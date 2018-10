Stiri pe aceeasi tema

- Multa lume ia in considerare posibilitatea de a renunta complet la Facebook, care este in acest moment cea mai mare retea de socializare din lume. Dupa Cambridge Analytica, scandal care a dezvaluit ca informatiile de pe sute de milioane de conturi au fost compromise si noul hack de saptamana trecuta,…

- Facebook este sub asediu in ultimul an, dupa scanadalul Cambridge Analytica si problemele pe care le-a avut saptamana trecuta, cand peste 50 de milioane de conturi au fost sparte folosind chei de acces slab sercurizate. In timp ce Facebook spune ca „hackerii” nu au reusit sa acceseze alte conturi externe,…

- Pompierii timișeni anunța ca, in august, au fost solicitați sa intervina la 57 incendii de vegetație uscata dar și la 45 izbucnite in gospodarii sau alte locații. Statistica, anunța pompierii, este ingrijoratoare și ii indruma pe oameni sa iși ia masuri de siguranța. „Aceasta statistica…

- Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV), care a permis supravegherea atenta a ultimelor alegeri, nu va putea fi folosit la referendumul pentru familia traditionala promovat de Liviu Dragnea, pentru ca legea nu a fost modificata in acest sens.…

- "In ultimele zile au aparut in spațiul public o serie de manipulari cu privire la relația din cadrul coaliției de guvernare. Pentru a inlatura orice scenarii, Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) face urmatoarele precizari: relațiile din cadrul coaliției de guvernare sunt unele foarte bune.…

- Prsedintele american, Donald Trump, este persoana care a cheltuit cel mai mult pentru publicitatea politica din SUA, scrie The New York Times. Trump si Comitetul sau pentru actiuni politice au cheltuit 274.000 de dolari pentru reclame politice pe Facebook de la inceputul lunii mai, depasind Planned…