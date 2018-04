Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al Facebook, a anuntat ca au fost sterse peste 270 de pagini si conturi administrate de organizatia rusa Internet Research Agency (IRA), despre care se cred ca a incercat sa manipuleze scrutinul...

- Dezvaluirea unei note interne în care unul din responsabilii Facebook afirma înca de acum doi ani ca reteaua sociala este hotarâta sa creasca fie si cu pretul expunerii utilizatorilor sai la riscuri a adâncit, vineri, problemele cu care se confrunta compania fondata de Mark…

- Rețeaua sociala Facebook a blocat conturile controlate de „Agenția pentru Cercetare pe Internet” din Rusia, alias „fabrica de troll”, a anunțat fondatorul rețelei, Mark Zuckerberg. „Astazi vom face un pas important pentru a proteja integritatea alegerilor din intreaga lume – blocam mai mult de 270 de…

- Facebook este in centrul unei noi controverse, dupa ce Buzzfeed a publicat o nota interna a unui vicepreședinte care arata ca important este ca Facebook sa creasca, orice ar fi, chiar daca asta inseamna ca rețeaua ar putea fi folosita de teroriști și ar putea sa moara și oameni in urma unor atacuri…

- Facebook a anuntat miercuri ca ia ”masuri suplimentare” in vederea unei mai bune protejari a datelor persoanle ale utilizatorilor sai – o noua tentativa a puternicei retele de socializare, cu doua milioane de utilizatori, de a iesi din scandalul Cambridge Analytica, relateaza AFP conform News.ro . ”Constatarea…

- Andreea Sava a vorbit in emisiunea „Descoperiți” despre scandalul conturat in jurul rețelei de socializare Facebook, care este in plina desfașurare. Aceasta rețea de socializare a ajuns sa ne controleze viețile și sa conduca guvernele. Rețeaua de socializare Facebook a fost folosita…

- Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces la datele privind activitatea online a 50 de milioane de utilizatori Facebook pentru a construi profiluri ale alegatorilor americani care ulterior au fost folosiți pentru a ajuta la…

- Un moldovean se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Alexandr Kogan ar fi ajutat firma de analiza Cambridge Analytica sa colecteze ilegal datele personale a 50 de mii de utilizatori.

- In primele comentarii publice facute dupa implicarea Facebook in scandalul Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a recunoscut miercuri ca reteaua sa sociala a gresit si a abuzat de increderea utilizatorilor, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Firma Cambridge Analytica din Regatul Unit este în…

- Mark Zuckerberg s a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr o postare publica pe pagina personala de Facebook citata de Antena3.ro. Mark Zuckerberg a anuntat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situatiile de acest gen sa nu…

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- Facebook s-a blocat in mai multe țari din lume. Rețeaua de socializare a mai putut fi accesata, vineri, cel mai probabil, din cauza unor probleme tehnice. Mai mulți utilizatori din mai multe țari se plang ca rețeaua de socializare nu le afișeaza postari sau ca Facebook nu se incarca. De…

- Reteaua de socializare Facebook a ”picat” vineri dupa amiaza, utilizatorii nemaiputand accesa nici site-ul nici aplicatia. Si reteaua Instagram, care apartine tot de Facebook, are probleme.

- WhatsApp a adaugat in urma cu ceva timp optiunea pentru stergerea si revocarea mesajelor trimise, cu anumite restrictii. Concret, pentru a revoca un mesaj trimis din greseala procedam ca atunci cand dorim sa stergem un mesaj din propriul fir de discutie, numai ca in loc de optiunea „delete”…

- WhatsApp anunța noi schimbari în privința mesajelor experiate. Este vorba despre mesajele ce pot fi revocate, dupa ce au fost trimise din greșeala. Facebook a decis sa mareasca durata de timp în care putem rechema mesajele trimise pe WhatsApp, iar perioada…

- WhatsApp a adaugat in urma cu ceva timp optiunea pentru stergerea si revocarea mesajelor trimise, cu anumite restrictii. Optiunea pentru retragerea mesajelor deja trimise este disponibila atat pentru conversatiile individuale, cat si discutii de tip group chat purtate cu mai multi utilizatori. Concret,…

- Reteaua de socializare Facebook a semnat un acord cu Warner Music Group care va proteja muzica si cataloagele artistilor companiei, potrivit The Hollywood Reporter. Intelegerea, similara cu cea incheiata de Facebook cu Universal Music Group si Sony/ATV Music Publishing, va proteja piesele din cataloagele…

- Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. Blackberry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala.

