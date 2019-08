Stiri pe aceeasi tema

- Indragostiții, care pana acum explorau locurile alese ca destinații de vacanța, au preferat sa recupereze la propriu restanțele la somn, așa ca au exclus din start ideea unui itinerariu turistic.

- OMV Petrom a afisat un profit in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. In trimestrul…

- Rasturnare de situație in incidentul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa! Este vorba despre episodul care a facut valva in mass-media autohtona, iar imaginile uluitoare in care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa, la scurt timp dupa finalul partidei Astra Giurgiu – FC Botoșani, au șocat intreaga…

- Imagini incredibile, cu radiografii realizate in cazul unui pacient din Botosani, au fost postate pe Facebook de un medic, care a sesizat ca in corpul barbatului sunt ace, cuie si bucati de sarma. Medicul spune ca in 40 de ani de practica nu a mai vazut asa ceva. Pacientul respectiv s-a automutilat,…

- Suceava, unul dintre cele mai vechi și mai importante orașe ale Romaniei, fascineaza prin varietatea de culturi și stiluri arhitecturale, inspirand multe generații de artiști de-a lungul vremii.

- Poziția fruntașa pe care s-a clasat subofițerul jandarm este o reeditare a rezultatului obținut anul trecut in cadrul aceleeași competiții, cand, de asemenea, și-a surclasat toți adversarii.

- Vineri, 21 iunie, intr-o comuna din Botosani a fost dat in folosinta un centru medico-social ultramodern, realizat cu fonduri elvetiene si dotat cu aparatura de ultima generatie, dar si cu sase cabinete medicale de specialitate plus o ambulanta.