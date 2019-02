Stiri pe aceeasi tema

- Compania deținuta de Facebook a introdus deja aceasta politica in India in urma cu șase luni. Decizia a fost luata in urma unor acuzații de raspandire a știrilor false prin intermediul serviciului. Pana acum, utilizatorii puteau retransmite mesajele de pana la 20 de ori. Actualizarea regulilor…

- Facebook Inc a anuntat joi ca a eliminat sute de pagini, conturi si grupuri initiate de Rusia din cauza unei conduite coordonate necorespunzatoare pe platformele Facebook si Instagram, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Nathaniel Gleicher, responsabila pentru politici de securitate cibernetica…

- Liderii natiunilor din cadrul Uniunii Europene au aprobat, vineri, un plan de contracarare a stirilor false, iar, in acest context, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a criticat pe premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru dezinformare, relateaza site-ul agentiei Reuters citata de…

- Un barbat de 43 de ani din Iasi, administrator al unei societati comerciale, a primit o pedeapsa de cinci luni de inchisoare cu amanarea pedepsei dupa ce a fost gasit vinovat de contrafacere de produse.