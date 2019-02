Facebook Messenger, schimbare. Ce se întâmplă cu mesajele La 15 ani de la crearea celei mai cunoscute rețea sociala, fondatorul Facebook poate face disparute mesaje expediate din inbox-ul destinatarului trimise pe Messenger. Implementarea acestei funcții unsend pe Messenger este in discuție de multa vreme. "Pe masura ce retelele de oameni inlocuiesc ierarhiile traditionale si remodeleaza multe institutii din societatea noastra – de la guverne la companii si pana la media si comunitati – exista o tendinta in randul anumitor persoane de a se lamenta in legatura cu aceasta schimbare, sa accentueze in mod exagerat latura negativa", a declarat Mark… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

