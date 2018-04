Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat, luni, ca suspenda acordul cu Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR) privind transferul unor migranți africani din Israel in mai multe state dezvoltate. La doar cateva ore dupa ce a facut cunoscuta ințelegerea, șeful executivului de la Tel…

- Ministerul de Externe al Rusiei (MAE) a convocat și un diplomat roman, in cazul Skripal, pe langa ambasadori si alti reprezentanti diplomatici ai tarilor care au expulzat diplomati rusi in urma cazului Serghei Skripal – fostul agent rus otravit la 4 martie in Marea Britanie, actiune atribuita de Londra…

- Gruparile care cer independența Calatoniei au blocat frontiera dintre Spania și Franța dupa arestarea lui Puigdemont. Camionagii romani, platiți la cursa, au deblocat-o singuri pentru a putea sa-și continue drumul.Imaginile cu romanii deblocand drumul au fost postate pe o pagina de Facebook…

- UE cere explicatii Facebook, dupa scandalul Cambridge Analytica. Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica. Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru…

- Reacția ambasadei Rusiei in Romania, dupa ce Romania a decis expulzarea unui diplomat rus. Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federației Ruse la București este, probabil, ”maifestarea nebuniei politice colective”, arata un mesaj al amasadei Rusiei in țara noastra. Ambasada Rusiei susține ca…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat luni ca tara sa expulzeaza 13 diplomati rusi, in concert cu Uniunea Europeana si Statele Unite, relateaza The Associated Press. Porosenko a anuntat pe Facebook ca Ucraina actioneaza in ”spiritul solidaritatii” cu ”partenerii britanici si aliatii transatlantici”.Statele…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani, transmite AFP. In timpul unei prezentari care a avut…

- FIBA Europe a anuntat, marti, ca Romania va gazdui editia din 2018 a Campionatului European de baschet 3x3 pentru a treia oara de la infiintarea competitiei, in 2014. Gazda turneului final va fi Bucuresti, intre 14-16 septembrie. La turneul final vor lua parte cele mai bune 12 echipe, la feminin…

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa concurentei si presiunile asupra opozantilor, si a cerut remedierea lor, relateaza AFP. …

- Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia, informeaza ambasada Rusiei in Franta, relateaza AFP. "Putem sa va confirmam ca a votat deja", a anuntat reprezentanta diplomatica de la Paris, precizand ca a publicat pe Twitter…

- Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero.Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina, pe cosmetice sau intr-un cadou care a fost deschis in casa lui Skripal din Salisbury, conform surselor The Telegraph.Skripal…

- Soarta crunta pentru un tanar pitestean ce a murit pe drumurile din Germania. Casian lucra ca sofer pentru o firma de transport, iar zilele trecute plecase in cursa in Germania, numai ca oboseala si-a spus cuvantul. Impins de la spate de nevoia de a face bani si de a oferi un viitor mai frumos viitoarei…

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni unui numar de 19 rusi in legatura cu amestecul Moscovei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller. Sunt vizate, de asemenea, cinci companii ruse, inclusiv Internet Research Agency…

- Liderii Statelor Unite, Franței, Germaniei și Marii Britanii au declarat ca implicarea Rusiei este &"singura explicație plauzibila&" pentru otravirea cu gaz neurotoxic cu destinație militara a fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- “Parada Europei” 2018: Liceele participante au aflat ce tari vor reprezenta in Eveniment / Dupa un an de pauza, “Parada Europei”, evenimentul in cadrul caruia fiecare liceu din judet reprezinta intr-un mod inedit si cat mai original cate o tara membra a Uniunii Europene, B.R.I.C.S.…

- Ca tendinta, grupul austriac se bazeaza pe cresterea cereii de gaze naturale la nivel european, mai ales in contextul tranzitiei de la carbuni spre tehnologii mai curate in productia de energie. "In acest context, scopul OMV este de a deveni un jucator important din Nord-Vestul pana in Sud-Estul Europei.…

- Prima mare conflagrație mondiala a fost, in faza sa inițiala, un razboi caracterizat de cinci conflicte geopolitice: intre Anglia și Germania pentru supremația maritima, intre Franța și Germania pentru hegemonie in Europa Centrala-Occidentala, intre Italia și Austria pentru Adriatica și Balcanii de…

- Airbus reduce productia a doua modele de avioane, A380 superjumbo si avionul militar de transport A400M, pentru limitarea costurilor, masura care pune in pericol pana la 3.700 de locuri de munca in Europa, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste si: Sechestru FABULOS in dosarul Mineriada:…

