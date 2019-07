Facebook, noi reglementări. Justiţia UE, decizie în privința butonului ”îmi place” Un site de comert online dotat cu butonul ''imi place'' al Facebook trebuie de acum incolo sa-si informeze clientii ca impartaseste datele lor personale cu grupul american si sa le ceara consimtamantul, a decis luni justitia europeana, relateaza AFP. Curtea de Justitie a UE (CJUE) a afirmat in verdictul sau ca aceste site-uri web sunt responsabile in comun cu gigantul american de colectarea si transmisia datelor personale ale clientilor lor. Curtea a fost sesizata de justitia germana in 2016. Asociatia consumatorilor din Renania de Nord Westfalia (land din vestul Germaniei) reprosa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

