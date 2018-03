Facebook cere scuze public, dupa ce le-a sugerat utilizatorilor sa se uite la clipuri cu abuzuri asupra copiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Li Ka-shing, cel mai bogat om din Hong-Kong și a doua cea mai bogata persoana din Asia, a anunțat ca se retrage de la conducerea imperiului sau financiar. Locul ii va fi luat de fiul sau, Victor Li, scrie BBC News. Li, in varsta de 89 de ani, a carui avere a fost estimata de Forbes la 35,3 miliarde…

- Peste 30.000 de prescolari si elevi din judet au beneficiat de lapte, corn si mere proaspete in luna februarie in Social / In luna februarie a anului 2018 , in unitatile scolare din judet, au fost distribuite produse lactate și de panificație precum și mere proaspete pentru 30.080 de preșcolari…

- Un asociat al fostului magnat rus Boris Berezovski a fost gasit mort la Londra, scrie marti ziarul The Guardian, citat de Reuters.Trupul lui Nikolai Gluskov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit luni seara de familia si prietenii sai, a afirmat avocatul sau, potrivit publicatiei mentionate,…

- Divizia de contraterorism a politiei londoneze a anuntat ca investigheaza moartea unui cetatean rus aflat in exil in Marea Britanie, dupa ce acesta a murit in locuinta sa din Londra din cauze necunoscute. 'O investigatie este in curs de desfasurare dupa moartea unui barbat in varsta de circa 60 de…

- Uber a lansat serviciul UberEats in peste 200 de orase și intentioneaza sa lanseze aplicatia de livrare de mancare in 100 de noi orase din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. In acest an, compania americana intentioneaza sa lanseze serviciul in Irlanda, Egipt, Kenya, Romania si Cehia, pe langa peste…

- Bataie intre doi elevi, la Liceul Constantin Noica din Alexandria; jandarmii au gasit un briceag la unul dintre ei in Eveniment / Doi elevi de clasa a XII-a, de la Liceul Constantin Noica din Alexandria, s-au luat la bataie, vineri, 9 martie, iar jandarmii care au intervenit la unitatea scolara au…

- Portiuni de drum si gospodarii inundate la Draganesti Vlasca in Eveniment / Circulatia pe DE70, pe raza localitatii Draganesti Vlasca, se desfasoara cu dificultate pe o portiune de aproximativ 100 m, apa acumulata pe carosabil avand adancimea de circa 15 cm, potrivit purtatorului de cuvant…

- Autoritatile de la Bruxelles a catalogat discursul prim-ministrului britanic Theresa May privind viitoarea relatie a Regatului Unit cu UE ca fiind unul vag si care nu poate fi pus in aplicare, scrie The Guardian. Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, a spus ca faptul ca Marea Britanie a confirmat…

- Arsenal a pierdut al doilea meci in decurs de 5 zile impotriva lui Manchester City, cu același scor, 0-3. Unul dintre sponsori, SportPesa, i-a ironizat pe "tunari" in timpul partidei de joi seara. SportPesa este o platforma de pariuri care iși desfașoara activitatea in Marea Britanie, Africa de Sud,…

- Acest artist a reușit sa creeze digital o femeie de culoare și toata lumea a crezut ca e reala. Un artist din Marea Britanie a reușit sa creeze cu ajutorul unui software de modelare 3D, doua modele care au devenit vedete pe internet. Totuși, cand oamenii au aflat ca acestea nu sunt reale, s-au infuriat…

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- Celebrul telefon al anilor ’90 Nokia 8110 a fost relansat intr-o noua forma la Mobile World Congress 2018. Finlandezii de la HMD Global, care deţin drepturile asupra brandului Nokia, au lansat o nouă versiune a Nokia 8110, modelul lansat de Nokia în 1996 şi devenit celebru…

- Doi barbați au fost trimiși in judecata dupa ce au incercat sa mituiasca un polițist in Eveniment / Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Teleorman au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Facebook va lansa doua boxe inteligente in acest an, potrivit unor surse din Asia. Cele doua dispozitive au numele de cod „Aloha” si „Fiona”. Boxele vor include ecrane tactile cu diagonala de 15”. Cel mai probabil, dispozitivele vor fi prezentate in luna iulie. Versiuna mai avansata va fi „Fiona”…

- Sa fie un restaurant cu specific Italian sau franțuzesc? Devenim nehotarați cand vine vorba sa stabilim “unde mergem sa mancam in seara asta?” Nu-ți mai face probleme, trebuie doar sa te organizezi și sa dai o cautare pe Google. Cele mai bune restaurante le vei gasi imediat!

