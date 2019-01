Facebook dezvolta o criptomoneda stabila pentru transferuri banesti prin WhatsApp Facebook dezvolta o criptomoneda care le va permite utilizatorilor sa transfere bani prin aplicatia WhatsApp.



Serviciul va fi testat pe piata din India, unde WhatsApp are peste 200 de milioane de utilizatori, informeaza Bloomberg.



Decizia de a testa initial in India a fost determinata de pozitia tarii in ce priveste nivelul remiterilor, cel mai ridicat din toata lumea, indienii trimitand acasa 69 de miliarde de dolari in 2017.



Compania dezvolta un stablecoin - un tip de moneda digitala legata de valoarea dolarului american - pentru a minimiza eventualele pierderi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

