Stiri pe aceeasi tema

- O autoritate de reglementare din Uniunea Europeana ar putea amenda Facebook cu pana la 1,63 de miliarde de dolari pentru bresa de securitate a conturilor utilizatorilor anuntata vineri, in care hackerii au compromis conturile a peste 50 de milioane de utilizatori, daca va constata ca nu au fost respectate…

- Atacatori au fost in masura sa exploateze o "vulnerabilitate" a unei caracteristici - "View As" - pentru a prelua controlul asupra conturilor utilizatorilor, a precizat grupul. Bresa a fost descoperita marti, potrivit Facebook, care a precizat ca a anuntat politia. Utilizatorilor care ar fi putut sa…

- Facebook a inceput expansiunea catre continut video in urma cu mai multi ani, insa pana acum reteaua a fost in mare parte ferita de reclame in cadrul acestor clipuri. Se pare insa ca nu va mai dura mult pana cand acestea se vor raspandi in toata lumea, compania adaugand inca 21 de tari pe lista celor…

- Lupta impotriva modificarilor climatice este o sursa de crestere economica si creeaza bogatie, pledeaza un grup de experti internationali intr-un studiu publicat miercuri, care incearca sa convinga mai multe companii sa se angajeze mai activ in acest domeniu. Transformarea modelului nostru…

- Joi la inchiderea sedintei de tranzactionare pe Nasdaq, actiunile Facebook se tranzactionau la 176,2 dolari per actiune, adica in scadere cu 19%, la o capitalizare de piata de 503,5 miliarde de dolari.

- Actiunile companiei Facebook au scazut cu peste 20% miercuri, dupa ce Compania a anuntat rezultatele trimestriale si o predictie de crestere pentru sfarsitul anului ce s-a dovedit a nu fi pe placul investitorilor, noteaza MarketWatch.

- Compania Johnson & Johnson este obligata de o decizie judecatoreasca a unui juriu din Missouri sa plateasca daune in valoare de 4,69 miliarde de dolari catre 22 de femei care au acuzat compania ca pudra de talc produsa de ei ar fi continut azbest, ceea ce ar fi cauzat cancerul lor ovarian, potrivit…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) Augustin Zegrean a afirmat, vineri, ca este obligatoriu ca Romania sa tina seama de precizarile transmise in opinia preliminara a Comisiei de la Venetia "daca vrem sa fim in clubul celor democrati si al statului de drept". Zegrean sustine…