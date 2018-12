Facebook il suspecteaza pe Soros ca a incercat sa provoace scaderea valorii actiunilor acesteia pentru a le cumpara mai ieftin

Stiri pe aceeasi tema

- Sheryl Sandberg, CTO-ul Facebook, le-a cerut angajatilor sa verifice daca miliardarul George Soros a atacat Facebook, astfel incat sa reduca valoarea actiunilor companiei si sa le cumpere mai ieftin, scrie New York Times, care citeaza surse din cadrul companiei.

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul miscarii Romania Impreuna, sustine ca PSD doreste limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate "PSD ne intoarce in timp si, pe mai multe voci, cere limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate. Atat intelege acest partid din spiritul…

- Elvetia va renunta la restrictiile impuse romanilor pe piata muncii, au anuntat, joi, presedintele Klaus Iohannis si omologul sau elvetian Alain Berset, aflat intr-o vizita oficiala in Romania. La 1 iunie 2017 Elvetia activase clauza de salvgardare in ce priveste libera circulatie a romanilor…

- Grupul german BMW a anuntat marti ca a decis sa recheme la service aproximativ 1,6 milioane de automobile diesel pentru a repara o posibila problema care ar putea declansa un incendiu la motor, extinzand o actiune care initial viza aproximativ 480.000 de vehicule din Europa si Asia, transmite Bloomberg.…

- Un dispozitiv exploziv a fost gasit luni intr-o cutie postala din apropierea locuintei din New York a miliardarului George Soros, tinta preferata a militantilor de dreapta din Statele Unite si Europa de Est, a anuntat The New York Times citand surse din politie. Autoritatile au ajuns la domiciliul…

- Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, dupa ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spalare de bani, in cadrul unui acord convenit cu procuratura din Olanda pentru inchiderea investigatiei. Timmermans, care fusese numit director financiar in 2017, va…