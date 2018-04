Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile companiei producatoare de masini electrice Tesla au crescut la 258 de dolari/actiune, dupa ce firma a anuntat o crestere in primul trimestru a productiei Modelului 3, relateaza BBC. In ultima saptamana, actiunile companiei au scazut pe fondul speculatiilor asupra situatiei financiare…

- Google nu se fereste niciodata sa inchida servicii care sunt depasite din punct de vedere tehnologic sau care nu se bucura de succesul dorit. goo.gl oferea celor care aveau nevoie de link-uri scurte sau de o metoda alternativa de monitorizare a click-urilor o solutie simpla si eficienta, insa aceasta…

- Facebook anunta ca utilizatorii sai din toata lumea vor incepe sa vada mai multe stiri locale, transmite News.ro . Facebook isi modifica din nou algoritmul pe baza caruia sunt ordonate postarile din newsfeed, de data aceasta pentru a face loc mai multor stiri cu caracter local. Schimbarea a fost anuntata…

- "In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta de catre Mark Zuckerberg (co-fondatorul Facebook), noi vom lua masuri suplimentare in urmatoarele saptamani pentru a le oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor personale. Constatarea noastra este urmatoarea: va trebui sa facem ca parametrii…

- Mozilla capitalizeaza de pe urma scandalului in care este implicata compania Facebook. Motorul de cautare ofera acum o extensie care limiteaza datele la care rețeaua de socializare are acces. Mozilla capitalizeaza de pe urma scandalului in care este implicata compania Facebook și ofera utilizatorilor…

- Dupa de a fost chemat in repetate randuri sa faca acest lucru, Mark Zuckerberg a decis ca va depune marturie in fața Congresului american. Informația a fost confirmata de surse apropiate fondatorului Facebook pentru CNN. Potrivit surselor din cadrul Facebook, Zuckerberg a ajuns la concluzia ca va trebui…

- Actiunile Facebook au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica…

- Facebook a spus ca a stocat date privind istoricul apelurilor si SMS-urile unora dintre utilizatorii de Android, atunci cand istemul a sincronizat contactele cu aplicatia Messenger sau Facebook Lite, potrivit The Wall Street Journal. Facebook a numit acest feature ca fiind unul optional…

- Grav afectata de scandalul privind deturnarea de date personale, compania Facebook si-a rezervat duminica o pagina intreaga de publicitate in presa britanica, pentru a prezenta din nou scuze si “regrete” din partea patronului sau Mark Zuckerberg, informeaza AFP, transmite AGERPRES . “Avem o responsabilitate:…

- Compania aeriana TAP Air Portugal a anuntat peste 100 de pasageri ai unui avion care urma sa decoleze din Stuttgart cu destinatia Lisabona ca zborul va fi anulat din cauza „incapacitatii co-pilotului”, scrie The Guardian. Zborul a fost anulat dupa ce un angajat al aeroportului a observat cum…

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ,,E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile.

- Fondatorul și conducatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost convocat de Comisia Parlamentului Marii Britanii in urma scandalului Cambridge Analytica. Facebook se afla intr-o grava criza existențiala. Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook,…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Scaderea record a acțiunilor Facebook vine dupa ce s-a aflat ca o firma de consultanta a manipulat cu scopuri politice datele a peste 50 milioane de utilizatori ai retelei sociale din Statele Unite ale Americii, informeaza agentia EFE. In prezent, Facebook are o capitalizare de piata de peste…

- Scaderea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea incheind sesiunea cu o depreciere de 6,76 %, cea mai mare incepand din martie 2014. Prăbușirea de pe bura americană fost generată de informațiile potrivit cărora…

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- Spotify s-a lansat recent in Romania, cu o versiune gratuita si una premium bazata pe un abonament lunar. Cu o prezenta in 62 de piete si peste 159 de milioane de utilizatori activi, Spotify functioneaza chiar si fara conexiune la internet, arata un comunicat al reprezentantilor platformei.Spotify vine…

- Carrefour Romania a lansat zilele trecute primul chatbot (camera de dialog tip chat) al retelei, iar noua optiune este disponibila in aplicatia Facebook Messenger si are trei sectiuni: Cariere, Magazine si Sesizari. Camera de chat permite utilizatorilor cautarea unui job in companie.Chatbot-ul Carrefour…

- Toamna trecuta, Facebook a pornit un experiment pe profilele utilizatorilor din mai multe tari. Acesta separa fluxul normal de stiri in doua tab-uri separate, unui pentru prieteni si unul pentru paginile pe care utilizatorii le urmaresc, numit Explore. Se pare insa ca la numai patru luni distanta, compania…

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste" si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze liste pe diverse subiecte. Cu noua facilitate, utilizatorii pot crea in cadrul postarilor…

