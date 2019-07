Facebook, amendă record de 5 miliarde de dolari pentru protecția datelor private Facebook a fost amendata cu suma record de 5 miliarde de dolari pentru faptul ca a "inșelat" utilizatorii rețelei sociale in privința capacitații sale de a controla confidențialitatea informațiilor lor personale, potrivit unui comunicat publicat miercuri de autoritatea americana de reglementare, scrie AFP. Este vorba de cea mai mare amenda aplicata vreodata pentru incalcarea vieții private a consumatorilor și una dintre cele mai mari aplicate vreodata de guvernul american, indiferent de tipul infracțiunilor acuzate. In plus, autoritatea a impus crearea unui comitet independent pentru protejarea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