- Despre compania Maisadour Semences se știe ca ofera o genetica superioara, dar și semințe de calitate cu scopul de a valorifica cat mai eficient producțiile agricole. Avand in vedere crearea de noi hibrizi mult mai performanți care sa se adapteze diferitelor situații de mediu, departamentul Cercetare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat duminica acordul dat de membrii Partidului Social-Democrat german pentru o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel, estimand ca aceasta este "o veste buna pentru Europa", informeaza AFP. "Presedintele Republicii (franceze) se bucura…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- Parlamentul Greciei a aprobat vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Salonic (OLTH) unui consortiu franco-germano-elen, South East Gateway Salonic (SEGT), informeaza publicatia Kathimerini. South East Gateway Salonic va plati statului elen 231,92 milioane de euro si in urmatorii…

- South East Gateway Salonic va plati statului elen 231,92 milioane de euro si in urmatorii sapte ani va face investitii in valoare de 180 de milioane de euro. Tranzactia ar urma sa fie finalizata in primul trimestru din 2018. Parlamentul Greciei a aprobat acordul de concesiune…

- O veste nu tocmai buna vine in urma unei cercetari despre condițiile de trai a zece state europene. Iar Marea Britanie se afla pe ultimul loc, in urma unor țari precum Germania, Spania, Irlanda Italia sau Polonia.

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor.…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Angela Merkel s-a declarat marti pregatita de ”compromisuri dureroase” pentru a smulge un acord de coalitie in Germania cu social-democratii, in ultima zi de negocieri menite sa scoata prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. Dezacorduri continua sa existe ”pe teme esentiale”, iar…

- Nicola Mendelsohn, vicepresedintele Facebook, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil, relateaza online ziarul spaniol ABC. Mendelsohn, care este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si care are 46 de ani, a dezvaluit ca sufera de peste un…

- Aproape trei sferturi dintre cumparatorii europeni aleg sa faca achizitii online de la comercianti internationali, in timp ce aproximativ jumatate dintre utilizatorii de smartphone au realizat plati prin telefon, arata rezultatele studiului anual UPS Europe Pulse of the Online Shopper pe 2017, dat luni…

- Oficiul federal pentru protectia Constitutiei germane (BfV, serviciul german de informatii interne), banuieste ca Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC, Coreea de Nord - n.red.) se foloseste de ambasada sa din Berlin pentru a obtine componente tehnologice pentru programul sau de rachete.…

- Alina Șerban, vedeta TVR Craiova care va culege impresiile, reacțiile și emoțiile artiștilor din camera verde in show-ul semifinalei Eurovision Romania de pe scena Teatrului Național Marin Sorescu, va prezența insarcinata in 4 luni jumatate. Matt Andelman, tatal copilului, este din Chicago și a cunoscut-o…

- [caption id="attachment_39848" align="alignleft" width="427"] Imagine: Cetațenii italieni pot sesiza un fals la un click distanța. Sursa: Commissariatodips.it[/caption] Germania are deja o lege care interzice diseminarea știrilor false și a discursului de ura in mediul online, iar autoritațile din Franța…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC, citat de news.ro. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat.

- Ministrul propus pentru Turism, Bogdan Trif a spus ca domeniul schiabil din tara poate face concurenta statiunilor consacrate din strainatate, astfel incat romanii pasionati de sporturile de iarna sa isi petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuie mai multi bani in Romania. "Avem…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Locul al treilea 28 ianuarie 2018 19.00 Franța – Danemarca 32-29 Meciul a fost arbitrat de romanii Din și Dinu. A fost…

- Sunteti tentati sa puneti poze pe Facebook cu copiii mai tot timpul? Sunt tipuri de fotografii care ar trebui sa ramana private, pentru a-i proteja de rusine, stanjeneala si pericolele de pe retelele de socializare. Mai mult, in state din Europa occidentala, cum este Franta, parintii risca amenzi uriase…

- Cu peste 1 miliard de utilizatori, WhatsApp este cea mai populara mesagerie la ora actuala. Oficialii aplicației au anunțat ca va fi introdus un nou sistem, care sa protejeze utilizatorii impotriva știrilor false. Astfel, WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, potrivit cifrelor publicate de Asociatia berarilor germani, care a dat vina pe acest declin pe vremea umeda din timpul verii, care a dus la scaderea vizitelor la berarii, informeaza DPA. Asociatia estimeaza ca pe ansamblul…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…