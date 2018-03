Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele de saptamâna trecuta au demonstrat ca mai avem înca mult de lucru pentru a ne consolida politicile si a îi ajuta pe oameni sa înteleaga mai bine modul în care Facebook functioneaza si optiunile pe care le au în privinta datelor personale. Ni s-a spus…

- Facebook a spus ca va face o reviziuire generala a uneltelor care protejeaza confidențialitatea utlizatorilor pentru a le da internauților ”mai mult control” asupra informațiilor personale reținute de rețeaua sociala, scrie libertatea.ro.

- Facebook a anuntat miercuri ca va adopta masuri suplimentare pentru o mai buna protectie a datelor personale ale utilizatorilor sai dupa ce scandalul Cambridge Analytica a afectat securitatea retelei de socializare online, relateaza AFP si Reuters. ''In plus fata de anunturile…

- Facebook a remodelat intregul meniu de Setari pentru dispozitivele mobile, de sus in jos, astfel incat totul sa poata fi gasit cu usurinta. A renuntat la diferitele Setari dispersate pe aproape 20 de ecrane si le-a adus pe toate intr-un singur loc. A inlaturat optiunile ce nu mai erau de actualitate,…

- Mark Zuckerberg a anuntat saptamana aceasta mai multe masuri pe care Gacebook le va face dupa scandalul Cambridge Analytica referitor la aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, pentru a preveni eventuale abuzuri. Masurile anunțate: Toate aplicatiile care strang date…

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite. Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa…

- Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa fie mai atenti cu privire la drepturile de acces pe care le acorda acestora. Astfel, s-a confirmat, inca o data, in ce masura incalca Facebook intimitatea utilizatorilor sai. In pagina de setari…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește, astazi, incepand cu ora 12.00, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu”, dezbaterea cu titlul “Biblioteca Vie – Hiperconectivitatea Online – pro și contra. Protecția datelor personale și a vieții private in era digitala”. ...

- Justitia britanica a autorizat vineri oficiul însarcinat cu protectia datelor cu caracter personal sa perchezitioneze serverele Cambridge Analytica, societate acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara

- Retelele sociale si platformele digitale trebuie sa garanteze ''o protectie totala a vietii private'' a cetatenilor, insista Romania, alaturi de tarile Uniunii Europenem in concluziile pe care urmeaza sa le adopte joi in cadrul unui summit la Bruxelles, in plin scandal privind folosirea datelor a…

- Ministerul israelian al Justitiei a anuntat, joi, initierea unei investigatii in cazul platformei de socializare online Facebook, dupa dezvaluirile ca firma britanica de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date in scop electoral, relateaza site-ul cotidianului Haaretz. …

- Facebook nu a facut niciodata o prioritate din confidențialitatea datelor utilizatorilor - aceste date reprezinta motorul de creștere al companiei. Dezvaluirile recente din scandalul Cambridge Analytica au dat insa naștere unui nou val, cel al persoanelor care inca spera ca pot ține sub control „viața”…

- Trupa Massive Attack a anunțat ca și-a inchis pagina de Facebook din ingrijorare fața de modul in care compania ințelege sa protejeze datele utilizatorilor. Artiștii susțin ca vor reveni pe rețeaua de socializare daca Facebook iși va modifica politica de securitate. Trupa Massive Attack a anunțat ca…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie

- Firma de analiza a datelor si consultanta Cambridge Analytica l-a suspendat marti pe directorul general Alexander Nix pe durata unei anchete independente privind o emisiune a postului de televiziune Channel 4. Nix a fost inregistrat pe ascuns cand se lauda ca a mituit si a instigat la infractiuni pentru…

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- Firma de analiza a datelor si consultanta Cambridge Analytica l-a suspendat marti pe directorul general Alexander Nix pe durata unei anchete independente privind o emisiune a postului de televiziune Channel 4, informeaza DPA. Nix a fost inregistrat pe ascuns cand se lauda ca a mituit si a instigat la…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Camera Comunelor l-a convocat marti pe Mark Zuckerberg, directorul general al platformei de socializare online Facebook, pentru a fi audiat in ancheta privind activitatile companiei de analize politice implicata in campania electorala a presedintelui SUA Donald Trump si in cea

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- “Sunt obosit. Am fost "generatia de sacrificiu" si am crezut ca dupa un drum lung si greu o sa ajungem intr-o poiana cu soare si flori. Dar nu a fost asa. Drumul nu ducea nicaieri si intr-o zi, satui de foame si mizerie, ne-am revoltat, ne-am ucis conducatorii si am crezut ca dupa un alt drum lung…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- Doina Gradea este chemata la Comisia de cultura, dupa difuzarea interviului cu Sebastian Ghița la TVR, in emisiunea prezentata de Ionuț Cristache. Directorul interimar al televiziunii publice este așteptat sa se prezinte pe 20 martie, in fața comisiei. „Am trimis o invitatie doamnei director interimar…

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului s au intrunit ieri, la Palatul Parlamentului, pe ordinea de zi figurand si stabilirea unor criterii de evaluare a filialelor teritoriale ale liberalilor. In cadrul Biroului Politic National au fost prezentate obiectivele PNL pentru 2018,…

- Consiliul National al PNL a adoptat, duminica, o rezolutie conform careia toate filialele partidului sunt obligate sa aiba pagina de Facebook si site cu informatii actualizate si sa promoveze dialogul prin social media.”Filialele judetene si locale ale Partidului National Liberal vor avea:…

- Principesa Margareta ar putea candida la președinție din partea PSD. Este o informație „pe surse” pe care a dezvaluit-o jurnalista Marilena Rotaru pe pagina sa de Facebook. „Tradare pana la capat”, mai scrie omul de televiziune. „Principesa Margareta va candida la președinție din partea PSD. Tradare…

- Deși a fost inaugurat in urma cu cateva luni, noul stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, are deja probleme de infrastructura.Pagina de Facebook "Craiova Cetatea Banilor Las Vegas-ul Romaniei" a postat un videoclip in care poate fi vazuta o crapatura in copertina, care se intinde pe lungimea…

- Facebook ar putea urmari tot ceea ce faci in mediul online, chiar daca nu ai intrat niciodata pe site-ul de socializare. Cea mai mare retea sociala din lume intocmeste fisiere secrete despre activitatile a miliarde de utilizatori. Compania...

