Facebook are din nou probleme cu colectarea de date

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook este in mijlocul unui nou scandal dupa ce a recunoscut ca a colectat ani de zile istoricul apelurilor telefonice, numerele de telefon cat și mesajele text, de la toți utilizatorii care au instalata...

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite, transmite Digi24.ro.

- Nationala feminina de tineret a debutat cu o victorie, 33-25 in fata Croatiei, in turneul de calificare de la Cluj pentru Campionatul Mondial. Selectionerul Gheorghe Tadici a tras primele concluzii dupa primul sau joc oficial pe banca tehnica a natioanlei sub 20 de ani. ”A fost un meci cu…

- Grupul petrolier rus Rosneft a anuntat miercuri ca a finalizat forajele la primul put din Marea Neagra, in cadrul unui proiect dezvoltat in parteneriat cu grupul italian Eni, iar rezultatele arata o posibila descoperire de hidrocarburi. Compania rusa nu a precizat insa care sunt cantitatile…

- Mesajul fostei soții a lui Andrei Gheorghe, dupa moartea realizatorului radio. Psihoterapeutul Petruța Gheorghe a scris ca Andrei Gheorghe „nu s-a temut sa fie liber” și ca a plecat „ca o explozie”. Petruța Gheorghe, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a scris un mesaj emoționant dupa moartea jurnalistului.…

- Gluma sinistra facuta de fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe inainte sa afle ca acesta a murit. Katarina Dyer a postat pe contul de socializare un mesaj, fara sa prevada ce tragedie va avea loc in familia ei. Atat fata, cat și frații ei aveau o relație speciala cu omul de radio, chiar daca acesta divorțase…

- Primele economii mondiale, SUA si China, ale caror dispute comerciale provoaca ingrijorari cu privire la un posibil razboi comercial, au profitat luni de reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20 pentru a-si impune propria pozitie in comunicatul final al reuniunii.…

- Facebook nu era funcțional vineri dupa-amiaza in jurul orei 15.00. Probleme au fost raportate in Moldova, dar și in alte țari, dar au fost rezolvate dupa cateva minute.Facebook a picat! Rețeaua sociala a cazut vineri, cel mai probabil din cauza unor probleme legate de servere.

- Daca nu mai poți intra pe Facebook sau paginile se incarca cu erori, nu este de la tine! Facebook e down in Romania, potrivit downdetector.com. Probleme inregistreaza Facebook in mai multe țari din Europa de Est și Centrala. Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori activi. In medie, utilizatorii…

- Diana de la “Insula Iubirii” are primele probleme de sanatate dupa ce a anunțat ca e gravida. Se pare ca tanara a racit foarte tare și a anunțat pe toata lumea. Mai mult, imaginea a creat isterie in randul admiratorilor, mai ales ca daca ar fi insarcinata, așa cum spune, bruneta nu ar trebui sa ia medicamente.…

- Primarul Constantin Toma a lansat pe pagina sa de Facebook o invitație tinerilor sa participe joi, 15 martie, la ora 16.00 la primul forum de consultare publica al Consiliului de Dezvoltare al Municipiului Buzau pe probleme de tineret, care va avea loc la sala Nicu Constantinescu din Primaria Buzau.…

- Arnold Schwarzenegger susține, zilele acestea, delegația SUA la Jocurile Paralimpice, competiție care se desfașoara la PyeongChang, in Coreea de Sud. O fotografie prin care Schwarzenegger iși dorea sa ii incurajeze pe cei 68 de sportivi americani a starnit numeroase comentarii pe Facebook, iar unul…

- Cand Andrei Tiberiu Maria posteaza o fotografie cu intreaga lui familie, fotografia se viralizeaza. S-a intamplat duminica, atunci cand Smiley a fost sa-și viziteze parinții. Artistul a postat pe contul sau de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fratele, parinții și bunica lui și a scris…

- Controalele efectuate in anul 2017 la mai multe instante si unitati de parchet au scos in evidenta mai multe disfunctionalitati si vulnerabilitati, a afirmat, luni, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru, intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei.El a precizat…

