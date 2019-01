Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de socializare a precizat ca aceste eforturi in lupta impotriva dezinformarii au loc in urma descoperirii a doua retele cu un "comportament neautentic coordonat" pe Facebook si Instagram. Seful politicii gigantului in domeniul securitatii cibernetice Nathaniel Gleicher a precizat, intr-o postare…

- Fostul ambasador al SUA in Ucraina, directorul Consiliului Atlantic (Atlantic Council), John Herbst, a declarta ca in 2-3 luni „vom vedea ca Statele Unite vor oferi arme Kievului și vor anunța noi sancțiuni impotriva Federației Ruse” in legatura cu agresiunea din Stramtoarea Kerci, potrivit unui interviu…

- Chris Burrous, un prezentator de televiziune din Statele Unite, a fost gasit mort intr-un hotel din Glendale, California. Decesul barbatului e considerat suspect, dar polițiștii cred ca victima ar fi murit din cauza unei supradoze. Acesta a fost transportat de urgența la spital, dar medicii nu au mai…

- Unii oameni cred ca aceste clanuri controleaza, intr-un fel sau altul, intreaga lume., scrie protv.ro. 1.Familia Rockefeller Familia a devenit celebra mulțumita lui John Rockefeller, primul milionar din SUA. La sfarșitul secolului al XIX-lea, familia controla 90% din intreaga piața…

- Jorg Riommi, care din 2014 este chief creative officer la agenția de publicitate Publicis Romania, a fost numit chief creative officer pentru Europa Centrala și de Est, in cadrul grupului Publicis, anunța compania. El iși pastreaza atribuțiile pe care le are la biroul din București.

- SUA ii vor putea sanctiona pe cei responsabili de asasinarea lui Khashoggi in cateva saptamani”, estimeaza Pompeo ”Continuam sa intelegem continutul faptelor. Suntem pe cale sa examinam impunerea unor sanctiuni persoanelor care pe care am fost in masurasa le identificam pana in prezent - care au…

- Reteaua de socializare le-a identificat ca avand un comportament „neautentic", a spus seful departamentului de securitate cibernetica al Facebook, Nathaniel Gleicher. El a precizat ca a existat o suprapunere cu cele inchise anul acesta si legate de presa iraniana de stat, insa identitatea…