- Facebook are mai multe informatii despre tine decat iti inchipui. Reteaua sociala are documente ciudate cu ce ai facut tu, indiferent daca ai sau nu cont. Facebook sustine ca foloseste aceste informatii ca sa-ti oferi reclame si continut pe placul tau, dar si din motive de securitate. Daca ai cont poti…

- Daca te-ai saturat de clasicele retele de socializare, esti un entuziast al tehnologiei blockchain si ai vrea sa castigi bani din timpul petrecut online – sa recunoastem, este mult – vesti bune, exista o astfel de retea de socializare. Steemit a aparut in urma cu doi ani si a castigat…

- Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.''Peste 40% din totalul participantilor…

- Reteaua americana "trebuie sa inceteze sa urmareasca si sa inregistreze utilizarea internetului de catre persoane care navigheaza din Belgia, pana cand el se va conforma legislatiei belgiene privind viata privata", a decis tribunalul flamand de prima instanta de la Bruxelles, intr-un comunicat ce…

- Celebrul actor Jim Carrey și-a inchis contul de Facebook și-a vandut acțiunile la aceasta companie in semn de revolta și protest dupa ce pe rețeaua de socializare au fost promovate știri...

- Cel mai citit ziar din Brazilia, Folha de S Paulo, a anuntat ca nu va mai publica continut pe pagina sa de Facebook, acuzand platforma de socializare ca incurajeaza distribuirea de stiri false prin revizuirea algoritmului care sta la baza news feed-ului. Luna trecuta, Mark Zuckerberg, cofondator…

- Povestea de dragoste dintre Facebook si presa se apropie de sfarsit, dupa ce compania a anuntat mai multe schimbari pentru fluxul de stiri, care vor reduce numarul de articole care ajung la utilizatorii retelei sale de socializare. In schimb, va avea prioritate continutul personal generat de utilizatori.…

- "La ce te gandesti?" - este intrebarea care te intampina de fiecare data cand accesezi fluxul de noutati de pe Facebook. Dar e posibil ca acest lucru sa devina istorie, caci fondatorul retelei de socializare, Mark Zuckerberg, a oferit un indiciu despre o posibila disparitie a news feed-ului.…

- &"Ultimele statistici privind numarul conturilor de Facebook din Romania indica faptul ca în prezent exista peste 9 milioane de utilizatori, ceea ce evidentiaza importanta acestei retele de socializare în actul comunicarii la nivel

- Reteaua de socializare, criticata frecvent pentru felul in care foloseste datele utilizatorilor, a comunicat pentru AFP ca a pus la punct, la sediul sau social european de la Dublin, o echipa ampla, formata din experti, designeri si juristi, pentru a se pregati pentru intrarea in vigoare a acestei…

- Viorica Dancila a transmis primul mesaj pe Facebook de cand a fost desemnata premier. Ea a publicat pe rețeaua de socializare o fotografie cu un mesaj de Ziua Unirii Principatelor. „Unirea Tarii Romanesti cu Moldova, prin actiunea unor adevarati oameni de stat, e un moment cheie al istoriei noastre.…

- Reteaua de socializare Facebook a anuntat vineri ca va evalua si va clasifica mediile de comunicare, in functie de incredere acordata de proprii sai useri, relateaza EFE. In acest fel, informatiile cu cele mai multe aprecieri vor avea prioritate in fluxul stirilor alese de useri, o strategie…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni, cu costul de a pierde bani din partea publicatiilor si a business-urilor,…

- Facebook anunta o modificare de paradigma a algoritmului care stabileste ce tipuri de postari sunt afisate cu prioritate utilizatorilor. Mark Zuckerberg spune, intr-o postare pe Facebook, ca reteaua sociala pe care o conduce va pune mai mult accent pe ceea ce numeste interactiunea sociala semnificativa,…

- Facebook a anuntat joi o modificare majora a fluxurilor sale de actualitati (News Feed) care sunt lecturate de peste 2 miliarde de utilizatori. De acum înainte vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor, în detrimentul companiilor si altor…

- „Lumea se simte neliniștita și imparțita, iar Facebook are multe de facut – fie ca trebuie sa ne protejeze comunitatea de abuz și de ura, de a ne apara impotriva ingerințelor statelor naționale, fie sa ne asigure ca timpul petrecut pe Facebook este petrecut bine”. „Provocarea mea personala…