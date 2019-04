Facebook iti colecteaza datele chiar si dupa ce iti dezactivezi contul E clar ca Facebook stie multe despre activitatea noastra online, dar pare sa te monitorizeze chiar si cand credeai ca ai scapat.



Dezactivarea contului de Facebook este o activitate destul de comuna. Este o solutie pentru cei care vor o pauza de la reteaua sociala sau o varianta care ii poate ajuta sa stea mai putin in mediul online.



Totusi, dezactivarea temporara nu te face invizibil decat pentru prietenii tai, nu si pentru compania in sine. Daca ti-ai dezactivat contul intr-o incercare de evitare ca datele tale sa fie distribuite catre gigantul tech, ai facut-o degeaba.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

