- Inspecția Judiciara a anunțat ca a declanșat acțiunea disciplinara fața de judecatorul Cristi Danileț pe motiv ca a acordat un interviu in afara orelor de program. Judecatorul Cristi Danileț de la Tribunalul Cluj este cercetat disciplinar este cercetat disciplinar pentru manifestari care aduc atingere…

- Comisia Electorala a orașului Moscova a refuzat inregistrarea pe listele electorale pentru Consiliul Municipal pe candidatul Ilia Iașin, fost colaborator apropiat al politicianului de opozitie rus Boris Nemțov, asasinat in centrul Moscovei in februarie 2015. Iasin a scris pe Facebook ca autoritatea…

- Mark Zuckerberg a declarat ca Facebook nu poate gestiona de una singura problema dezinformarii din timpul campaniilor electorale, scrie The Guardian. Directorul executiv al companiei a avut un discurs public miercuri, în timpul festivalului Aspen Ideas. El a spus ca, deși compania se concentreaza…

- Andreea Balan a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare impreuna cu fiica ei cea mare. Artista a trecut recent prin cea mai mare cumpana, cand a fost la un pas de moarte dupa operația de cezariana. „Prea repede trece timpul și vedem acest lucru pe…

- Scandalul pliantelor false USR-PLUS a lasat urme si a marcat relatiile dintre PNL si USR-PLUS, desi de atunci a trecut mai mult de o luna. Recent, un membru USR a postat pe contul sau de Facebook un videoclip in care prezinta reactia lui Emil Boc in momentul in care i s-a solicitat o opinie in privinta…

- Alexandru Gradinar, ambasadorul Romaniei in Danemarca, a transmis intr-un mesaj postat pe Facebook ca a solicitat in repetate randuri, duminica, prelungirea programului la cele șapte secții de votare din țara, dar aplicațiile de votare le-au fost dezactivate. Ambasadorul iși incepe mesajul spunand ca…

- O retea de grupuri si pagini de Facebook de extrema-dreapta raspandeste stiri false si discursul urii catre milioane de persoane din Europa, a descoperit ONG-ul de activism Avaaz, conform The Guardian.

- Google a declarat joi ca noua lege adoptata în parlamentul din Singapore referitoare la știrile false ar putea sa împiedice inovația, un aspect pe care orașul-stat dorește sa îl mențina în contextul planurilor sale de a-și dezvolta industria tehnologica, scrie Reuters. Legea…