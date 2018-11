Facebook, acuze grave la adresa lui Soros: ”Are un interes ascuns”

Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial Facebook a admis ca firma de PR Definers a fost angajata pentru a-l ataca pe Soros și pentru a submina criticiii rețelei, facand legaturi intre ei și celebrul filantrop, scrie The Guardian. Elliot Schrage, șef de comunicare și politici publice la Facebook, și-a asumat responsabilitatea și…

- Facebook a recunoscut miercuri ca o persoana importanta din conducerea companiei a angajat o firma de PR pentru a afla informatii despre omul de afaceri George Soroa si a submina astfel criticii companiei prin...

- Șefa ICCJ, Cristina Tarcea, a tras la sorți, vineri, noii judecatori din completurile de 5, schimband și componența celui care judeca apelul in cazul lui Liviu Dragnea. Chris Terhes, președintele Coaliției Romanilor din Statele Unite, iese la rampa cu acuzații grave, afirmand pe Facebook ca „nici…

- Discursurile cu accente denigratoare ale unor activisti politici de dreapta la adresa miliardarului George Soros, unul dintre donatorii Partidului Democrat din SUA, s-au mutat treptat in ultimii ani din sferele marginale ale spatiului public in centrul dezbaterii politice, comenteaza New York Times.

- Vlad Voiculescu este unul dintre cei mai promovați oameni din partidul nou inființat de Dacian Cioloș. Acesta a absolvit studii economice la Viena și la doar 28 de ani devenea vicepreședine in cadrul unei divizii a Erste Bank, in Austria. Magic Camp este cel mai important proiect al sau, pentru care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, declara ca ”guvernantii nu fura doar resursele publice, ci si idei”, referindu-se la proiectul prin care muncitorii straini care vin in Romania ar incasa salariul minim in loc de salariului mediu pe economie.Citește și: Adina Florea, propusa pentru șefia DNA,…

- Fostul șef al ANAF Gelu Diaconu atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, asupra faptului ca guvernarea tehnocrata a lui Dacian Cioloș „a protejat evazioniștii in 2016”. Reacția acestuia vine dupa ce Comisia Europeana a publicat mai multe date din care reiese ca „incasarile din TVA au scazut cu…

- Jurnalista Sorina Matei susține joi, pe Facebook, ca DIICOT are obligația legala de a se sesiza din oficiu in cazul marturiilor publice privind consumul de droguri si alte operatiuni ilicite de catre persoane in relationare cu organizatia #Rezist. Reacția jurnalistei vine in contextul in care Antena…