Facebook, investigată de Departamentul Justiției din SUA Departamentul de Justiție din Statele Unite va demara o investigație la adresa Facebook pentru abuz de poziție dominanta, a precizat o sursa apropiata anchetei pentru agenția Reuters, citata de Business Insider. Aceasta este a patra ancheta ce vizeaza rețeaua de socializare, dupa cea desfașurata de Comisia Federala pentru Comerț, de un grup de procurori din New York și de Comisia Juridica din cadrul Camerei Reprezentanților, conform Business Insider. In iunie, Reuters a relatat ca Departamentul Justiției din SUA va ancheta Apple și Google, in vreme ce Federal Trade Comission (Comisia Federala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

