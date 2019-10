Stiri pe aceeasi tema

- Un furnizor de servicii de stocare-hosting precum Facebook poate fi obligat sa elimine comentarii identice si, in anumite conditii, echivalente cu un comentariu care a fost declarat anterior ilicit, a decis joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), releva un comunicat al acestei instante europene.…

- O femeie din satul Peciște, raionul Rezina, și-a impins baiețelul de doar cațiva ani spre sinucida. Mai mult, aceasta a filmat momentul, in care ii explica baiețelului ce trebuie sa faca. Imaginile...

- Ziarul Unirea Like-urile trec prin schimbari majore. Facebook testeaza posibilitatea de a ascunde numarul lor din postarile noastre Rețeaua sociala cu cei mai mulți utilizatori din lume se pregatește de schimbari importante. Dupa modelul folosit de Instagram, Facebook testeaza in prezent posibilitatea…

- Noua aplicatie va permite utilizatorilor sa schimbe mesaje cu cei mai apropiati prieteni din Instagram, sa impartaseasca locul in care se afla si alte detalii. Ea ofera si optiunea de actualizare automata a statusului. Aplicatia va fi complementara Instagram. Ideea este de a oferi utilizatorilor…

- Facebook a anuntat marti lansarea unei noi optiuni pentru gestionarea datelor personale recuperate din aplicatii si site-uri terte, functie care va testata mai intai in Irlanda, Spania si Coreea de Sud, inainte de a fi implementata

- Twitter investește 100 de milioane de dolari intr-o noua rețea sociala. Investiția va fi realizata in parteneriat cu alte firme, pornind de la o societate din India. Investiția derulata de rețeaua sociala folosita de peste 300 de milioane de oameni in toata lumea, inclusiv in Romania, a fost anunțata…

- Este vorba despre Drumul Județean 591 Timișoara – Utvin – Sanmihaiu Roman, care va fi modernizat, adica va fi turnat un nou covor asfaltic. Conform președintelui CJ Timiș, Calin Dobra, desemnarea unui constructor, deci implicit demararea lucrarilor, ar putea avea loc anul viitor – in…

- Chris Hughes, cofondatorul Facebook, s-a alaturat specialistilor pentru a le argumenta oficialilor guvernamentali americani ca reteaua sociala s-a angajat intr-un comportament anticoncurential vreme de aproape un deceniu, scrie New York Times.