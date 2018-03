FACEBOOK are până și filmele pe care nu le-ai postat niciodată online Facebook trece printr-o perioada foarte dificila, din cauza scandalurilor care au patat iremediabil imaginea platformei create de Mark Zuckerberg. Cea mai recenta problema a fost identificata de mai multe persoane care și-au descarcat arhiva cu toate informațiile pe care le-au pus vreodata pe Facebook. In contextul in care din ce in ce mai multe persoane iau parte la mișcarea #DeleteFacebook, nu ar trebui sa vina ca o surpriza faptul ca cei mai mulți opteaza sa-și faca un backup al datelor inainte sa-ți ștearga contului. Articolul integral pe PLAYTECH Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Curtea de Apel Cluj a decis ca cele 11 persoane arestate in lotul ”farmaciștilor online”, din care patru erau șefi rețelei, trei farmaciste, și alte patru persoane care susțineau vanzarea de medicamente, sa fie eliberați din arest.

- Cel mai mare festival de muzica din Romania se desfasoara intr-o zona semicentrala a Clujului, scenele pe care urca artisti de top din toata lumea fiind relativ aproape de locuintele oamenilor. Peste 1.200 de persoane au semnat, in august 2017, o petitie online prin care cer mutarea festivalului Untold…

- A trecut deja ceva vreme de cand pariurile sportive au patruns pe piața romaneasca, insa in perioada recenta parca au cunoscut o explozie. Peste tot intalnim agenții de pariuri cu sedii deschise in locații dintre cele mai diverse, iar in multe dintre acestea pot fi vazuți impatimiții de pariuri sportive…

- Un grav accident de circulație s-a produs luni dupa-amiaza pe DN 2 E85, la ieșirea din municipiul Ramnicu Sarat inspre Focșani. O femeie și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au fost grav ranite, dupa ce mașina in care se aflau a fost distrusa in accident, potrivit http://reporterbuzoian.ro.…

- UPDATE Patru persoane se aflau in cele doua autoturisme in momentul impactului, unul dintre acestea luand foc imediat dupa coliziune. Doi ocupanți ai mașinii au ramas incarcerați și nu au mai putut fi salvați. Alte doua persoane au fost preluate de ambulanțe SAJ. La fața locului acționeaza o autospeciala…

- Vladimir Chernov, adjunctul guvernatorului din regiunea Kemerovo, a declarat ca mai multe persoane sunt date disparute, iar cateva zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Acesta a precizat ca doar intr-una dintre salile cinematografului au fost identificate 13 victime. Articolul integral…

- Sute de persoane din județul Timiș, copii, adolescenți și adulți, s-au intors in banca pentru a invața sa scrie sau sa citeasca, in cadrul progamului „A doua șansa”. La nivelul județului Timiș, programul „A doua șansa” se deruleaza in 18 unitați de invațamant. In șase dintre acestea funcționeaza doar…

- Facebook a pierdut 75 de miliarde de dolari din valoarea de piața in aceasta saptamana, din cauza scandalului Cambridge Analytica. Facebook are de suferit in urma scandalului legat de accesarea ilegale a datelor persoanele ale utilizatorilor rețelei sociale. Actiunile Facebook au incheiat tranzactiile…

- Elon Musk s-a alaturat vineri campaniei #DeleteFacebook, ștergînd paginile oficiale ale celebrelor sale companii Tesla și SpaceX de pe rețeaua sociala, scrie The Guardian.Miliardarul a raspuns vineri dimineața la un tweet al cofondatorului Brian Acton, care îndemna oamenii sa își…

- Facebook ar putea fi amendat cu peste 1 miliard de lire sterline daca va incalca noile legi privind protecția datelor, a avertizat ministrul Culturii din Marea Britanie, Matt Hancock, noteaza BBC. #DeleteFacebook este unul dintre hashtag-urile tot mai populare din mediul online in aceste zile.

