Stiri pe aceeasi tema

- Facebook va investi 3 milioane de dolari intr-un program conceput pentru a ajuta mai multe titluri din presa locala americana sa isi creasca numarul de abonati online, un obiectiv major pentru aceste cotidiene, informeaza AFP. Proiectul, denumit "Local News Subscriptions Accelerator", a identificat…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat in ultima parte a conferinței de presa de presa din aceasta seara: „Declansez procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA”. Protestatarii au stat cu ochii pe declarațiile ministrului Justiției. La un minut dupa declarația in care era anunțata…

- In cei 4 ani de cand a fost lansata pe piata, aplicatia de mesagerie Signal a devenit un exemplu in randul dezvoltatorilor de astfel de aplicatii, protocolul de criptare pe care il foloseste a fost ulterior preluat de marii jucatori - WhatsApp, Facebook, Skype. Cu toate acestea, in ultima perioada s-a…

- Compania din Bacau a trimis anul trecut la export 40% din productie, iar restul pe piata locala. „Vrem sa crestem mai mult pe piata locala.“ Fabrica Barleta Bacau, in care se produc pungi, saci si sacose din hartie pentru mari lanturi de supermarketuri, retele de fast-food sau pro­du­ca­tori…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a prezentat, joi, pe contul de Facebook, o sinteza a catorva dintre cele mai flagrante minciuni spuse de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in conferința de presa susținuta miercuri seara. Intr-un scurt film, GIP demonteaza cu argumente și documente neadevarurile…

- “Vineri, 16 februarie 2018, de la ora 11.00, abordam in conferința de presa transmisa LIVE (n.r. pe contul de Facebook PNL Alba), de la sediul PNL Alba, subiecte de maxim interes pentru cetațeni privind buna guvernare locala și proiectele de anvergura desfașurate de administrația publica locala a municipiului…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a postat, miercuri, pe pagina sa de Facebook un mesaj in care ii critica pe jurnalisti, dupa ce in presa locala a fost publicat salariul sau, dar si al soferului sau, Vasile Paraschiv. El spune ca presa "a ajuns impanzita de indivizi si individe fara…

- Euro Construct Trading '98, detinuta de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, ce depasesc peste 371 milioane de lei. Desi compania a avut profit in fiecare an - incheind 2016 cu afaceri de 256,6 milioane lei si un castig net de 15,9 milioane…

- Traian Ursaleș, consilierul județean PMP, arata intr-un comunicat de presa ca președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel a indus opinia publica in eroare prin menționarea ca cei 118 milioane lei, din excedentul bugetar, vor fi folosiți la capitolul dezvoltare: “Conform unui articol de presa…

- Duminica va avea loc un nou protest in Piata Victoriei din Capitala. De data aceasta, nemultumirea principala a celor care vor manifesta este legata de efectele revolutiei fiscale. De altfel, evenimentul de pe Facebook se intituleaza "Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!"…

- Duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare totala de 713.827,87 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…

- Facebook a anuntat lansarea Leadership Program, o initiativa globala prin care ofera finantari celor care construiesc comunitati pe reteaua de socializare. Prin acest proiect compania americana vrea sa ofere granturi de pana la 10 milioane de dolari catre administratorii acelor cominitati. Iata cateva…

- In Romania sunt peste 10,9 milioane de utilizatori de internet si aproape 9,6 milioane de conturi pe Facebook. Nu este de mirare ca spiritul intreprinzator pe care romanii il aveau acum 20 de ani s-a adaptat la conditiile din prezent, iar multe afaceri implica mediul online.

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- Un tribunal din Marea Britanie arata ca Facebook a reactivat contul unui suspect de complicitate cu ISIS de opt ori, iar acest fapt permis barbatului sa distribuie mult mai multe filme cu atrocitațile teroriștilor in mediul online.

