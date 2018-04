Stiri pe aceeasi tema

- "In total, credem ca datele din profilurile Facebook a 87 de milioane de persoane - majoritatea din SUA - probabil au fost accesate ilegal de firma Cambridge Analytica", a comunicat miercuri seara Mike Schroepfer, directorul tehnic al Facebook."In urma cu doua saptamani, am promis o abordare…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, nu apreciaza modul in care seful Apple, Tim Cook, a criticat strategia de afaceri a operatorului retelei de socializare de a monetiza informatiile utilizatorilor, transmite MarketWatch.

- Companii precum Facebook sau Google fac miliarde de pe urma "exploatarii" datelor personale ale utilizatorilor. Lasand la o parte faptul ca acest lucru este oarecum implicit pentru un serviciu gratuit, oare datele personale vor deveni cea mai importanta marfa in viitorul apropiat, luand locul petrolului?…

- Facebook a anuntat miercuri ca ia ”masuri suplimentare” in vederea unei mai bune protejari a datelor persoanle ale utilizatorilor sai – o noua tentativa a puternicei retele de socializare, cu doua milioane de utilizatori, de a iesi din scandalul Cambridge Analytica, relateaza AFP conform News.ro . ”Constatarea…

- Facebook a anuntat miercuri ca ia ”masuri suplimentare” in vederea unei mai bune protejari a datelor persoanle ale utilizatorilor sai - o noua tentativa a puternicei retele de socializare, cu doua milioane de utilizatori, de a iesi din scandalul Cambridge Analytica, relateaza AFP.

- Facebook va propune, în saptamânile urmatoare, o serie de schimbari privind politica de utilizare a datelor si vor fi explicate mai bine utilizatorilor ce date se colecteaza si cum sunt acestea folosite, a anuntat, miercuri, reteaua de socializare,

- "Constatarea noastra este urmatoarea: trebuie sa ne facem parametrii cu privire la confidentialitate mai usor de inteles, gasit si utilizat", recunoaste Facebook pe un blog. "In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta de catre Mark Zuckerberg", CEO-ul Facebook, "luam masuri suplimentare, in…

- Evenimentele de saptamâna trecuta au demonstrat ca mai avem înca mult de lucru pentru a ne consolida politicile si a îi ajuta pe oameni sa înteleaga mai bine modul în care Facebook functioneaza si optiunile pe care le au în privinta datelor personale. Ni s-a spus…

- Comisia Federala pentru Comert a SUA (FTC) a confirmat luni ca investigheaza reteaua de socializare Facebook cu privire la respectarea de catre aceasta a practicilor privind confidentialitatea datelor, in urma scandalului ce a scos la iveala faptul ca datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori…

- Dupa recentul scandal în care sunt implicate companiile Facebook si Cambridge Analytica, un nou studiu arata cât sunt de valoroase, de fapt, datele noaste personale.Astfel, pe "dark web" (internetul ascuns, folosit de gruparile de infractori), parola si numele de user…

- Mark Zuckerberg a anuntat saptamana aceasta mai multe masuri pe care Gacebook le va face dupa scandalul Cambridge Analytica referitor la aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, pentru a preveni eventuale abuzuri. Masurile anunțate: Toate aplicatiile care strang date…

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite. Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa…

- Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa fie mai atenti cu privire la drepturile de acces pe care le acorda acestora. Astfel, s-a confirmat, inca o data, in ce masura incalca Facebook intimitatea utilizatorilor sai. In pagina de setari…

- Datele colectate de la utilizatorii de Facebook prin intermediul unei aplicatii speciale au fost folosite pentru a manipula electoratul american intr-o maniera ce poate reprezenta un pericol pentru democratie, atrag atentia expertii.

