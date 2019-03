Facebook interzice nationalismul si separatismul alb pe platformele sale Facebook a anuntat, miercuri, ca a interzis laudarea, sustinerea si reprezentarea nationalismului si separatismului alb pe platformele sale de socializare, intensificand masurile de combatere a propagarii mesajelor de ura.



Aceasta politica va fi implementata de saptamana viitoare, a anuntat operatorul retelei de socializare, intr-o postare pe blog, conform Reuters.



Facebook, Twitter si YouTube, parte a grupului Alphabet, sunt presate sa elimine continutul referitor la suprematia alba si cel neo-nazist de pe platformele lor.



Ca reactie, Facebook si-a marit echipele

Sursa articol si foto: business24.ro

