Stiri pe aceeasi tema

- Apeland la comunicarea cu cetatenii prin pagina sa de Facebook, primarul de la Moldova Noua a sustinut o videoconferinta pentru a da explicatiile cerute de oameni, dar si pentru a-si respecta programul politic prin care si-a asumat transparenta totala privind modul in care sunt cheltuiti…

- Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si Primaria Caracal organizeaza pe 16 noiembrie o campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a bateriilor uzate. Vineri, intre orele 09:00 - 14:00 localnicii…

- Poliția Romana a postat pe Facebook ”Povestea patrunjelului”, in care spune ca nu confisca acest tip de verdeața și ca astfel de informații sunt ”legende urbane”. Mesajul vine dupa ce, de-a lungul timpului, au aparut informații privind astfel de acțiuni ...

- Evaluarea a fost demarata de catre ministrul Justitiei dupa ce protocolul incheiat in 2016 intre Parchetul General si Serviciul Roman de Informatii a fost facut public. O varianta nesecreta a fost publicata pe site-ul Ministerului Public si una secreta a aparut cateva ore mai tarziu, pe Facebook-ul…

- Este al doilea declin semnificativ inregistrat intr-o singura zi in 2018, precedentul fiind inregistrat in februarie, cand indicele S&P 500 al bursei de pe Wall Street a intrat intr-un teritoriu de corectie, inregistrand un declin de 10% fata de nivelul ridicat din ianuarie si sporind temerile ca…

- Reputatul jurnalist, Radu Herjeu, in prezent fiind membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a postat pe Facebook un mesaj prin care da o replica dura celor care ii critica activitatea in cadrul acestei instituții. Considera ca multe din mesajele trimise, in special de anumite ONG-uri…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,811 miliarde de euro, in primele sapte luni din 2018, in crestere cu 15,59% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). În perioada similară a anului trecut,…

- Numarul specialistilor implicati in operatiuni a crescut cu 15% Piata de factoring a inregistrat un avans de 13% in primele sase luni ale anului curent, valoarea ei trecand de 2,2 miliarde de euro, conform celui mai recent studiu realizat de Asociatia Romana de Factoring (ARF), …