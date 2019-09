Facebook a suspendat zeci de mii de aplicatii care nu respectau viata privata

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat, vineri, ca a suspendat zeci de mii de aplicati, in conditiile in care o ancheta interna a aratat ca acestea reprezentau un potential risc din punct de vedere al respectarii vietii private a utilizatorilor sai. Ancheta a vizat milioane de aplicatii si vine ca reactie la scandalul…

- Teatrul Bulandra a facut cateva precizari despre boala directorului institutiei, Alexandru Darie, care a murit la varsta de 60 de ani. Acesta a fost diagnosticat in urma cu trei ani cu ciroza hepatica, insa nu s-a aflat pe „nicio lista de transplant”, așa cum s-a vehiculat in presa. „Diagnosticat in…

- Avocatul Poporului a formulat o exceptie de neconstitutionalitate cu privire la Ordonanta de Urgenta care reglementeaza vanzarea cartelelor prepay doar cu buletinul si prevede stocarea datelor. ”Nu se justifica situatia extraordinara si nici urgenta”, a transmis Avocatul Poporului care atrage atetia…

- Facebook a anuntat marti lansarea unei noi optiuni pentru gestionarea datelor personale recuperate din aplicatii si site-uri terte, functie care va testata mai intai in Irlanda, Spania si Coreea de Sud, inainte de a fi implementata „in lunile urmatoare” pe plan global, informeaza Agerpres.Noua…

- Autoritatile chineze au utilizat aproape o mie de conturi de Twitter, precum si, intr-o mai mica masura, pagini de Facebook pentru a-i discredita si diviza pe manifestantii pro-democratie din Hong Kong, au indicat luni cele doua retele sociale, potrivit AFP preluata de Agerpres. Twitter a suspendat…

- O femeie din Caracal a primit pe Facebook un mesaj anonim in care i se spunea ca Alexandra Maceșanu este in viața. Fata este cautata in mai multe case din același cartier in care locuia Gheorghe Dinca. Mesajul spune ca fata este in viața, in podul unei locuințe aflata la trei case distanța de casa lui…

- Paula Seling traverseaza o perioada nefericita din viața ei. Artistei i-a fost spart contul de Facebook și a facut un apel pentru toți fanii, in care ii roaga sa nu ia in considerare postarile recente.

- In epoca “Facebook-ului oficial” si a status-urilor cu selfie-uri, devine din ce in ce mai obisnuit sa postam frecvent despre viața noastra și chiar despre relatia noastra de cuplu. S-a creat o percepție comuna conform careia, daca un lucru important din viața noastra nu se regasește și in mediul virtual,…