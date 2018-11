Stiri pe aceeasi tema

- Facebook isi va mari de patru ori spatiul sediului central din Dublin, ceea ce ii va permite sa isi creasca de peste doua ori numarul angajatilor, care depaseste in prezent 4.000 de persoane, transmite Reuters. Compania a anuntat joi ca aceasta extindere ii va oferi spatiu suficient pentru…

- Microsoft a redevenit vineri a doua cea mai valoroasa companie americana, dupa rezultatele trimestriale dezamagitoare raportate de Amazon.com, care au sters 65 de miliarde de dolari din capitalizarea retailerului online. Pe primul loc se afla Apple, cu o capitalizare bursiera de peste 1.000…

- In fiecare an, este reparata complet doar a 20-a parte din lungimea de cale ferata deteriorata in Romania, reiese dintr-o declarație facuta, marți, de ministrul Transporturilor, Lucian Șova, declarație citata de Mediafax. Pentru 2019 ministrul promite o "formula noua de abordare bugetara, atat la Compania…

- Apple, gigantul care domina industria globala de tehnologie, intra pe piata de mobile din Romania pentru a concura Samsung si Huawei printr-o companie proprie pe care o va controla prin intermediul subsidiarei din Irlanda – centrul afacerilor sale europene. Compania ...

- „In zilele noastre, consumatorii iși doresc din ce in ce mai mult ca tehnologia sa fie puternica, precum și personalizata nevoilor lor, iar Huawei demonstreaza inca o data angajamentul de a crea dispositive care nu numai ca raspund acestor așteptari, ci ofera mult mai mult decat atat: experiențe extraordinare…

- Compania recent infiintata este controlata direct prin intermediul subsidiarei din Irlanda, centrul afacerilor europene pentru Apple. Astfel, gigantul american se va implica direct in razboiul de pe piata locala cu rivali precum Samsung, Huawei, Lenovo si HP. Apple obtine 25- din cat cheltuie romanii…

- Președintele lituanian Dalia Grybauskaite și prim-ministrul slovac Peter Pellegrini au declarat in urma discursului pe tema Brexit ținut de premierul britanic Theresa May ca nu exista progrese in ceea ce privește Brexitul sau granița cu Irlanda, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. „In acest…

- Irlanda a recuperat complet taxele necolectate de la grupul informatic american Apple - 13,1 miliarde de euro si dobanzi de 1,2 miliarde de euro, bani care sunt pastrati intr-un cont escrow infiintat de Guvernul de la Dublin in asteptarea sentintei de la Curtea Europeana de Justitie, a anuntat marti…