noi inșelatorii care s-a viralizat pe Facebook. Este vorba de un concurs unde oamenii ar trebui, teoretic sa caștige un iPhone X in schimbul unor date personale.

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Un raport intitulat „Spam si phishing in 2017”, realizat de Kaspersky Lab, arata ca infractorii cibernetici au urmarit evenimentele globale si s-au folosit de subiecte populare precum FIFA 2018 si Bitcoin pentru a pacali utilizatorii si a le fura banii ori informatiile personale.

- Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste” si permite utilizatorilor sa creeze liste pe diverse subiecte. Cu noua facilitate, utilizatorii pot crea in cadrul postarilor liste despre absolut…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor, relateaza…

- Desi reprezinta cea mai apropiata functie de un „dislike”, optiune ceruta de multi ani de un numar mare de utilizatori, butonul prin care utilizatorii isi pot exprima dezaprobarea este valabil doar pentru comentarii, nu si pentru postarile normale. Plasat pe aceeasi linie cu „Like” si „Comment”,…

- Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Timis, Dana Spac, a declarat, luni, corespondentului Mediafax, ca o echipa de medici inspectori fac verificari la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. "O echipa formata din medici inspectori din cadrul DSP Timis fac verificari, de…

- In timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business Insider.…

- Facebook ar putea renunta la cea mai populara functie a retelei de socializare, News Feed (fluxul personalizat de stiri). Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai…

- Cea mai cunoscuta și folosita rețea de socializare din lume, Facebook, s-ar putea schimba radical, dupa ce cofondatorul sau, Mark Zuckerberg a prezentat o noua funcție care ia cu asalt celebra rețea.

- Aplicația Clever Taxi impune utilizatorilor plata unui bacșiș obligatoriu de 10% daca vor sa plateasca pentru cursele efectuate cu cardul. Masura a dus la critici din partea utilizatorilor pe pagina de Facebook a companiei, nemulțumiți de faptul ca acesta este obligatoriu. Ulterior, susținatorii taximetriștilor…

- Facebook va pune accentul pe informatiile locale difuzate in fluxul de stiri al utilizatorilor, modificare operata initial in SUA, apoi in alte tari, pentru a limita dezinformarea, transmite AFP.

- Facebook a lansat o campanie de comunicare pentru consilierea numerosilor sai utilizatori europeni in ceea ce priveste gestionarea datelor personale, cu cateva luni inainte de intrarea in vigoare a noii legi despre protectia online a vietii private, transmite Mediafax . Oficiali ai retelei de socializare,…

- L-am sunat pe Nicolae Barbu (52 de ani) dupa ce el a publicat pe contul sau de Facebook un mesaj in care le cere giurgiuvenilor sa isi descrie "experientele personale, pozitive sau negative" si sa vina cu sugestii pentru schimbarea in bine a institutiilor publice. "Am vazut un exemplu pozitiv la spitalul…

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua actualizare a platformei de socializare Facebook, prin care aceasta va promova stirile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere. Acest demers are ca scop combaterea senzationalismului si dezinformarii, dar si construirea unui „simt…

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, plasarea sub control judiciar a fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, prentru care DNA ceruse arestarea preventiva. Decizia nu este definitiva, transmite News.ro . ”Alex, Gabi, parintii mei dragi, prietenii mei iertati-ma…

- WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare desfasurate in masa. Inginerii WhatsApp testeaza in prezent un sistem de detectare si avertizare a utilizatorilor cu privire la mesajele de tip spam, care contin informatii de natura sa creeze panica.…

- FC Universitatea Cluj, clubul cu cei mai multi membri cotizanti din Romania (1.200 la finalul anului 2017) tine pasul cu tehnologia si isi intareste prezenta in mediul online. Noul site, www.fcuniversitateacluj.ro le ofera suporterilor “Sepcilor rosii” o experienta mai placuta de navigare,…

- Facebook anunta o modificare de paradigma a algoritmului care stabileste ce tipuri de postari sunt afisate cu prioritate utilizatorilor. Mark Zuckerberg spune, intr-o postare pe Facebook, ca reteaua sociala pe care o conduce va pune mai mult accent pe ceea ce numeste interactiunea sociala semnificativa,…

- Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu atrage atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile. ''Eu cred ca lucrurile ne scapa…

- In timp ce mai multi millennials si-au cheltuit banii in 2017 pe aplicatii de tipul Tinder si au postat „selfie-uri” pe social media, din ce in ce mai multi tineri incep sa investeasca la bursa pentru a-si asigura securitate financiara in viitor. Vestea proasta este ca in 2017 nu pare ca s-au…