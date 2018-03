Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata in…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o ancheta privind Facebook, care ar putea primi o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50...

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a…

- Alekandr Kogan, psiholog la Universitatea Cambridge, este vorbitor nativ de limba rusa și s-a nascut in Moldova, dar pana la varsta de șapte ani a crescut la Moscova. In acel moment, familia sa a emigrat in Statele Unite.

- Fondatorul și conducatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost convocat de Comisia Parlamentului Marii Britanii in urma scandalului Cambridge Analytica. Facebook se afla intr-o grava criza existențiala. Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook,…

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Scaderea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea incheind sesiunea cu o depreciere de 6,76 %, cea mai mare incepand din martie 2014. Prăbușirea de pe bura americană fost generată de informațiile potrivit cărora…

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- Facebook investigheaza daca un angajat al sau a stiut despre scurgerea cu informatii despre 50 de milioane de persoane catre Cambridge Analytica, firma de publicitate care l-a ajutat pe Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, transmite Bloomberg.

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „razboi psihologic”. …

- Facebook nu scapa nici in 2018 de ceea ce se dovedește a fi cea mai mare problema: influențarea utilizatorilor inainte de alegeri. Totodata, ar putea fi momentul in care va fi ceruta reglementarea rețelei pentru prevenirea unor astfel de scenarii, scriu cei de la Playtech. Victoria lui Donald Trump…

- Statele Unite ale Americii asteapta un raspuns din partea Coreei de Nord, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, notand ca regimul de la Phenianul nu a mai transmis nimic de cand presedintele Donald Trump a acceptat propunerea unei intrevederi cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un.

- Uniunea Europeana a anunțat ca ar putea taxa suplimentar produse importante din Statele Unite, precum untul de arahide, sucul de portocale, afinele si bourbon-ul din SUA, daca Donald trump va impune taxe vamale pentru importurile de oțel și aluminiu, scrie Agerpres care citeaza AFP. “O lista provizorie…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.Presedintele american Donald Trump a recunoscut…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Tari europene importante nu sunt de acord cu planurile SUA de aprovizionare cu armament a Ucrainei, iar Washingtonul incearca sa atraga in acesta initiativa o serie de state cunoscute pentru atitudinea lor rusofoba, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Europa nu este tacuta,…

- Maradona nu a primit viza pentru Statele Unite ale Americii, pentru ca l-a insultat pe presedintele Donald Trump, scrie Le Figaro. Fostul international argentinian ar fi spus despre presedintele american ca este o marioneta, in timpul unui interviu la o televiziune din Venezuela. Maradona…

- Actiunile companiei Facebook inregistrau o crestere masiva miercuri la inchidere, dupa ce compania a raportat ca va creste preturile reclamelor in medie cu 43%, in strategia menita sa schimbe continutul fluxului cunoscut drept „news feed”, potrivit MarketWatch. Dupa ce rezultatele din al…

- Pentru prima data de la aparitia sa, reteaua de socializare Facebook consemneaza o scadere trimestriala a numarului de utilizatori activi. Declinul a fost mai semnificativ in Statele Unite ale Americii si Canada. Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, a admis ca 2017 a fost unul "provocator"…

- Pentru prima data de la apariția sa, rețeaua de socializare Facebook consemneaza o scadere trimestriala a numarului de utilizatori activi, relateaza BBC. Declinul a fost mai semnificativ în Statele Unite ale Americii și Canada.

- Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare de algoritm anuntata de Facebook in prima luna a anului. Seful companiei, Mark Zuckerberg, a anuntat ca stirile care…

- Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare de algoritm anuntata de Facebook in prima luna a anului, scrie News.ro. Şeful companiei, Mark Zuckerberg, a anunţat…

- Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare de algoritm anuntata de Facebook in prima luna a anului. Seful companiei, Mark Zuckerberg, a anuntat ca stirile…

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat, luni, in Fasia Gaza fata de decizia Statelor Unite ale Americii de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, anunța AFP, citat de News.ro . Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia…

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Aceasta relatie speciala dintre Marea Britanie si America este la fel de puternica…

- Seful celei mai mari banci de investitii din lume, Jamie Dimon, a spus pentru CNBC, joi, ca reducerea taxelor pentru companiile americane va majora salariile si va aduce un boom economic in America. „Eu cred ca este posibil sa atingem o crestere economica de 4% in acest an”, a spus Jamie…

- Statele Unite ale Americii au aprobat tarife controversate pentru masinile de spalat si panourile solare importate, scrie BBC. Miscarea este echivalenta cu politica lui Donald Trump, "America prima",...

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din "cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN.Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: "De ce ne…

- Facebook a anuntat o modificare majora in ceea ce privește conținutul care apare in News Feed-ul fiecaruia din cele peste 2 miliarde de utilizatori. Potrivit companiei, de acum înainte vor avea prioritate conţinuturile distribuite de familiile şi de prietenii internauţilor, în…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- ”Ce face liderul Americii? Profereaza amenintari. Domnule Trump, nu puteti cumpara cu dolarii dumneavoastra vointa libera si democratica a Turciei", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de agentia Anadolu. "Unele tari numesc Statele Unite «leagan al democratiei». Acest leagan al democratiei…