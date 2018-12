Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cladiri apartinand sediului central al Facebook din Menlo Park, California, a fost evacuat marti in urma unei amenințari cu bomba, a declarat un purtator de cuvant al companiei, relateaza Reuters.Vezi și: Vesti tragice din Franta: Numarul mortilor in atacul de la Strasbourg a crescut.…

- Mai multe cladiri apartinand sediului central al Facebook din Menlo Park, California, a fost evacuat marti in urma unei amenințari cu bomba, a declarat un purtator de cuvant al companiei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Facebook a oferit unor companii, intre care Netflix si Airbnb, acces preferential la datele utilziatorilor, limitand in schimb serviciile pentru majoritatea celorlalte, potrivit emailurilor si prezentarilor facute publice de un parlamentar britanic. Un numar de 223 de pagini de comunicari…

- Politia germana a evacuat marti dimineata sediul postei din centrul orasului Frankfurt pe Oder, in urma unei amenintari cu bomba, dar pana in acest moment nu exista indicii ca amenintarea ar fi reala, informeaza site-ul publicatiei Markische Allgemeine (MAZ).

- Politia germana a evacuat marti dimineata sediul postei din centrul orasului Frankfurt pe Oder, in urma unei amenintari cu bomba, dar pana in acest moment nu exista indicii ca amenintarea ar fi reala. Echipe de genisti cerceteaza cladirea si zona centrala a orasului. Pana in acest moment nu s-au descoperit…

- Politia germana a evacuat marti dimineata sediul postei din centrul orasului Frankfurt pe Oder, in urma unei amenintari cu bomba, dar pana in acest moment nu exista indicii ca amenintarea ar fi reala, informeaza site-ul publicatiei Markische Allgemeine (MAZ).

- Gara Kievski si cel putin 12 centre comerciale din Moscova au fost evacuate dupa o serie de apeluri telefonice anonime care avertizau in legatura cu existenta unor bombe in aceste locuri, informeaza agentiile de presa RIA Novosti si Reuters, conform agerpres.ro. Personalul, calatorii si cumparatorii…

- Pe 27 septembrie, Google sarbatorește 20 de ani, ocazie cu care invita pe toata lumea la o calatorie in timp. Mai precis intr-o vizita virtuala in Street View in garajul in care a funcționat primul birou Google. Acesta a fost refacut sa arate aproape exact ca acum 20 de ani (septembrie 1998), cand fondatorii…