- Actorul de la Hollywood Jim Carrey indeamna utilizatorii sa-si stearga conturile de Facebook, prin aceasta incercand sa lupte contra fenomenului fake-news, scrie Associated Press. Starul din ”Ace Ventura” sau „ Masca” a spus marti pe Twitter ca renunta la contul sau de Facebook si isi sterge…

- Facebook testeaza un buton de ”downvote”, care va permite utilizatorilor sa ascunda comentarii sau sa furnizeze feedback despre acestea, scrie BBC News . Butonul este in acest moment testat pe un mic numar de utilizatori din SUA. Utilizatorii au cerut de mult timp un buton de ”dislike”, pentru a marca…

- Povestea de dragoste dintre Facebook si presa se apropie de sfarsit, dupa ce compania a anuntat mai multe schimbari pentru fluxul de stiri, care vor reduce numarul de articole care ajung la utilizatorii retelei sale de socializare. In schimb, va avea prioritate continutul personal generat de utilizatori.…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. De ce?

- In timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business Insider.…

- Cea mai cunoscuta și folosita rețea de socializare din lume, Facebook, s-ar putea schimba radical, dupa ce cofondatorul sau, Mark Zuckerberg a prezentat o noua funcție care ia cu asalt celebra rețea.

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- Dar, pentru aproximativ doua saptamani, in fiecare ianuarie, Davos se transforma intr-un loc de joaca pentru cei bogați, celebri și puternici. Forumul Economic Mondial (WEF) aduce intreaga lume in oraș, iar economia orașului se schimba ca raspuns. Subit, chiar și camerele de hotel cele mai basic va…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari.

- Marile companii de tehnologie din toata lumea au avut un impact profund asupra fiecarui sector economic, începând de la librarii pâna la companii de taxe, schimbând în totalitate unele industrii precum cea hoteliera. Acum, Yahoo Finance cauta elemente pentru a crea un…

- Reteaua de socializare Facebook a anuntat vineri ca va evalua si va clasifica mediile de comunicare, in functie de incredere acordata de proprii sai useri, relateaza EFE. In acest fel, informatiile cu cele mai multe aprecieri vor avea prioritate in fluxul stirilor alese de useri, o strategie…

- Facebook Messenger pregatește cateva actualizari importante in 2018. Mark Zuckerberg a anunțat in urma cu cateva saptamani ca rețeaua de socializare trece printr-un proces elaborat de reinventare.

- In timp ce Facebook Messenger ascunde o parte dintre mesajele pe care le primesti, daca acestea provind de la persoane din afara listei de contacte, WhatsApp ar putea implementa o metoda mai putin drastica pentru a limita propagarea mesajelor de tip SPAM. Aflat la stadiul de testare cu un grup restrans…

- Facebook anunta o modificare de paradigma a algoritmului care stabileste ce tipuri de postari sunt afisate cu prioritate utilizatorilor. Mark Zuckerberg spune, intr-o postare pe Facebook, ca reteaua sociala pe care o conduce va pune mai mult accent pe ceea ce numeste interactiunea sociala semnificativa,…

- Compania declara ca se va schimba ceea ce oamenii vad pentru a face pagina "mai semnificativa". In practica, aceasta inseamna ca oamenii vor vedea mai multe posturi de la persoanele pe care le cunosc de fapt și mai puține știri despre celebritați pe care le urmaresc. Modificarile sunt menite…

- Se ascute batalia in domeniul boxelor inteligente: Facebook lucreaza la un astfel de dispozitiv, care ar urma sa fie lansat in luna mai. Acesta se va numi Portal și care va putea efectua apeluri video prin Facebook Messenger, scrie The Next Web . De asemenea, acesta va fi capabil de recunoaștere faciala,…

- Producatorul roman de solutii de securitate, Bitdefender, anunta semnarea unui acord cu americanii de la Netgear, in vederea securizarii retelelor de internet ale utilizatorilor. Potrivit unui comunicat al companiei româneşti, echipamentele furnizate de compania americană de reţelistică…

- Dezvoltarea inteligenței artificiale a dominat știrile din tehnologie în 2017: de la algoritmii capabili sa joace Go fara intervenție umana, la Rusia și China declarând cercetarile în domeniu o prioritate, pâna la Elon Musk și Mark Zuckerberg discutând pericolele și…

- Dezvoltarea inteligentei artificiale a dominat stirile din tehnologie in 2017: de la algoritmii capabili sa joace Go fara interventie umana, la Rusia si China declarand cercetarile in domeniu o prioritate, pana la Elon Musk si Mark Zuckerberg discutand pericolele si beneficiile reprezentate de roboti…

- Apple a anunțat oficial ca telefoanele, tabletele și calculatoarele produse de companie sunt afectate de probleme de securitate. Mai precis, compaia a anunțat ca breșele ale procesoarelor grafice Meltdown și Spectre afecteaza și produsele Apple, ceea ce nu era chiar dificil de dedus. Problemele de securitate…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…