- Opinary este un startup care dezvolta unelete prin care publicatiile online pot realiza sondaje de opinie in randul cititorilor. Firma a primit o investitie de 3 milioane de euro din partea unui grup de investitori americani. Printre publicatiile cu care colaboreaza startup-ul se numara The Times, The…

- Transelectrica a atribuit companiei Teletrans un contract în valoare de aproape 4,6 milioane de lei, fara TVA, pentru servicii de mentenanta a sistemului de contorizare locala la nivelul propriilor statii electrice, potrivit unui anunt de atribuire postat în Sistemul Electronic de Achizitii…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane mobile si servicii de telecomunicatii din Romania.

- Biroul de Presa al Primariei Galati anunta ca, la aceasta ora cele 129 de utilaje ale subcontractorilor sunt prezente pe strazile orasului si intervin pe zonele prestabilite, 14 sararite imprastie material antiderapant pe strazile principale, dar si in zonele care pot prezenta riscuri (intersectii,…

- Poliția din Vrancea in alerta dupa ce hoții au spart vineri noapte casa artistului Ruslan Lazarin de unde au furat mai multe bunuri, inclusive instrumentele musicale ale cantarețului. Pe aceeași strada, au fost in aceeași noapte alte doua tentative de spargere a unor locuințe. Casa artistului Ruslan…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press, preluata de mai multe publicatii din lume. Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti, informeaza news.ro. Estimarea AP este mult mai…

- Primaria Sebes prezinta situatia proiectelor finantate cu fonduri europene castigate anul trecut, de administratia locala. In suma totala de peste 10 milioane de euro, aceste finantari fac posibile mai multe investitii. “In strategia de dezvoltare locala susținuta de primarul Municipiului Sebeș, Dorin…

- Peste 22 de milioane de persoane au in prezent nevoie de ajutor in Yemen, unde riscul de foamete se raspandeste odata cu razboiul intre rebeli, sustinuti de Iran, si guvern, sprijinit de Arabia Saudita, a transmis marti ONU. Un nou raport al Biroului ONU de coordonare a afacerilor umanitare…

- Actiunile companiei Facebook, cu baza in Menlo Park, California, au scazut cu 4,5% vineri, scazandu-i averea luii Zuckerberg la 74 de miliarde de dolari. Citeste si Schimbare RADICALA pe FACEBOOK. Presa internationala este INGRIJORATA In cadrul topului miliardarilor efectuat de Bloomberg,…

- Un tanar de 20 de ani din Florida este caștigatorul premiului de 450 de milioane de dolari. Shane Missler a dezvaluit acest lucru printr-un mesaj scris pe Facebook. El și-a dat imediat demisia și și-a facut planuri cu premiul uriaș, relateaza The Telegraph. „Dumnezeule” – este mesajul postat de Shane…

- Campanie de comunicare de peste 13 milioane de lei, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu 100 de spoturi video pe Facebook și Youtube. Potrivit anunțului de licitație publica, este vorba despre incheierea unui acord cadru, cu trei agenți economici, pe o perioada de 18 luni. Ministerul Dezvoltarii…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, AGERPRES.…

- Guvernul a aprobat un Memorandum pentru declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar salariile nete…

- In 2018, Ministerul Agriculturii vrea sa introduca o schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor in valoare de 56 milioane lei pentru ”obtinerea unor productii de calitate”, conform unui proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul institutiei. ”Suma alocata pentru plata ajutoarelor…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) finanteaza achizitia a 50 de autobuze noi, cu nivel scazut de emisii, in municipiul Sibiu printr-un imprumut de 65,7 milioane lei (aproximativ 14,2 milioane euro) pentru imbunatatirea transportului public local si a calitatii mediului, informeaza…

- Guvernul este deschis spre comunicare, afirma premierul Mihai Tudose, precizand ca o societate democratica si prospera nu poate exista fara presa."Vreau sa multumesc ziaristilor acreditati la Guvern. Sunt sigur ca vom avea in continuare o colaborare foarte buna. Guvernul Romaniei e deschis…

- Durere fara margini intr-o familie din Vaslui, in prag de Craciun. Laura Ionescu, tanara in varsta de 26 de ani, care, in urma cu o saptamana, facea un apel disperat pe Facebook, in cautarea de donatori de sange, s-a stins din viata.

