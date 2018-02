Facebook confirma: Compania lucreaza la un buton de "downvote"

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a aparut pe GitHub codul sursa pentru o versiune mai veche de iBoot, componenta software din iPhone-uri care porneste sistemul de operare si face primele verificari de securitate si validitate a codului rulat. Acesta ar putea fi folosit pentru a dezvolta hack-uri pentru iPhone care sa elimine protectiile…

- Facebook vine cu schimbari pentru utilizatorii sai. Aceștia puteau pana acum sa dea like-uri la diverse postari care le placeau, insa in curand va fi introdus și un buton "Downvote", care va putea fi folosit pentru a dezaproba comentariile nepotrivite sau jignitoare. Reprezentanții Facebook au explicat…

- Desi reprezinta cea mai apropiata functie de un „dislike”, optiune ceruta de multi ani de un numar mare de utilizatori, butonul prin care utilizatorii isi pot exprima dezaprobarea este valabil doar pentru comentarii, nu si pentru postarile normale. Plasat pe aceeasi linie cu „Like” si „Comment”,…

- Facebook testeaza introducerea unei noi funcții. Butonul de “Downvote” va putea fi folosit de utilizatori pentru a-și exprima dezacordul fața de anumite comentarii dar nu putea fi folosit și in cazul link-urilor. Facebook testeaza introducerea unui buton de “Downvote” pentru ca utilizatorii sa iși poata…

- Desi reprezinta cea mai apropiata functie de un „dislike", optiune ceruta de multi ani de un numar mare de utilizatori, butonul prin care utilizatorii isi pot exprima dezaprobarea este valabil doar pentru comentarii, nu si pentru postarile normale. Plasat pe aceeasi linie cu „Like" si „Comment", butonul „Downvote" nu…

- Alianta Renault-Nissan a anuntat miercuri ca a semnat un memorandum de intelegere cu firma Didi Chuxing - echivalentul chinez al aplicatiei de transport Uber - pentru a construi in China o retea de transport de tip car-sharing ce vizeaza vehiculele electrice. Pe piata chineza, Didi Chuxing…

- Bank of America a inceput de vineri sa refuze tranzactile cu cardurile bancii pe platformele de tranzactionare a monedelor virtuale. Masura se aplica tuturor cardurilor de credit personale si de afaceri ale clientilor, dar nu si cardurilor de debit, a explicat purtatorul de cuvant al bancii, Betty Riess.…

- Blue Air anunța ca din 17 februarie zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj sunt suspendate. Compania arata ca decizia a fost luata din cauza ”frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara”. ”Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Criptomonedele au patruns in ultimele cateva luni in „mainstream”, iar odata cu familiarizarea publicului cu acest concept au inceput sa apara si multe organizatii care sa atraga oamenii spre acest domeniu. YouTube si Facebook s-au umplut brusc de reclame la tot felul de afaceri mai mult sau mai putin…

- Bitcoin este moneda digitala si sistemul de plati cu o capitalizare totala de piata de 200 mld. dolari, conform coinmarketcap.com, la momentul redactarii materialului. Este considerata de cei mai multi ca fiind cea mai de succes si moneda care a schimbat regulile jocului. Topul 5 miliardari…

- Dar, pentru aproximativ doua saptamani, in fiecare ianuarie, Davos se transforma intr-un loc de joaca pentru cei bogați, celebri și puternici. Forumul Economic Mondial (WEF) aduce intreaga lume in oraș, iar economia orașului se schimba ca raspuns. Subit, chiar și camerele de hotel cele mai basic va…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- Mark Zuckerberg a anunțat intr-o postare pe Facebook ca se va modifica algoritmul de afișare a postarilor. Prioritare vor fi informațiile postate de prieteni, spune fondatorul rețelei de socializare care precizeaza ca dorește astfel sa creasca calitatea timpului pe care utilizatorii il petrec pe Facebook.…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Allview, compania care a lansat primul smartphone sub brand romanesc, scoate pe piata a treia versiune pentru asistentul vocal AVI, ce promite „o interfata noua si acces mai rapid la functiile telefonului mobil”, potrivit unui comunicat din partea companiei. AVI este primul asistent digital…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- La Arad, orice este posibil. Aradenii s-au revoltat pe Facebook ca una din inventiile echipei liberale de la conducerea Primariei si Consiliului Judetean, institutii in subordinea carora se afla Compania de Apa a instituit taxa pe… apa de ploaie. Dupa ce au crescut taxele si impozitele locale, acum…

