Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de milioane de utilizatori Facebook au fost ”expusi” din cauza unei brese de securitate, a anuntat vineri grupul american, relateaza BBC News. Atacatorii au fost in masura sa exploateze o ”vulnerabilitate” a unei caracteristici – “View As” – pentru a prelua controlul asupra conturilor…

- Reprezentantii companiei Facebook au dezvaluit, vineri, existența unei o brese de securitate ce a afectat 'aproape 50 de milioane de conturi' si care a permis piratilor cibernetici sa preia controlul asupra conturilor detinute de unii dintre utilizatorii acestei retele de socializare,

- Reprezentantii companiei Facebook au dezvaluit vineri o bresa de securitate ce a afectat "aproape 50 de milioane de conturi" si care a permis piratilor cibernetici sa preia controlul asupra conturilor detinute de unii dintre utilizatorii acestei retele de socializare, potrivit unui comunicat publicat…

- Atacatori au fost in masura sa exploateze o "vulnerabilitate" a unei caracteristici - "View As" - pentru a prelua controlul asupra conturilor utilizatorilor, a precizat grupul. Bresa a fost descoperita marti, potrivit Facebook, care a precizat ca a anuntat politia. Utilizatorilor care ar fi putut sa…

- Reteaua de socializare Facebook a anuntat ca a identificat o bresa de securitate in sistemele sale care a fost exploatata de atacatori cibernetici care au furat datele de acces a 50 de milioane de conturi. Facebook avertizeaza ca hackerii ar putea folosi datele pentru a prelua controlul asupra conturilor…

- Facebook nu are un an deloc bun. In ciuda faptului ca este cel mai mare serviciu de social media din lume si detine alte trei mari platforme de socializare foarte populare, compania nu reuseste sa isi revina dupa scandalul Cambridge Analytica....

- Facebook a anuntat miercuri seara, tarziu, ca datele a 4 milioane de utilizatori ar fi putut fi utilizate ilegal de o alta aplicatie, relateaza MarketWatch. ntr-o postare pe blog, Facebook a informat ca a blocat myPersonality, o aplicatie care a fost cel mai activa inainte de 2012, pentru…

- Intr-o postare pe blog, Facebook a informat ca a blocat myPersonality, o aplicatie care a fost cel mai activa inainte de 2012, pentru ca aceasta nu a acceptat un audit si pentru ca a pus la dispozitie date ale utilizatorilor unor cercetatori si unor alte companii. Facebook va anunta utilizatorii…