- Banca germana Commerzbank a anunțat ca iși suspenda publicitatea pe Facebook din cauza scandalului Cambridge Analytica , cand firma de consultanța politica a accesat datele personale a 50 de milioane de oameni, scrie Reuters . Decizia vine dupa ce Mozilla, producatorul browserului Firefox, a luat aceeași…

- Facebook a fost data in judecata dupa scandalul Cambridge Analytica de catre un utilizator furios in privința scurgerii de date, scrie Bloomberg . Reamintim, firma de consultanța politica Cambridge Analytica a accesat fara consimțamant datele e peste 50 de milioane de americani și a lucrat pentru campania…

- Potrivit unei estimari a Ministerului de Finante facuta in baza numarului de contribuabili care anul trecut au depus una dintre cele sapte declaratii, 964.000 de contribuabili urmeaza sa depuna declaratia unica de impozitare. Pentru anul acesta declaratia se depune pana la 15 iulie, iar incepand cu…

- Politisti de combaterea criminalitatii organizate din Valcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup infractional organizat, ai carei membri ar fi organizat licitatii online in care ar fi oferit fictiv spre vanzare autoturisme, telefoane, dar si alte bunuri, incasand banii, fara a livra…

- Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a admis, duminica seara, intr-un interviu la postul B1Tv, ca a facut parte din “statul paralel”, deși a susținut ca tot ce a facut a facut “cu buna-credința”. Georgescu a mai spus ca, in opinia sa, anumite persoane trebuiau…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la Draguțești. Din primele informații e vorba de un autoturism cu cinci persoane ranite. Revenim cu detalii. Articolul ACUM: Accident GRAV la Draguțești! 5 persoane, ranite apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Ministrul a fost intrebat de jurnalisti daca se va investi in sistemul informatic si i s-a adus aminte ca circula in mediul online expresia: „formularele online se depun la etajul 2". „Sa stiti ca asta nu era o gluma, chiar era o realitate. Se primeau online, se printau, se luau din nou la…

- Ministrul a fost intrebat de jurnalisti daca se va investi in sistemul informatic si i s-a adus aminte ca circula in mediul online expresia: ''formularele online se depun la etajul 2''. ''Sa stiti ca asta nu era o gluma, chiar era o realitate. Se primeau online, se printau, se luau din…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane fara…

- Organizatia Declic, care a initiat aceasta petitie, spune ca luni a instiintat intat Administratia Prezidentiala in legatura cu petitia si ca va trimite si semnaturile la Palatul Cotroceni. "Declaratiile ministrului Justitiei ne-au facut sa retraim angoasa momentului OUG 13. Este mai clar ca niciodata…

- Articolul isi propune sa explice proprietarilor sau managerilor de magazine online care este primul pas in implementarea regulamentului in asa fel incat aplicarea acestuia sa nu ingreuneze procesul decizional iar sanctiunile sa fie evitate.

- Peste 1.000 de persoane demonstreaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei din Capitala, fața de propunerea ministrului justiției pentru ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie revocata din funcție. Protestul din Piața Victoriei, la care participa peste 1.000 de persoane, are ca principal motiv cererea…

- O petiție pentru demiterea lui Tudorel Toader a fost creata in mediul online. Potrivit inițiatorului, ministrul Justiției ar trebui sa iși dea demisia in urma raportului prezentat care este “lipsit de substanța legala și insailat din acuzații inventate”. O alta petiție a fost inițiata pentru susținerea…

- La data de 20 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești și procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in județele Ilfov, Dambovița și Giurgiu și in municipiul București,…

- Cecurile si cardurile de debit iti permit sa cheltuiesti banii pe care ii ai intr-un cont bancar. Nu mai trebuie sa porti dupa tine sume mari de bani si sunt din ce in ce mai multi cei care fac cumparaturi in acest fel, informeaza InfoCons – Asociația Naționala de Protecția Consumatorilor. Unii experti…

- Membrii Consiliului Investitorilor Straini (FIC) solicita Guvernului inființarea unei unitați speciale pentru proiecte mari de infrastructura. Noua structura ar trebui sa se asigure ca marile proiecte de infrastructura sunt și derulate. Persoane cu cea mai inalta calificare profesionala ar trebui sa…

- Un avion de tip An-148 s-a prabușit in Federația Rusa, la puțin timp dupa decolare, potrivit agențiilor internaționale de presa. Aparatul avea la bord 71 de persoane, inclusiv membrii echipajului și facea legatura intre Moscova și nordul Kazahstanului. Stirea Avion civil rus cu 71 de persoane la bord…

- Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna a inaintat anul trecut parchetelor 10 dosare penale privind fapte de coruptie, in care au fost implicate peste 20 de persoane cu functii de conducere, a declarat joi comandantul institutiei, comisarul-sef Eugen Palade. „Cat priveste faptele de coruptie,…