- Apple a confirmat oficial ceea ce nu era dificil de dedus: toate dispozitivele sale cu iOS si toate sistemele din seria Mac sunt afectate de Meltdown si Spectre, cele doua gauri de securitate ale procesoarelor grafice. La mai bine de 24 de ore dupa ce problemele de securitate Meltdown si Spectre,…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Concert in fabrica la Ecolor. Producție intrerupta pentru o ora FOTO Salariații producatorului de mobilier Ecolor Jucu au intrerupt producția timp de o ora pentru a asculta un concert de colinde. “Ieri a fost o zi a cadourilor pentru toata lumea, de la A la Z - sau, cum ar veni în…

- Incepand cu aceasta saptamana, Facebook va penaliza postarile in care utilizatorilor li se cere sa dea Like, Share sau sa comenteze. Postari de genul „Marcheaza un prieten caruia ii place sa...” sau „Daca va place dati Like & Share” vor fi afisate mai jos sau deloc in fluxul de stiri. Potrivit unor…

- Facebook a anuntat ca isi schimba structura de taxe astfel incat sa poata plati taxe in tara unde realizeaza vanzarile, in loc sa le redirectioneze prin intermediul subsidiarei din Irlanda, potrivit Bloomberg. Compania a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are un birou care…

- Facebook a anuntat ca isi schimba structura de taxe astfel incat sa poata plati taxe in tara unde realizeaza vanzarile, in loc sa le redirectioneze prin intermediul subsidiarei din Irlanda, potrivit Bloomberg.

- Facebook a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are un birou care poate asigura vanzarile catre agentiile de publicitate locale. Facebook si-a mutat operatiunile internationale in Irlanda, in 2010. Mai multe voci din Statele Unite si Europa au criticat Facebook din…

- Facebook a anuntat ca isi schimba structura de taxe astfel incat sa poata plati taxe in tara unde realizeaza vanzarile, in loc sa le redirectioneze prin intermediul subsidiarei din Irlanda, potrivit Bloomberg. Compania a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are…

- Nu ai voie sa spui nimanui nimic despre slujba ta. Nu ai voie sa le spui oamenii din afara familiei la ce lucrezi", continua el. Spre deosebire de Google sau Facebook care intervieveaza oamenii apoi le gasesc anumite posturi, Compania californiana intervieaza oamenii pentru roluri specifice,…

- Razboi intre coloșii Google și Amazon: Google a scos aplicația YouTube de pe dispozitivele Amazon Fire TV și Echo Show și a acuzat Amazon ca a scos Chromecast de la vanzare in 2015, iar acum a eliminat și o serie de gadgeturi Nest de pe site-ul sau, potrivit Washington Post . Mai mult, Google acuza…

- „In urma solicitarilor primite de la cetatenii din zona, in sedinta Consiliului Local Iasi din 31 Octombrie 2017 am adresat o interpelare pentru infiintarea de catre Compania de Transport Public (CTP) unui traseu de transport in comun in zona Tatarasi – Str.7 Oameni- Str.Aeroportului. Rezultatul a fost…

- Mesajul tulburator al ”politistului de pe facebook”, bun prieten cu mai cunoscutul sau coleg Marian Godina, celebrul politist rutier si scriitor din Brasov a reusit sa ”urneasca” retelele sociale. Dan Georgescu, omul din spatele paginii de facebook ”Politistii au umor” a facut o radiografie extrem de…

- Facebook creeaza un instrument online care sa permita utilizatorilor sa afle daca au fost expusi la dezinformarea ruseasca in timpul alegerilor prezidentiale americane din 2016. Compania a anuntat ca e posibil ca aproape 150 de milioane de utilizatori Facebook si Instagram sa fi fost afectati de campania…

- Metroul va circula in perioada minivacantei de Ziua Nationala, 30 noiembrie - 3 decembrie, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, anunta Metrorex. Compania precizeaza insa ca va introduce trenuri suplimentare "pentru a veni in intampinarea celor care vor sa asiste…

- Programul Poștei Romane de 1 decembrie 2017. Programul Poștei Romane, in minivacanța de Sf. Andrei și 1 decembrie 2017. Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in zilele de joi, 30 noiembrie, si vineri, 1 decembrie, toate oficiile postale din mediul urban si rural vor fi inchise. Programul anuntat…

- Facebook va extinde si în alte tari folosirea software-ului sau de recunoastere a tiparelor comportamentale dupa succesul înregistrat de testele desfasurate în Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intentii suicidare, au anuntat reprezentantii celei mai mari retele…