- Presa de satira politica l-a luat in vizor pe fiul ministrului Justitiei, Alexandru Toader. "Dupa ce-a raportat pe Facebook protestul studentilor ieseni de la Drept impotriva modificarilor legilor justitiei, Alexandru Toader, fiul ministrului Justitiei, s-a ales cu aprecieri masive din partea pesedistilor.…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, transmit EFE si Reuters. Turcia estimeaza pentru anul viitor un numar de 38 de milioane de turisti,…

- Compania de cablu UPC, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de servicii de televiziune, telefonie si internet fix, a platit aproximativ 3 milioane de euro pentru achizitia Eniasan SRL, un jucator mai mic de pe piata locala de cab...

- Compania de cablu UPC, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de servicii de televiziune, telefonie si internet fix, a platit aproximativ 3 milioane de euro pentru achizitia Eniasan SRL, un jucator mai mic de pe piata locala de cab...

- În cadrul etapei a doua a proiectului Migrație și dezvoltare locala, care va fi implementat în 2018, Guvernul Elvetiei va acorda noua granturi economice a câte 25 mii USD pentru noua localitati partenere MiDL, transmite CURENTUL. În cadrul ședinței Consiliului de…

- Asa cum v-am obisnuit, la “TOCATORUL DE STIRI” discutam “fara perdea” despre ultimele evenimente importante din urbe. In acest episod vorbim despre “OMERTA” din presa legata de atacul tiganilor de la Scoala nr. 5 si teroarea dintre profesori si elevi in urma atacurilor acestora cu cutitul, fapta consumata…

- Fondul de rezerva al Guvernului a fost epuizat dupa ce alesii din Comisiile de buget au decis, vineri, suplimentarea bugetului Societatii Romane de Radiodifuziune cu 3 milioane de lei. "In acest moment vom avea zero fonduri de rezerva, urmand ca in momentul in care vom discuta Bugetul Ministerului…

- Magazinul YNNA Fashion Art din centrul orașului Pitești va propune o oferta bogata de haine de sezon destinate in mod special domnișoarelor. Colecția de haine este una variata, iar daca doriți sa va imbracați șic, aici este locul potrivit! Fiți pregatite sa faceți senzație in orice moment al zilei,…

- Daily Mail a publicat un videoclip pe Facebook in care romanul George Gorganeanu din Brașov il ajuta pe un barbat sa prinda autobuzul care tocmai plecase din stație. In imaginile surprinse de camera montata pe casca motociclistului se poate observa cum George oprește intr-o stație de autobuz…

- Un tanar de 25 de ani din comuna Oltina, judetul Constanta are nevoie de sprijin financiar. Acesta a fost diagnosticat recent cu o boala cumplita si pentru a se trata in Turcia are nevoie de bani. "Salut El este Marian, sau asa cum ii spunem cei mai multi, Ghita... pentru cei care nu il cunosc, are…

- Inspectorii de munca au dat in numai cateva zile amenzi in valoare totala de circa 3,6 milioane de lei, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Inspectia Muncii. "Inspectia Muncii a desfasurat,…

- Numarul somerilor din Spania a urcat cu 7.255 de persoane in noiembrie, pana la 3,47 milioane, ceea ce reprezinta un avans de 0,21% comparativ cu luna precedenta, arata cifrele publicate luni de Ministerul Muncii, transmite Reuters. Si numarul de angajati care platesc in sistemul de asistenta…

- Presa controlata de rebelii din Yemen a anuntat, luni, "sfarsitul crizei tradarii si moartea liderului lor". La scurt timp, a aparut o inregistrare pe retelele de socializare online in care un corp neinsufletit ce semana cu fostul presedinte al Yemenului era purtat de rebeli cu ajutorul unei paturi,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Ca ordonator principal, Ministerul Energiei va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 583,3 milioane de lei. Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii Ministerului Energiei sunt structurate astfel:…

- Primul trailer al noului film 'Avengers: Infinity War' a triumfat pe internet cu 37 de milioane de vizualizari, pe contul de Facebook al Marvel Studios, in primele noua ore de la postare, relateaza EFE. Sursa foto: facebook.com/AvengersInfinityWarSaga 'Avengers: Infinity…