- Dr. Subhash Kak, un profesor de inginerie a computerelor de la Universitatea din Oklahoma, avertizeaza ca inteligenta artificala si robotii vor provoca o „epidemie” de sinucideri pe planeta noastra. Asta deoarece majoritatea oamenilor vor ramane fara locuri de munca, dupa ce vor fi inlocuiti cu masini…

- Stadionul din Craiova se confrunta cu primele probleme dupa inaugurarea ce a avut loc in luna noiembrie a anului trecut. Acoperisul arenei care a costat 55 de milioane de euro s-a crapat in zona rosturilor de dilatare ale structurilor de rezistenta, iar doi muncitori au fost surprinsi in timp…

- "Nu cred ca am vazut vreodata o mizerie mai mare, la nivel de demnitate de stat, ca asa-zisul bilant al Directiei Nationale Anticoruptie”, a scris Serban Nicolae pe Facebook.El a revenit cu o completare la textul initial. ”La revizuirea Constitutiei vom fi nevoiti sa introducem urmatorul…

- Vineri, 2 martie 2018, de la ora 19.00, Orchestra Simfonica a Filarmonicii Brașov va susține un Concert Simfonic Extraordinar dedicat celor 60 de ani de activitate a postului Radio Romania Targu Mures, la Sala Patria. Publicul are ocazia sa se intalneasca cu pianista Elisabeth Leonskaja, o adevarata…

- Incepand de saptamana viitoare devin functionale primele automate de carduri RATB. Acestea sunt amplasate in statiile RATB de la Gara de Nord, Bucur Obor, Piata Sudului, Piata Unirii si Piata Romana, potrivit Digi24. "Vor fi functionale saptamana care vine. Urmand ca restul sa devina…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- Ionuț Lupescu și-a inceput oficial campania pentru alegerile de la FRF. Astazi, fostul fotbalist și-a inceput campania prin țara, fiind prezent la Calarași și Slobozia. Acesta a explicat pe Facebook rolul și concluziile vizitelor sale: "Le-am spus foarte onest, alegerile nu sunt despre funcții, ci despre…

- Ceea ce a inceput ca un live obișnuit pe Facebook cu Andreea Remețan s-a transformat in cea mai tare provocare pentru ea. Nu mai e un secret pentru nimeni ca Reme iși dorește sa aiba și ea concursul CSAUD in emisiune, de la 16:00 la 19:00, și sa dea premiul de 5.000 EURO in direct... View Article

- O fetita a trecut printr-o sperietura groaznica. Aflata cu familia in mall, aceasta a fost pe punctul de a fi rapita de un individ cu probleme psihice, cunoscut in cartierul Pantelimon. Mama copilei si-a expus imediat povestea pe Facebook.

- Daca in prima jumatate a anului 2017 peste 185 milioane de persoane foloseau zilnic Facebook in America de Nord, la finalul anului 2017 numarul scadea catre 184 milioane de utlizatori. Ritmul de utilizare a rețelei sociale Facebook a avut aceleași cifre pe grafic in ultimii ani, insa odata cu creșterea…

- Organizatorii Neversea au anunțat perioada in care va avea loc anul acesta festivalul de la malul marii. Aflat la a doua ediție, evenimentul se va desfașura in perioada 5-8 iulie, pe plaja Neversea din Constanța. Primele bilete vor fi puse in vanzare pe 7 februarie și vor costa 399 lei + taxe, pentru…

- Partidul Național Liberal spune ca de astazi incep sa apara primele scaderi de salarii ca urmare a trecerii contribuțiilor catre angajați. Liberalii mai argumenteaza și ca masurile luate de PSD nu au facut altceva decat sa loveasca in comunitațile locale, mai ales cele care au reușit sa atraga investitori…

- Un barbat cu antecedente psihiatrice a fost retinut in Myanmar in calitate de suspect, el fiind banuit ca ar fi lansat joia trecuta un cocteil Molotov in directia locuintei din Yangon a liderului de facto al guvernului birmanez, Aung San Suu Kyi, a informat politia, transmite sambata EFE. …

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- O alta intrebare boom de’a lui Andrei Niculae a facut furori si astazi pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania dar si pe pagina de oficiala de Facebook! “Daca maine pe vremea asta vine apocalipsa, tu ce ai face in urmatoarele 24 de ore?” a fost intrebarea zilei, iar cateva din sutele de mesaje sunt aici:…

