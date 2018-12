Salariu minim 2019. Cat creste de la 1 ianuarie 2019 si pentru cine

Guvernul a decis ca salariu minim va creste de 1 ianuarie 2019, iar cei care se afla in functii cu studii superioare si au macar un an vechime in domeniul respectivelor studii vor avea un salariu minim diferentiat, scrie a1.ro. Salariu minim 2019. Salariul minim va… [citeste mai departe]