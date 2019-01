Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei servicii vor ramane insa aplicatii independente, au declarat patru persoane implicate in acest proces, citate de publicatie. Facebook a anuntat ca lucreaza pentru imbunatatirea criptarii produselor de mesagerie si ca analizeaza modalitati prin care utilizatorii sa se conecteze mai usor intre…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, intentioneaza sa unifice infrastructurile de mesagerie ale serviciilor WhatsApp, Instagram si Facebook Messenger si sa incorporeze criptarea integrala a acestor aplicatii, a relatat publicatia New York Times, transmite Reuters.

- Facebook Messenger, WhatsApp si mesageria privata din Instagram urmeaza sa fie unificate sub o singura umbrela de mesagerie Facebook, conform New York Times. Publicatia americana are informatii oferite chiar de catre angajati Facebook care au dezvaluit sub anonimat ca Mark Zuckerberg a cerut reconfigurarea…

- De-a lungul timpului, Mark Zuckerberg a cautat sa-si intareasca monopolul pe piata de retele sociale si aplicatii de chat, dezvoltand platforme diverse sau cumparand produse promitatoare, care i-ar fi putut face concurenta de aproape, cum este cazul WhatsApp sau Instagram.

- De-a lungul timpului, Mark Zuckerberg a cautat sa-si intareasca monopolul pe piata de retele sociale si aplicatii de chat, dezvoltand platforme diverse sau cumparand produse promitatoare, care i-ar fi putut face concurenta de aproape, cum este cazul WhatsApp sau Instagram.

- Hei, salut! Iți place sa vorbești, dar nu vrei neaparat sa te și inregistrezi video? Ei bine, Instagram iți ofera acum posibilitatea sa folosești și inregistrarea vocala in mesajele directe din Instagram. Ele vor arata cam așa in platforma: Whatsapp și Facebook Messenger au deja integrata aceasta funcție.…

- Nu a fost cel mai bun an pentru Mark Zuckerberg, iar asta se resimte asupra companei Facebook și celorlalte rețele de socializare, WhatsApp și Instagram, cea din urma fiind și ea inconjurata de controverse privind securitatea datelor utilizatorilor. Cu toate acestea aparute, se pare ca Mark Zuckerberg…

- Dupa scandalul major in care a fost implicata compania Facebook și a pierdut increderea a milioane de utilizatori, acum și Instagram trece prin aceeași problema. Facebook deține instagram și WhatsApp, iar inevitabil problemele lui Mark Zuckerberg au afectat și utilizatorii Instagram.