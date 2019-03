Facebook anunță că a șters 1,5 milioane de clipuri video cu atacul terorist din Noua Zeelandă Facebook spune ca a scos de pe platforma sa, în primele 24 de ore de dupa atentatul terorist din Christchurch, 1,5 milioane de clipuri video ale atacului, transmite Reuters.



&"În primele 24 de ore am eliminat, la nivel global, 1,5 milioane de clipuri video ale atacului, dintre care 1,2 milioane au fost blocate de la upload&", a transmis compania printr-un tweet.



Facebook spune ca, de asemenea, șterge și versiunile editate al clipului video, cele fara imagini dure, masura luata din respect pentru cei afectați de tragedie și pentru a respecta dorința autoritaților locale.



Update…

Sursa articol: hotnews.ro