- Prietenii și apropiații lui Alexei Mitachi nu ințeleg ce l-a impins pe barbat sa-și ucida soția. Colegii stomatologului il caracterizeaza pe criminal ca fiind un om bun și deschis, care o iubea pe Anastasia Cecati. Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce…

- Exista un nivel scazut de incredere in randul utilizatorilor in ceea ce priveste siguranta datelor cu caracter personal: 69% dintre consumatori sunt preocupati de siguranta si confidentialitatea propriilor date procesate prin intermediul dispozitivelor conectate prin IoT; 61% dintre utilizatorii Facebook…

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras in ”diverse batalii”, dar ca este un om ”ultrapasnic si ultratolerant”.Primarul…

- Comisia Europeana a deplans miercuri faptul ca anumite retele de socializare nu si-au aliniat inca suficient de bine conditiile lor de utilizare la exigentele Uniunii Europene in domeniul respectarii vietii private a utilizatorilor acestor platforme online, informeaza AFP. Facebook, Twitter si Google+…

- Dragos Titea (secretar general al PSD Maramures) si-a dat demisia din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Acesta afirma ca a luat decizia de a demisiona din motive personale. “Am luat azi decizia de a demisiona din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Din…

- Viorel Ion, un barbat din Gugești, a postat public astazi pe pagina sa de Facebook un film despre care a scris „Arestare in forța in mijlocul comunei Gugești“. In film se vede cum doi polițiști tarasc un tanar pana la mașina de Poliție. Acesta injura și nu se lasa bagat in autoturism.…

- Campanie Facebook privind gestionarea datelor personale. Facebook lanseaza luni, 29 ianuarie, cu cateva luni inainte de intrarea in vigoare a noii legi despre protectia online a vietii private, o campanie de comunicare pentru consilierea numerosilor sai utilizatori europeni in ceea ce priveste gestionarea…

- Facebook lanseaza o campanie de comunicare pentru consilierea numerosilor sai utilizatori europeni in ceea ce priveste gestionarea datelor personale, luni, cu cateva luni inainte de intrarea in vigoare a noii legi despre protectia online a vietii private, transmite AFP.

- Facebook a lansat o campanie de comunicare pentru consilierea numerosilor sai utilizatori europeni in ceea ce priveste gestionarea datelor personale, cu cateva luni inainte de intrarea in vigoare a noii legi despre protectia online a vietii private, transmite Mediafax . Oficiali ai retelei de socializare,…

- Iohannis, mesaj de Ziua Unirii: „Cand prevaleaza ambitiile personale ale unor lideri, tara stagneaza. Manifestatiile arata o fata frumoasa a Romaniei” Presedintele Klaus Iohannis a criticat, in mesajul de Ziua Unirii Principatelor, politicienii de la putere, elogiind romanii care au iesit in ultima…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a lansat pe pagina sa personala de Facebook scenariul pe care crede ca PSD l-a pus la cale odata cu propunerea Vioricai Dancila. Vilceanu e de parere ca PSD a propus-o pe Dancila, fiind siguri ca Iohannis o va refuza. Acesta ar fi fost un bun prilej pentru suspendarea lui…

- O adevarata revolta are loc pe pagina oficiala de Facebook a președintelui Klaus Iohannis. Din momentul in care a anunțat ca mai da o șansa PSD și o desemneaza premier pe Viorica Dancila și pana in jurul orei 22.45, aproximativ 2.500 de oameni l-au parasit pe președinte, adica și-au retras like-urile…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri seara ca mai da o sansa PSD si o nominalizeaza pe Viorica Dancila pentru postul de premier, decizie care a starnit critici din partea opozitiei. USR arata ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD,…

- Mark Zuckerberg spune, intr-o postare pe Facebook, bineinteles, ca reteaua sociala pe care o conduce va pune mai mult accent pe ceea ce numeste interactiunea sociala semnificativa, in locul consumului pasiv de noutati. Dupa modificarea algoritmului de rankare, Facebook ar trebui sa arate mai mult ca…

- Liviu Pop anunța interzicerea efectuarii serviciului pe școala de catre elevi. De asemenea, rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectand strict rezultatele invațarii. Totodata, elevii nu vor mai fi sancționați daca…

- Trupa Șuie Paparude, una dintre cele mai iubite și apreciate formații din Romania, a lansat OMUL DE GHEAȚA – un single ce anunța noul album. Videoclipul “Omul de gheața” a fost realizat de catre Andi Singer: “Baieții de la Șuie Paparude mi-au influențat viața de cand eram foarte mic. Datorita lor am…

- Elena Udrea nu a mai suportat ultimele atacuri si a decis sa riposteze la inceput de 2018. Aceasta a postat un mesaj pe pagina personala de Facebook si i-a atacat pe asa-zisii jurnalisti #rezist. Iata ce a scris Elena Udrea pe pagina personala de Facebook: „Mai lichelelor, ati uitat cand lingeati…