Facebook, amendat cu 2 milioane de euro în Germania Potrivit legislatiei germane, platformele online trebuie sa elimine in termen de 24 de ore mesajele cu un continut ce incita la ura, pasibile de urmarire penala pentru defaimare sau care difuzeaza informatii false. Servicii cum ar fi Twitter, Facebook sau Youtube trebuie, de asemenea, sa faca publice rapoarte care enumera mesajele pe care le-au sters si motivele pentru care au facut-o. In raportul sau pe primul semestru din 2018, Facebook a raportat 1.704 de continuturi semnalate de catre utilizatori, cu mult sub cifrele pentru YouTube (aproximativ 215.000 de continuturi) sau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economia germana ar urma sa inregistreze, in 2019, o crestere de doar 0,6%, fata de un avans de 1,6% previzionat in decembrie, deoarece companiile industriale sunt afectate de cererea scazuta pe plan global, estimeaza Bundesbank. În 2020, expansiunea se va redresa la 1,2%, faţă de 1,6%…

- Platformele de social media si serviciile de internet, utilizate de milioane de europeni, s-au alaturat efortului de a le reaminti cetatenilor sa voteze in alegerile europene, informeaza joi site-ul Parlamentului European. Facebook, Google, Snapchat si Twitter se afla printre platformele…

- Grumpy Cat, pisica faimoasa in mediul online datorita expresiei morocanoase pe care o afișa ca urmare a unei boli genetice, a murit din cauza unor complicații cauzate de o infecție a tractului urinar. Pisica avea 7 ani și a murit marți dimineața, a anunțat stapana sa intr-un comunicat de presa. Potrivit…

- Jurnaliștii postului național de radio din Germania au realizat un documentar despre PSD și Liviu Dragnea, care a fost difuzat in rețeaua lor specializata in știri și informații, www.deutschlandfunk.de. Dupa discuții cu jurnaliști și politicieni, acesta a descoperit ca PSD seamana foarte puțin cu…

- "In timpul saptamanii Pastelui, #NotreDame arde. In martie: a doua cea mai mare biserica, Saint-Sulpice, arde. In februarie: 47 de agresiuni in Franta. Observatorul intolerantei si discriminarii crestinilor in Europa denunta o crestere semnificativa. #NotreDameCathedral", scrie pe Twitter Alice Weidel,…

- ​Uniunea Europeana pregateste amenzi uriase pentru companiile de internet ca Facebook, Google, Twitter si alte platforme online, care nu reusesc sa stearga în cel mult o ora orice continut cu mesaje extremiste.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- CHIȘINAU, 3 apr - Sputnik. În timpul discuțiilor cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Casa Alba, cu o zi înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Washington, președintele american a susținut ca finanțarea NATO este "o racheta care merge în sus",…

- ​O aplicație numita TikTok, pâna de curând necunoscuta în Europa, a ajuns sa fie descarcata de peste 70 de milioane de ori în fiecare luna, aproape jumatate dintre cei care o folosesc având sub 24 de ani. Este prima aplicație chineza de acest fel care devine un mega-succes…