- Facebook și Google au devenit pericole la adresa democrației prin efectele pe care le au asupra oamenilor și a mediului, a declarat miliardarul american George Soros la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit Quartz . Mai exact, acesta spune ca Facebook și Google aconteaza 50% din totalul reclamei…

- Nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul ca Gina Pistol și Smiley sunt impreuna, cu toate ca cei doi proaspeți indragostiți incearca șa-și traiasca povestea de iubire in cel mai mare secret și cat mai departe de ochii presei. Smiley și Gina Pistol au fost surprinși in ipostaze tandre pe aeroport…

- Celebrul chef Adrian Hadean a avut peste 100 de kilograme, dar a avut și extrem de multa ambiție pentru a scapa de multele kilograme in plus. Adrian Hadean este cunoscut publicului telespectator din țara noastra din postura de jurat la show-ul culinar „MasterChef” , de la Pro TV, din care a facut parte…

- Festivalul Airfield nu va mai avea loc in 2018, dupa cum au anunțat organizatorii prin intermediul paginii de Facebook. “Acolo unde visele zboara libere printre nori și soarele te mangaie cu lumina lui calda, acolo am dansat impreuna. Am zburat. Am cantat. Am visat. Și pentru asta, dragilor, va mulțumim!…

- E anul 2018 și gigantul Facebook iși face mea culpa: recunoaște, cu alte cuvinte, ca are un impact negativ asupra democrației. Directorii executivi ai Facebook au publicat pe blogul companiei ceea ce mulți spun ca va fi singura varianta de “scuze” pe care o vom vedea. “In 2016, noi cei de la Facebook…

- CSA Steaua a plecat astazi in primul cantonament la Forban, insa din lotul convocat de Marius Lacatuș a lipsit Junior Macriș (20 de ani). Atacantul, care a parasit-o pe FCSB in vara anului trecut pentru a juca la CSA Steaua, nu mai intra in vederile lui Lacatuș și a fost lasat acasa, unde se pregatește…

- Jurnalista Ramona Ursu a reusit sa obțina primele declarații ale jandarmului care a lovit un batran la protestul de sambata din București . Jurnalista l-a identificat pe jandarmul surprins pe imagini ca lovește un batran in timpul protestului de sambata seara, din București. Raducu Șerban are 33 de…

- Presedintele Klaus Iohannis este contestat in mediul online dupa decizia de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier, in mai putin de 20 de ore peste 3.300 de oameni retragand like-ul de pe pagina de Facebook a presedintelui. In momentul desemnarii Vioricai Dancila, presedintele avea 1.815.189…

- Autostrada Sebeș - Turda, lotul 4, este terminata, dar CNAIR susține ca sunt probleme, așa ca înca se fac teste. Compania a postat pe pagina de Facebook o serie de fotografii de pe noul tronson de autostrada, finalizat, dar care are nevoie de ”retușuri”.…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Mark Zuckerberg a anunțat intr-o postare pe Facebook ca se va modifica algoritmul de afișare a postarilor. Prioritare vor fi informațiile postate de prieteni, spune fondatorul rețelei de socializare care precizeaza ca dorește astfel sa creasca calitatea timpului pe care utilizatorii il petrec pe Facebook.…

- Oare cum vor arata rețelele de socializare, pe care acum le folosim zilnic, peste ani și ani? Se știe ca niciun trend nu dureaza la nesfarșit și nu puțini sunt cei care spun ca va veni și vremea in care Facebook va fi ceva vechi și prafuit. Asta a avut probabil in cap și Andrei... View Article

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei Liviu Pop pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- Pe Elena Udrea o așteptata un an 2018 greu, avand in vedere ca ar putea avea parte de o sentința definitiva in cel puțin un dosar trimis de DNA in instanța. Acest lucru nu o impiedica insa pe fosta „blonda de la Cotroceni” sa fie optimista și sa dea lecții de gandire pozitiva. Alaturi de urarea de…

- Ai probleme cu fierea? Știai ca exista o cale naturala, ușoara și eficienta prin care poți scapa de o criza de fiere in doar 15 minute? Un astfel de episod este unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poți trai in aceasta viața. De obicei, criza incepe dupa cateva ore de cand ai consumat o masa…