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter „sa faca mai mult” pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, transmite Mediafax . Jourova a precizat…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Londra va fi gazda editiei inaugurale a Cupei Mondiale la atletism a celor 8 natiuni, competitie la care se aliniaza sportivi din Marea Britanie, SUA, Africa de Sud, Polonia, Franta, China, Germania si Jamaica. Evenimentul va avea loc in perioada 14-15 iulie si va coincide cu finala Cupei…

- "Acordurile semnate saptamana aceasta, evaluate la peste 9 miliarde de lire sterline (n.a. - peste 10 miliarde de euro), demonstreaza o cerere clara pentru bunurile si serviciile britanice. Vom continua sa dezvoltam aceasta relatie valoroasa, care aduce deja beneficii companiilor britanice in valoare…

- August si septembrie, lunile cu cele mai multe incendii in Eveniment / In anul 2017, comparativ cu 2016, numarul incendiilor a crescut cu aproximativ 3% (de la 407 in anul 2016, la 421 in anul 2017), iar cel al incendiilor de vegetatie a crescut cu aproximativ 1,5% (de la 827 in anul 2016 si la 839…

- Fostul lider mondial al tenisului feminin Serena Williams a cerut miercuri compatriotului sau Tennys Sandgren, eliminat in sferturile de finala ale turneului Australian Open, sa-i prezinte scuze pentru un tweet cu caracter rasist, informeaza AFP. "Eu nu am nevoie, nici nu le vreau, dar…

- Un preot din Mures poate fi considerat un „Zuckerberg cu sutana” deoarece a dezvoltat din pasiune o retea sociala care ar putea rivaliza cu Facebook-ul. Denumita „tecunosc.ro”, reteaua de socializare a preotului Ionel Neculai Darjan are deja cateva mii de utilizatori si pare sa atraga tot mai multi…

- Un cititor al site-ului 444.hu a remarcat ca Sebastian Gorka, consilier al lui Trump din ianuarie pana in august 2017, figura pe lista persoanelor cautate de politie, postata de site-ul police.hu, lucru inca valabil vineri. Gorka, ce detine cetatenie ungara, americana si britanica, este…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca spera ca Marea Britanie sa se intoarca in Uniunea Europeana dupa ce aceasta va parasi Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si cotidianul The Guardian.

- Parlamentul European îi retine jumatate din salariul lunar eurodeputatului britanic Nigel Farage, unul din liderii campaniei din Marea Britanie în favoarea Brexit-ului, dupa ce o ancheta a stabilit ca el a folosit necorespunzator fonduri publice, a confirmat o sursa din cadrul legislativului…

- Prins de politisti dupa ce a furat un hidrofor si o pompa submersibila dintr-o casa din Nenciulesti in Eveniment / Un tanar de 20 de ani, din Buzescu, a fost prins de politisti, dupa ce a furat dintr-o locuinta din localitatea Nenciulesti un hidrofor si o pompa submersibila. Polițiștii din…

- Peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate zilnic prin intermediul motoarelor de cautare, iar peste trei sferturi dintre acestea sunt inregistrate pe Google, releva un studiu de specialitate, citat de un canal de marketing online. Potrivit sursei, la nivel global, 40% din totalul traficului…

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” a primit “Ordinul Meritul pentru Invatamant” in grad de Ofiter in Eveniment / Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” din municipiul Alexandria a primit, alaturi de alte 5 institutii de invatamant din tara, Ordinul Meritul pentru…

- Fostul inginer concediat de Google in luna august, care a starnit controverse in Silicon Valley dupa ce a scris un memorandum intern in care spunea ca exista cauze biologice pentru superioritatea barbatilor in domeniul tehnologiei, si-a dat in judecata fostul angajator luni, sustinand ca este o victima…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, explicand ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar „ascunde informatii importante” pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate.

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…

- In urma mai multor zvonuri aparute, Apple ar putea lansa un serviciu de subscripție video in anul 2018, astfel va contracara influența Netflix, potrivit playtech.ro. Analiștii de la Citi considera ca producatorii iPhone-ului ar putea cumpara compania de streaming in loc sa-i creeze un rival. …

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt', a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.'Poporul are putina hrana, inflatie mare si drepturile omului nu sunt respectate', a adaugat liderul de la Casa Alba care si-a intensificat atacurile impotriva…

- Ea a fost vazuta ultima oara in ajunul Craciunului, cand a petrecut alaturi de prieteni. Dupa trei zile in care nu a mai dat niciun semn, Iuliana a fost data disparuta. Trupul ei a fost gasit in apropierea unei anexe din parcul Finsbury din Londra. Iuliana prezenta o rana injunghiata in abdomen,…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de știri bizare. De la mesajul bizar transmis de Donald Trump, la Hollyweed – agenția Reuters trece in revista cateva dintre cele mai inedite știri care au prezentat interes in acest an. Stilul lui Donald Trump l-a menținut pe liderul de la Casa Alba incontinuu in atenția…

- APIA Teleorman a demarat autorizarea platii finale pe suprafata in Economie / La finalul lunii noiembrie, APIA Teleorman a incheiat activitatea de autorizare a platii “in avans, suma totala autorizata in perioada octombrie – noiembrie, la nivelul judetului, fiind de 37 milioane euro, respectiv…

- Aproape 16.000 de someri in evidentele AJOFM Teleorman in Social / La nivelul judetului Teleorman, la sfarsitul lunii noiembrie, s-a inregistrat o rata a somajului de 10.63%, numarul somerilor luati in evidenta institutiei fiind de 15.801 persoane, informeaza purtatorul de cuvant al AJOFM Teleorman,…

- 1.016 teleormaneni si-au gasit un loc de munca in luna noiembrie in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna noiembrie a anului 2017, 1.260 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca a…