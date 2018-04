Facebook face politica de date mai clară. Termenii de utilizare a platformei vor fi actualizaţi Este important sa le aratam utilizatorilor in mod clar cum functioneaza produsele noastre − este unul dintre modurile in care oamenii pot lua decizii in cunostinta de cauza cu privire la confidentialitatea datelor lor. Asadar, propunem actualizari ale termenilor nostri de utilizare, care includ si angajamentul nostru fata de toti cei care folosesc Facebook. Explicam serviciile pe care le oferim intr-un limbaj mai usor de inteles. De asemenea, actualizam politica noastra de date astfel incat sa precizam mai bine ce date colectam si cum sunt acestea folosite de catre Facebook, Instagram, Messenger… Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