- Facebook a inceput testarea acestui software in Statele Unite in luna martie, cand compania a inceput sa scaneze continuturile si comentariile de pe retea care ar contine fraze ce ar putea semnala o iminenta tentativa de sinucidere. Facebook nu a dezvaluit prea multe detalii tehnice ale acestui program,…

- Hoții din buzunare și-au facut apariția la Târgul de Craciun din Cluj-Napoca și lucreaza în voie. ”As dori sa stiu daca in zona Piata Unirii sunt amplasate camere de supravegheat. In ultima vreme de cand a inceput targul de craciun au avut loc foarte…

- Reteaua de socializare online a precizat ca programul vizeaza, de asemenea, si aprecierile oferite paginilor de Facebook si conturilor de Instagram create de Agentia de Cercetare pe Internet (IRA), o organizatie de stat cu sediul la Sankt Petesburg, care desfasoara operatiuni de dezinformare.…

- Momentele in care acesta a fugit si a fost practic ciuruit de gloantele soldatilor nord-coreeni au fost surprinse de camerele de supraveghere. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un autovehicul trece in viteza prin zona demilitarizata de la granita dintre cele…

- Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in cursul noptii de luni spre marti, pe Aeroportul din Nisa, in cadrul unei investigatii privind spalare de bani si frauda fiscala, au declarat…

- In cursul intrevederii pe care a avut-o luni seara cu Bashar al-Assad, in statiunea Soci, situata pe litoralul Marii Negre, Vladimir Putin a declarat ca "operatiunea militara din Siria se apropie de sfarsit". De acum, vom pune accent pe procesul politic, a adaugat liderul de la Kremlin,…

- Hotararea a fost luata la o zi dupa ce Donald Trump a anuntat reincluderea Coreei de Nord pe lista "statelor care sustin terorismul", insa nu exista informatii clare potrivit carora cele doua decizii ar fi corelate. Beijingul a sustinut deciziile luate de Organizatia Natiunilor Unite in…

- Justitia belgiana a pus sub sechestru 112 camioane ale unei companii banuite ca angaja ilegal soferi romani cu costuri minime, profitand de statutul acestora de lucratori detasati. Respectiva companie, denumita North Sea Express (NSE) si avand sediul in localitatea belgiana Zeebruges, incredinta…

- Un agent imobiliar din Philipine a postat pe Facebook o imagine care face acum inconjurul lumii. Povestea din spatele acesteia este cu adevarat tulburatoare. Jhunnel Sarajan a asistat la o intamplare care i-a inmuiat sufletul. Un tata si-a dus fiicele intr-un restaurant de tip fast-food, le-a cumparat…

- Companiile din domeniul internetului Google și Facebook au aderat joi la proiectul ''Trust Project'', un consorțiu internațional de organizații media creat in scopul identificarii surselor ''fiabile'' de informare și pentru a lupta impotriva dezinformarii de pe internet

- Salariile celor peste 25.000 de angajati ai Postei Romana nu vor fi afectati de transferul contributiilor sociale, de la angajator la angajat, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal, anunta compania prin intermediul unui comunicat de presa. 0 0 0 0 0 0 “Am luat decizia…

- Producatorul de materiale de constructii AdePlast anunta o crestere de 97% la exporturi, la 9 luni si a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 17%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. 0 0 0 0 0 0 AdePlast a inregistrat un avans de 17% la 9 luni, din aceasta crestere…

- Ben Fitchett, un adolescent in varsta de 14 ani din Marea Britanie, și-a pierdut viața dupa ce s-a aruncat de pe un pod. In timp ce poliția examina mobilul baiatului , tatal sau, Peter Fitchett, a cerut companiei de telefonie mobila la care era abonat fiul sau sa rezilieze contractul, intrucat acesta…

- Black Friday incepe la Fashion Days in seara de 16 noiembrie si va continua pe durata intregii zile de 17 noiembrie, in aplicatia de mobil si pe website. Anul acesta, compania a pregatit un milion de articole de imbracaminte, incaltaminte, accesorii, cosmetice si home & deco, cu discounturi care…

- Posta Romana a anuntat astazi, 10 noiembrie, o initiativa cu adevarat revolutionara, dar nu pentru mileniul acesta, ci pentru cel trecut. Initiativa consta intr-o invitatie adresata bancilor, prin care le propune sa instaleze ATM-uri in oficiile postale din zona urbana, dar nu oricum, ci dupa "o…