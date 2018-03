Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Camera Comunelor l-a convocat marti pe Mark Zuckerberg, directorul general al platformei de socializare online Facebook, pentru a fi audiat in ancheta privind activitatile companiei de analize politice implicata in campania electorala a presedintelui SUA Donald Trump si in cea

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- Cotatia actiunilor Facebook a inregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza AFP, preluat de Agerpres. La scurt timp după debutul tranzacţiilor…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „razboi psihologic”. …

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- Ieri, o indragita interpreta de muzica populara din județul Gorj a implinit fumoasa varsta de 28 de ani. Frumoasa cantareața, Ionela Guzic, și-a petrecut ziua de naștere departe de Romania, mai exact in Monterey, Statele Unite ale Americii. In țara, se afla iubitul sau, Bogdan Mihail Gioara,…

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE. Ministerul chinez al Comertului…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Producatorii auto europeni au cerut presedintelui Donald Trump sa reconsidere introducerea tarifelor la importurile de vehicule fabricate in Uniunea Europeana, pe fondul temerilor privind un razboi comercial. "Producatorii europeni nu doar importa masini in SUA, ei au fabrici importante acolo,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu. "Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului. Presedintele american Donald Trump a recunoscut in decembrie…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Ivanka Trump, fiica președintelui SUA, așteptata la ceremonia de inchidere. Fata lui Donald Trump va fi duminica la Pyeongchang, pentru festivitatea de incheiere a Jocurilor Olimpice invernale. Cel puțin asta a comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Procurorii din SUA au acuzat 13 persoane de cetatenie rusa si entitati rusesti ca au intervenit in alegerile din 2016, scrie Financial Times. Autoritatile acuza 13 persoane si trei entitati de conspirare pentru a frauda SUA prin „interventia in procesul politic si electoral (n.r- al SUA),…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- In urma unor rapoarte de la utilizatorii de Facebook din Statele Unite care au observat ca au acum un buton numit „Downvote”, compania a fost nevoita sa ofere declaratii oficiale despre acesta. In ciuda faptului ca un buton cu un asemenea nume ar putea sa sugereze ca primim in sfirsit butonul „Dislike”…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- Desi reprezinta cea mai apropiata functie de un „dislike”, optiune ceruta de multi ani de un numar mare de utilizatori, butonul prin care utilizatorii isi pot exprima dezaprobarea este valabil doar pentru comentarii, nu si pentru postarile normale. Plasat pe aceeasi linie cu „Like” si „Comment”,…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- In primele doua zile de guvernare, premierul Viorica Dancila a demis sau numit zece secretari de stat, a trecut o casa din administrarea ANAF in cea a Serviciului de Telecomunicații Speciale și i-a dat afara pe majoritatea consilierilor lui Mihai Tudose. Andreea Pastarnac La Ministerul Afacerilor Externe,…

- Actiunile companiei Facebook inregistrau o crestere masiva miercuri la inchidere, dupa ce compania a raportat ca va creste preturile reclamelor in medie cu 43%, in strategia menita sa schimbe continutul fluxului cunoscut drept „news feed”, potrivit MarketWatch. Dupa ce rezultatele din al…

- Pentru prima data de la aparitia sa, reteaua de socializare Facebook consemneaza o scadere trimestriala a numarului de utilizatori activi. Declinul a fost mai semnificativ in Statele Unite ale Americii si Canada. Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, a admis ca 2017 a fost unul "provocator"…

- Statele Unite ale Americii raman blocate in mentalitatea 'invechita a Razboiului Rece', considera Beijingul, dupa ce presedintele american Donald Trump a numit China drept 'rival', in Discursul sau privind Starea Uniunii, transmite dpa. China si SUA au in comun atat interese,…

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump. ”Pe masura ce reconstruim puterea si increderea Americii acasa, de asemenea,…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite ale Americii ca ''incalca flagrant drepturile omului'' intr-un raport difuzat miercuri in limba engleza de agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, asa-numita ''Carte alba'' a Phenianului cu privire la incalcarile dreptului…

- Criteriul geografic va fi un factor in vederea stabilirii ordinii posturilor in cadrul retelei Facebook, transmite News.ro . Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare…

- Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare de algoritm anuntata de Facebook in prima luna a anului. Seful companiei, Mark Zuckerberg, a anuntat ca stirile…

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, inaintea intilnirii pe care o va avea cu presedintele american Donald Trump la reuniunea Forumului Economic Mondial de la Davos,…

- La mai putin de doua spatamani de cand presedintele Trump a spus, aparent, ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari", referindu-se la natiuni din Africa, presedintele ugandez afirma ca il apreciaza pentru ca „vorbeste sincer cu africanii". „Donald Trump…

- In secolul trecut, cand oamenii de stiinta au inceput sa indice spre tigari sustinand ca acestea ar cauza cancer, industria tutunului a facut tot posibilul sa ii faca sa taca, recunoscand adevarul zeci de ani mai tarziu, sub mai presiuni legale, potrivit Wall Street Journal. Totul ar fi…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, presedintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfactie, dar si cu oarecare surprindere ca reprezentantii comunitatilor evreiesti din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce priveste combaterea…

- Indragita artista de muzica populara Olguța Berbec și soțul ei, Remus Novac, se afla de cateva zile in Statele Unite ale Americii. Cei doi se afla in Los Angeles, California, unde au vizitat Disneyland-ul și studiourile de la Hollywood. „Studiourile Universal Hollywood … aici se filmeaza…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- El a facut cateva fotografii la cununia cuplului de tineri - cu mirele, mireasa, preotul, nasii, socrii si nuntasii. Le-a promis ca le va trimite pozele, dar intors in Statele Unite ale Americii si-a dat seama ca a pierdut adresa romanilor. Dupa aproape 37 ani, sora lui Matt, Susan Hills Goldman, si-a…

- O femeie în vârsta de 27 de ani din Statele Unite ale Americii a fost împușcata în timp ce transmitea live pe Facebook. Potrivit poliției, victima a fost împușcata dupa ce a avut un schimb de replici dur cu o alta femeie, despre care se crede ca i-ar fi fost cunoscuta.…

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica seara, la petrecerea de Anul Nou, ca anul 2018 va fi unul "fantastic". "Vom avea un an grozav", a spus Trump, insotit de sotia sa, Melania, si de fiul Barron, la sosirea la petrecerea de la Mar-a-Lago, Florida, relateaza CBS News.…

- Jurnalistul de investigatii Andrei Ciurcanu a postat pe pagina personala de Facebook o fotografie cu medicul Mihai Lucan, scrie cancan.ro. Imaginea este realizata luni seara, in cursa de avion Bucuresti - Cluj Napoca. In imagine, medicul este surprins in timp ce citea cartea "Nevinovatul", scrisa…

- Presedintele Guatemalei a anuntat, pe contul sau oficial de Facebook, ca a decis sa ia exemplul Statelor Unite si sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.Donald Trump a decis sa recunoasca statutul Ierusalimuui drept capitala a Israelului pe 6 decembrie, iar saptamana trecuta 128…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…