- Doua persoane au ramas blocate in apartament, in zona Poștei de langa blocurile turn din Piața Mica. Pompierii au folosit scara pentru a intra pe geam si a debloca ușa. Articolul ACUM, FOTO: Persoane BLOCATE in apartament, in zona blocurilor turn din Piața Mica apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce o treime dintre acestia recunosc ca au fost, la randul lor, agresori in mediul online, reiese dintr-un studiu intocmit si publicat, luni,…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce o treime dintre acestia recunosc ca au fost, la randul lor, agresori in mediul online, reiese dintr-un studiu intocmit si publicat, ieri,…

- "In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), operatiunea propusa este o concentrare economica ce depaseste pragurile valorice prevazute de lege, fiind supusa controlului Consiliului Concurentei. Ca urmare, autoritatea de concurenta va evalua aceasta tranzactie in scopul stabilirii…

- Banca Transilvania S.A. este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele, ofera servicii bancare pentru persoane fizice și persoane juridice, servicii de investiții financiare, servicii de administrare a portofoliilor, leasing financiar și operațional sau…

- Cercetarea de specialitate arata, totodata, ca jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet, iar peste o treime dintre ei considera ca victima trebuie agresata pentru ca o percep enervanta, în timp ce altii sunt violenti din dorinta de…

- "Trei ani am fost jucator profesionist de poker. De fapt astia sunt si banii cu care am inceput acest business. Cu 100.000 de euro bani proprii si ceva imprumuturi. Afacerea cu platformele online pentru poker am inceput-o prea devreme. Atunci toti jucatorii online migrau catre platformele internationale.…

- Cum poti vedea online filmele nominalizate la Oscar Ceremonia de decernare a Premiilor Oscar va avea loc la inceputul lunii martie. Nominalizarile au fost anuntate oficial saptamana trecuta, iar intreaga comunitate a cinefililor de pretutindenti abia asteapta sa afle ce productii si ce actori vor castiga…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti efectueaza urmarirea penala fata de patru persoane, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest caz fiind estimat la aproape 5.000.000 lei. Marti, au fost efectuate 22 de perchezitii…

- Procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta, cu complicitatea unor farmacisti. Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Aproximativ 70 de persoane protesteaza, in aceste momente, in fața Palatului Administrativ din Tg-Jiu, nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Mii de romani din toata țara protesteaza, incepand cu orele 18,00, in București. Protestatarii poarta pancarte cu mesajele:…

- Cu peste 1 miliard de utilizatori, WhatsApp este cea mai populara mesagerie la ora actuala. Oficialii aplicației au anunțat ca va fi introdus un nou sistem, care sa protejeze utilizatorii impotriva știrilor false. Astfel, WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare…

- Cifra, cea mai mare raportata de Google in Romania in cei 9 ani pentru care bilantul contabil este public, reprezinta insa doar o parte infima din businessul pe care il face in mod real pe plan local gigantul american. Agentia Initiative Media estimeaza, de exemplu, ca Google, Facebook si Yahoo! incaseaza…

- De marti, 16 ianuarie, locuitorii din Ocna Mures si localitatile apartinatoare pot plati online taxele si impozitele locale, transmite primaria. Consultarea informațiilor deținute de administratia locala și plata restanțelor se fac pe baza de CNP pentru persoane fizice respectiv CUI pentru persoane…

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- Facebook vrea sa revina la scopul pentru care a fost creat. Vor fi tot mai puține știri si anunțuri publicitare Facebook va opera modificari in modul de functionare al fluxului de stiri, continutul media, de afaceri si cel publicitar urmand sa fie "umbrit" de subiecte care au potentialul de a starni…

- Mark Zuckerberg a anuntat public ca utilizatorii de Facebook vor avea acces mai mare la postari de la membrii familiei si de la prieteni, in detrimentul paginiilor de business si media. Schimbarea va afecta micile afaceri online iar antreprenorii la inceput de drum vor fi nevoiti sa faca cateva modificari…

- Accident grav la Novaci, sat Sitestin, in acest moment. ISU Gorj transmite ca exista persoane blocate. Revenim cu detalii. Articolul ACUM: ALT ACCIDENT GRAV in Gorj! Persoane blocate apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- În prezent, ne conectam în conturi online tot timpul – pentru transferarea banilor între conturi bancare, cumparaturi online, verificarea starii vremii sau rezervarea unui taxi. Dar daca deodata nu te mai poți conecta în contul de care ai nevoie, în momentul în…

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…