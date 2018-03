Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Cotatia actiunilor Facebook a inregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza AFP si Reuters.

- Compania americana iHeartMedia, care detine statia iHeartRadio, a declarat falimentul, miercuri, confruntandu-se cu datorii de 20 de miliarde de dolari si cu venituri in scadere, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: ALERTA – Ofiterii DGA au descins la Politie! Cinci agenti…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor panda, Giant Panda National Park, cu o suprafata de trei ori mai mare decat cea a parcului national…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Serviciul de muzicE online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piatE de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalcE regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez ixi va lista actiunile direct in piatE, ocolind oferta publicE initialE,…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, a realizat anul trecut un randament de 131 miliarde dolari, pe fondul evolutiilor favorabile ale burselor din intreaga lume, informeaza Reuters. Într-un…

- Acțiunile Snap Inc. au scazut cu peste 6% dupa ce starul de reality show Kylie Jenner și-a exprimat dezaprobarea fața de modificarile în designul aplicației Snapchat, pe care a calificat-o drept "trista", provocând companiei pierderi de

- Kylie Jenner a renuntat la Snapchat, iar compania a pierdut 1,5 miliarde de dolari? La nivelul surorilor Kardashian, orice miscare pe care o fac se transforma in incasari fabuloase ori, cum este cazul de fata, in pierderi masive. Kylie Jenner a postat pe Twitter un mesaj in care spune ca nu mai foloseste…

- Acțiunile Amazon au depașit, pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand nivelul record de 1.503,49 dolari, potrivit CNBC Bloomberg. Titlurile gigantului american in domeniul comertului online si-au revenit complet dupa recentele turbulente de pe pietele financiare si inregistreaza…

- Compania hoteliera Turism Felix (TUFE), controlata de SIF Transilvania, a raportat pentru 2017 venituri totale de 61,1 milioane de lei, fata de 62,02 milioane de lei in 2016 si un profit net de 3,68 milioane de lei, in scadere cu 33% fata de anul precedent. In perioada analizata, capitalurile…

- Exporturile de marfuri din Moldova au crescut anul trecut cu 18% și au depașit 2,42 miliarde de dolari. Sunt datele prezentate de Biroul Național de Statistica. Instituția precizeaza ca doar in decembrie 2017, livrarile de produse pe piețele externe au depașit 233 de milioane de dolari, in creștere…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a raportat un profit net de 1,12 miliarde de dolari, aproape dublu fața de cele 655 de milioane de dolari din ultimul trimestru al anului 2016, dupa ce minarea de criptomonede și cererea mare ce cipuri pentru centre de date au crescut vanzarile companiei cu 34%,…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15- din valoarea initiala. Un alt indice important, S&P 500, a avut o scadere 100,6 puncte, coborand cu 3,75-, in timp ce valoarea indicelui Nasdaq…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Primii cinci cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 16,3…

- Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut, relateaza MarketWatch. Indicele S&P 500 a incheiat tranzactiile in coborare cu 3,8%, iar Nasdaq…

- Samsung Electronics a inregistrat o cifra de afaceri de 65.98 trilioane woni (61,54 mld. dolari) și un profit operational de 15.15 trilioane woni (14,13 mld. dolari) in cel de al patrulea trimestru din 2017.

- Macelul de pe principalele burse al lumii s-au resimtit adanc in buzunarele celor mai bogati oameni. Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut ieri 114 miliarde de dolari, in urma caderilor de pe Wall Street, dupa ce optimismul fata de reducerea impozitelor, care a alimentat castigurile din…

- Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut, luni, 114 miliarde dolari, in urma prabusirii principalilor indici bursieri de pe Wall Street, dupa ce optimismul fata de reducerea impozitelor, care a alimentat castigurile din ianuarie, a dat nastere la ingrijorari legate de inflatie, scrie Bloomberg.

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- O crestere a numarului de plati cu cardul sustinuta pe plan global de increderea din ce in ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa sa intreaca predictiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street Journal. Veniturile Visa pentru trimesturl incheiat la data…

- ​Grupul Alphabet a avut venituri de 110 miliarde dolari anul trecut, cele mai mari din istoria sa, dar profitul a scazut cu peste 30% din cauza cresterii cheltuielilor. Actiunile companiei au scazut ncu 5% dupa anuntul Alphabet, insa in intreg anul actiunile companiei au crescut cu 30%. Alphabet a ajuns…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Actiunile companiei Facebook inregistrau o crestere masiva miercuri la inchidere, dupa ce compania a raportat ca va creste preturile reclamelor in medie cu 43%, in strategia menita sa schimbe continutul fluxului cunoscut drept „news feed”, potrivit MarketWatch. Dupa ce rezultatele din al…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie, transmite BBC, preluat de Agerpres. În 4 noiembrie, prinţul moştenitor Mohammad bin Salman a luat măsuri pentru a-şi consolida…

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Qualcomm a cheltuit miliarde de dolari incercand sa cumpere loialitatea companiei Apple. Acum compania a fost amendata de bratul antitrust al Uniunii Europene si somata sa achite o amenda de 1,2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Apple a fost „incoltita” de catre Qualcomm in 2011 cu…

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare in 2019, in crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat miercuri schita sa pentru un proiect de lege privint imigrantia pe care il va promova saptamana viitoare, spunand ca doreste sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru constructia zidului de la granita cu Mexicul, relateaza Reuters.

- In timp ce mai multi investitori parasesc compania, un fond de investitii care gestioneaza asset-uri in valoare de 140 de miliarde de dolari pariaza pe o revenire in forta a retailerului H&M. Harris Associates LP si-a crescut portofoliul de actiuni in cadrul H&M, de patru ori anul trecut,…

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- Dupa ce Coreea de Sud si China au anuntat ca vor incerca sa reglementeze piata criptomonedelor si activitatea de mining, criptomonedele au cunoscut scaderi masive, care au trimis multi investitori spre alte oportunitati de investitii, in incercarea de a-si muta banii din calea furtunii. …

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- Compania Volkswagen a dezvaluit noua versiune a modelului Jetta si a transmis ca va investi peste 3,3 miliarde de dolari in America de Nord pentru a creste relevanta brandului in Statele Unite, potrivit Bloomberg. Majoritatea investitiilor companiei, pana in 202, se vor orienta catre modele…

- Malaezia a semnat un acord, miercuri, prin care va plati compania americana Ocean Infinity cu pana la 70 de milioane de dolari daca aceasta va gasi aeronava disparuta in zborul Malaysia Airlines MH370, in cadrul unei misiuni de cautare cu durata de 90 de zile pe care o va efectua in sudul Oceanului…

- Unul dintre fiii premierului israelian a fost inregistrat in timp ce se lauda unui prieten ca tatal sau „a facut ca al tau sa caștige 20 de miliarde de dolari”. Totodata, el vorbește și despre prostituate, intreband „ce este deschis la ora asta”, noteaza AP. Yair Netanyahu a fost inregistrat, in urma…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…