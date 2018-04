Stiri pe aceeasi tema

- Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta firma de socializare online, informeaza BBC News online.

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al Facebook, va depune marturie in Congresul SUA in data de 11 aprilie, dupa colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica in scop electoral, relateaza site-ul BBC News.

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…

- Mark Zuckerberg va depune marturie in Congresul american pe 11 aprlie pentru a da explciații despre rolul companiei in scandalul Cambridge Analytica și despre modul in care au fost gestionate datele utilizatorilor, scrie AFP. CEO-ul Facebook a fost presat sa dea explicații și a acceptat acest lucru.

- Dupa ce CEO-ul Apple, Tim Cook, a criticat situatia delicata pe care Facebook si-a creat-o in urma cu o saptamana, in timpul scandalului Cambridge Analytica, Zuckerberg nu ramane dator si ii raspunde.

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, nu apreciaza modul in care seful Apple, Tim Cook, a criticat strategia de afaceri a operatorului retelei de socializare de a monetiza informatiile utilizatorilor, scrie News.ro, potrivit Digi24.ro.

- "Adevarul crud este ca credem in asemenea masura in conectarea oamenilor incat orice ne permite sa conectam cat mai multi oameni intre ei si cat mai des posibil ni se pare ceva bun" - scria in iunie 2016 Andrew Bosworth, considerat un apropiat al lui Zuckerberg, in nota dezvaluita joi de site-ul…

- Facebook taie legaturile cu brokerii de date și și a schimbat setarile de securitate pentru a da consumatorilor un control mai mare asupra propriilor informații, scrie Reuters . Facebook este presata in toata lumea pentru a ajusta politica sa de date, dupa ce s-a aflat ca firma de marketing politic…

- Facebook a anuntat miercuri ca va adopta masuri suplimentare pentru o mai buna protectie a datelor personale ale utilizatorilor sai dupa ce scandalul Cambridge Analytica a afectat securitatea retelei de socializare online, relateaza AFP si Reuters. ''In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta…

- "In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta de catre Mark Zuckerberg (co-fondatorul Facebook), noi vom lua masuri suplimentare in urmatoarele saptamani pentru a le oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor personale. Constatarea noastra este urmatoarea: va trebui sa facem ca parametrii…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al Facebook, intentioneaza sa depuna marturie in Congresul SUA, dupa dezvaluirile ca firma de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date ale platformei de socializare in scop electoral, potrivit unei surse citate de agentia Reuters.

- Scandalul referitor la folosirea neautorizata a datelor utilizatorilor Facebook de catre consultantii politici s-a extins marti, cand un informator a declarat in Parlamentul britanic ca firma canadiana AggregateIQ a dezvoltat un program pentru tintirea alegatorilor republicani in alegerile prezindentiale…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, nu va raspunde la intrebarile parlamentarilor britanici in legatura cu situatia generata de colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Facebook a cumparat spatiu publicitar in sase mari publicatii britanice si trei americane pentru a transmite un mesaj prin care isi cere scuze pentru faptul ca date personale ale utilizatorilor sai au fost folosite de compania Cambridge Analytica,...

- Directorul companiei americane Facebook, Mark Zuckerberg, a primit inca o veste proasta, care ar putea aduce dupa sine noi repercusiuni financiare. Comisia Europeana a cerut, luni, explicatii rețelei de socializare, intreband daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana figureaza printre…

- La mai putin de o ora dupa ce un judecator al Curtii Supreme din Marea Britanie a autorizat perchezitia, functionari ai autoritatii mentionate au intrat in sediul Cambridge Analytica, unde au ramas pana la ora trei dimineata, a declarat un purtator de cuvant al autoritatii de reglementare. 'Acum…

- Investigatorii autoritatii britanice de reglementare insarcinata cu protectia datelor au perchezitionat timp de sapte ore sediul din Londra al societatii Cambridge Analytica, acuzata ca a obtinut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fara a avea consimtamantul acestora,…

- ​Autoritatea britanica de reglementare insarcinata cu protectia datelor efectueaza vineri seara o perchezitie la birourile londoneze ale societatii Cambridge Analytica, acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite Agerpres , care…

- Banca germana Commerzbank a anunțat ca iși suspenda publicitatea pe Facebook din cauza scandalului Cambridge Analytica , cand firma de consultanța politica a accesat datele personale a 50 de milioane de oameni, scrie Reuters . Decizia vine dupa ce Mozilla, producatorul browserului Firefox, a luat aceeași…

- Mark Zuckerberg a iesit din mutenie si a recunoscut ca Facebook a comis erori care au permis firmei Cambridge Analytica sa colecteze informatii personale ale zeci de milioane de utilizatori ai retelei social-media. Si? Se va schimba ceva? Mai precis, sifonarea datelor a 50 de milioane de abonati Facebook,…

- Mozilla a anunțat miercuri ca suspenda publicitatea pe platforma social media Facebook, in urma scandalului legat de confidențialitatea datelor și Cambridge Analytica, scrie Reuters. Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces…

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a fost gasit un pachet suspect in apropierea sediului londonez al companiei Cambridge Analytica, acuzata ca a utilizat fraudulos datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica.

- Facebook a fost avertizata miercuri fata de orice incercare de folosire abuziva a datelor sau de manipulare a alegerilor in India, chiar daca principalele partide ale tarii s-au invinuit reciproc de angajarea unei firme acuzate de folosirea datelor a milioane de utilizatori Facebook, relateaza dpa.…

- Specialistul in colectarea si prelucrarea datelor Aleksandr Kogan, care a pus la punct o aplicatie speciala pentru colectarea datelor utilizatorilor de Facebook si a transmis informatiile companiei Cambridge Analytica, implicata in campania lui Donald Trump pentru prezidentiale, acuza compania fondata…

- FACEBOOK. Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al...

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost chemat de membrii parlamentului din Marea Britanie sa prezinta informatii, dupa dezvaluirile legate de datele utilizate de Cambridge Analytica. Zuckerberg poate raspunde pana la data de 26 martie, potrivit The Guardian. 0 0 0 0 0 0

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

