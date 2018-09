Stiri pe aceeasi tema

- Ford nu va muta productia crossover-ului Focus Active din China in SUA, chiar daca presedintele Donald Trump sustine ca tarifele vamale la importurile chineze determina Ford sa-si fabrice noul model in America, transmite AP. Citând noile tarife vamale introduse de administraţia Trump, Ford…

- Reprezentanții Ministerului Economiei din Rusia considera ca Statele Unite ar trebui „sa sufere economic” daca nu acționeaza conform regulilor, dupa ce președintele american Donald Trump a amenințat ca ar putea retrage SUA din Organizația Mondiala a Comerțului, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele…

- Comentariile facute de presedintele american, Donald Trump, pe Twitter, in care acuza China ca se afla in spatele atacului cibernetic asupra serverelor de email ale lui Hillary Clinton, reprezinta o tentativa de a face China „un tap ispasitor”, se arata intr-un editorial al ziarului detinut de Partidul…

- Statele Unite ale Americii inseamna mai mult decat Casa Alba, iar presedintele Donald Trump nu poate schimba acest lucru oricat de mult ar posta pe Twitter, a afirmat miercuri ministrul german de externe Heiko Maas, intr-o postare pe ... Twitter, transmite Reuters. Citește și: SURSE - Doua…

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat deschisa marti posibilitatea negocierii unui acord de denuclearizare a Iranului, transmite Reuters. "Vom vedea ce se intampla, dar suntem gata sa facem o intelegere reala, nu una precum cea realizata de administratia anterioara, care a fost un dezastru",…

- Presedintele Donald Trump a provocat critici in Statele Unite, inclusiv din partea propriului partid, prin atitudinea sa la intalnirea de luni, de la Helsinki, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza Reuters. John Brennan, fost director al CIA, a sugerat ca presedintele ar trebui destituit:…

- Londra, 14 iul /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump s-a intrebat, sambata, de ce administratia lui Barack Obama nu a actionat in legatura cu acuzatiile privind presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016, noteaza Reuters. Vineri, un…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca persoanele care intra ilegal în Statele Unite ar trebui deportate imediat înapoi în tara de unde au venit, fara niciun proces juridic, informeaza agentia de stiri Reuters, citata de Mediafax. „Nu le putem permite…