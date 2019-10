Facebook înregistrează noi probleme. Sute de raportări de la utilizatori Facebook inregistreaza noi probleme. Cateva sute de raportari au fost inregistrate in doar cateva minute, conform site-ului downdetector.com. Cei mai mulți internauți reclama probleme cu utilizarea paginilor de like de pe Facebook. Acestea nu pot fi folosite și arata postari publicate chiar și cu cațiva ani in urma. De asemenea, alți utilizatori spun ca nu pot vedea postarile din ”newsfeed” sau postarile de pe conturile prietenilor. Conform site-ului downdetector.com, zonele colorate reprezinta locațiile din care utilizatorii au trimis raportari de nefuncționalitate a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