- Scandalul dintre ”Cambridge Analytica” și ”Facebook” a determinat numeroși utilizatori ai rețelei de socializare sa-și inchida conturile. Totuși, nu trebuie sa iei aceasta masura drastica pentru a-ți proteja datele, intrucat poți opta pentru cateva trucuri ce te pot ajuta sa ai grija de informațiile…

- Facebook este investigata in Statele Unite de Comisia Federala pentru Comert (FTC) si sase comisii importante din Congres in legatura cu modul in care datele personale a 50 de milioane de utilizatori au fost obtinute de firma de analiza a datelor Cambridge Analytica, care a contribuit la alegerea…

- Moldoveanul Alexandr Kogan se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Pare sa fie personajul-cheie al acestui scandal. Potrivit The Observer, Aleksandr Kogan, avea legaturi cu universitatea de stat din Sankt Petersburg implicit cu Kremlinul.

- Cambridge Analytica, firma care se afla in centrul unui scandal internațional legat de furtul de date, a incercat sa lucreze și in Romania. Unul dintre șefii firmei a contactat un consultant britanic pe care dorea sa il angajeze ca sa faca parte din echipa de consultanța a PSD. Cambridge Analytica,…

- Firma Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic britanic pentru a lucra pentru Partidul Social-Democrat din Romania, relateaza Associated Press.…

- Aleksandr Kogan, cercetatorul nascut in R Moldova si celebru pentru ca a creat aplicatia psihologica prin care Cambridge Analytica a extras ilegal date despre 50 de milioane de useri, a declarat pentru BBC ca este invinuit pe nedrept. "Cred ca sunt folosit ca tap ispasitor atat de catre Cambridge Analytica…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Facebook are un moment dificil, poate cel mai dificil moment de la lansarea platformei și pana acum, iar compania s-ar putea sa-și ia masuri dure, avertizeaza Dragoș Stanca, managing partner la „ThinkDigital Romania”.

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a…

- Alekandr Kogan, psiholog la Universitatea Cambridge, este vorbitor nativ de limba rusa și s-a nascut in Moldova, dar pana la varsta de șapte ani a crescut la Moscova. In acel moment, familia sa a emigrat in Statele Unite.

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- In scopul diminuarii riscurilor din mediul online, este necesara cunoasterea unor masuri minime de protectie a informatiilor private si de filtrare a celor postate. Analiza raspunsurilor pe care unii elevi le-au oferit la intrebarile legate de cunoasterea optiunilor elementare de protectie online ne…

- "Profilurile de Facebook pot fi false și pot ascunde in spatele lor persoane rau intenționate, interesate de datele personale care pot fi folosite pentru lansarea unor atacuri spam, pentru furturi de identitate și alte atacuri virtuale", a scris Poliția Romana. Autoritațile le-au recomandat…

- "Articolul 267 Cod Procedura Penala invocat in raspunsul DNA a intrat in vigoare la data de 1 februarie 2014, deci un protocol semnat de DNA in 2013 si de ANCPI la 30.01.2014 nu putea avea ca temei juridic un text care nu era in vigoare la acele date. Doar daca DNA nu are puterea magica de a prevedea…

- Daniel Dragomir susține ca DNA nu avea temei juridic pentru a accesa baza de date a Agenției de Cadastru, pentru ca, în 2013, când Direcția a semnat protocol cu Agenția de Cadastru, nu era în vigoare articolul din Codul de Procedura Penala invocat de procurorii DNA. "Articolul 267…

- Romanii au fost in ultima perioada victimele unei noi inșelatorii care s-a viralizat pe Facebook. Este vorba de un concurs unde oamenii ar trebui, teoretic sa caștige un iPhone X in schimbul unor date personale.

- Grupul american "trebuie sa inceteze sa urmareasca si sa inregistreze utilizarea internetului de catre persoane care navigheaza din Belgia, pana cand el se va conforma legislatiei belgiene privind viata privata", a decis tribunalul flamand de prima instanta de la Bruxelles, intr-un comunicat ce rezuma…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…

- In cazul in care cetatenii vor constata ca operatorii de date personale nu le respecta drepturilor conferite de Noul Regulament General privind Protectia Datelor ce va inta in vigoare din 25 mai 2018, vor putea depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere.

- Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR), normativ reglementat de Uniunea Europeana, va intra in vigoare la date de 25 mai 2018. Ce inseamna GDPR și cum va afecta procesul de recrutare a forței de munca in Romania? Va prezentam principalele drepturi pe care le vor avea persoanele fizice,…

