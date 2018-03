Facebook a inchis pagina miscarii britanice de extrema dreapta Britain First

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta formatiunii Britain First, Jayda Fransen, devenita celebra dupa ce Donald Trump a retransmis pe Twitter niste clipuri video antimusulmane postate de ea, a fost condamnata miercuri de justitia britanica la 36 de saptamani de inchisoare pentru hartuire de natura religioasa, relateaza…

- Un tribunal din Germania a condamnat sapte barbati si o femeie la sentinte intre patru si zece ani pentru ca au fondat o grupare terorista de extrema-dreapta care este responsabila de tentativa de omor si atacuri cu bomba asupra adaposturilor pentru refugiati si a politicienilor, scrie Reuters.

- Desi coalitia dreapta-extrema dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi se afla pe primul loc conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative din Italia, el a pierdut leadership-ul dreptei in favoarea partenerului sau de coalitie, Matteo Salvini, al carui partid de extrema-dreapta…

- ALEGERI ITALIA. Mișcarea 5 Stele a câștigat scrutinul legislativ din Italia, dar nu are majoritate. Partidul Democrat aflat la guvernare este în scadere, la fel și Forza Italia, partidul de centru-dreapta al lui Silvio Berlusconi, în vreme ce

- Fostul premier Silvio Berlusconi si alti candidati de top la alegerile generale din Italia, care se anunta imprevizibile, au vineri ultima sansa de a mai atrage votanti, in ultima zi a campaniei electorale inaintea scrutinului de duminica, informeaza dpa. Berlusconi conduce o coalitie de dreapta care…

- Vremea nefavorabila a dus la anularea mai multor trenuri. CFR a facut anunțul pe pagina de Facebook a companiei. CFR Calatori a precizat, insa, ca nu sunt trenuri blocate, iar traficul este deschis pe toate magistralele, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei.

- FCSB a pierdut duelul din sferturile Cupei Romaniei pe terenul lui Hermannstadt și și-a trecut in palmares o infrangere istorica, scor 0-3. Pagina de Facebook a roș-albaștrilor a fost luata cu asalt dupa meci de fanii celor de la FCSB, care au criticat atat conducerea cat și jucatorii antrenați de Nicolae…

- Postarea lui Dan Negru de pe pagina sa personala de Facebook referitoare la filmul “Touch me not/ Nu ma atinge-ma”, un lungmetraj realizat de Adina Pintilie, caștigator al Ursului de Aur, nu reprezinta poziția oficiala a Antenei Group.

- Klaus Iohannis il critica, joi seara, intr-o postare pe Facebook, pe Tudorel Toader. Șeful statului catalogheaza prezentarea raportului ministrului justiției ca fiind una lipsita de claritate. Președintele Romaniei subliniaza ca nu și-a schimbat parerea despre activitatea DNA și ca Administrația…

- "Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat in urma cu cateva minute ca propune revocarea din funcție a Procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Chemam fiecare cetațean caruia ii pasa de viitorul democratic al țarii, de bunastarea comunitații in care traiește și…

- O tanara de 29 de ani, din statul american Washington, isi cauta parintii din Romania, din zona Horezu, din judetul Valcea. Pe pagina de Facebook „Copiii niciodata uitati ai Romaniei – The never forgotten Romanian children", Maria a postat un mesaj. „Buna! Numele meu inainte de adoptie a fost…

- Jucatorul Potaissei Turda, Daniel Pop, a fost desemnat cel mai bun jucator pe postul de extrema dreapta de la Campionatul Mediteraneean, competiție care s-a desfașurat la Marrakech. Read More...

- Pentru prima oara, partidul german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) devanseaza intr-un sondaj partidul social-democrat (SPD), chemat sa guverneze cu conservatorii condusi de Angela Merkel, scrie AFP.

- Elena Basescu este in culmea fericirii. Fiica fostului președinte al Romaniei este insarcinata, iar anunțul l-a facut chiar aceasta pe pagina sa de Facebook. Elena Basescu este insarcinata in șase luni și in primavara aceasta va aduce pe lume cel de-al treilea copil al sau: ”Bravo! Vigilentii paparazzi…

- Premierul Viorica Dancila a decis sa isi inchida paginile de Facebook. Atat profilul personal cat si pagina dedicata activitatii sale politice. La momentul respectiv presa a speculat ca aceasta decizie...

- Peste o mie militanti de extrema-dreapta imbracati in negru au manifestat sambata seara pe strazile orasului Sofia, cu torte in maini, in memoria unui general bulgar pro-nazist. La mars au participat membrii ai grupurilor de extrema dreapta din mai multe tari europene.

- Extrema dreapta germana a declansat o criza numindu-i pe turci „comercianti chimici” si „soferi de camile”, aceasta fiind cea mai recenta actiune a acestei miscari in plina ascensiune. Seful statului german, Frank-Walter Steimneier, a denuntat cele declarate ca fiind o „strategie” pusa in aplicare de…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat ca decizia va fi luata dupa un referendum inter in sanul partidului. Acesta nu a exclus posibilitatea ca Dacian Cioloș sa fie candidatul USR pentru funcția de președinte al Romaniei. Alina Gorghiu a reacționat pe pagina sa personala…

- Viorica Dancila explica de ce si-a inchis pagina de Facebook. Premierul a declarat, luni, ca acel cont era din perspectiva functiei de europarlamentar si doreste sa isi deschida un nou cont, din pozitia de sef al Executivului. "Mi-am inchis Facebook-ul, am vazut aceasta critica. (..) Mi-am inchis (…

- Paznicii unui supermarket din Satu Mare au sechestrat o persoana și au inchis-o intr-o cușca din metal. Poliția a demarat o ancheta in acest caz. Se pare ca femeia are deficiențe psihice iar oamenii au inchis-o pentru a se liniști. Intreaga scena a fost surprinsa de o persoana din Satu Mare care a…

- Ciocniri intre manifestanti din cadrul micii grupari de extrema dreapta Forza Nuova si forte de ordine au avut loc joi seara la Macerata, in centrul Italiei, orasel care a fost sambata teatrul unui atac armat cu caracter rasist, relateaza AFP, conform news.ro.In pofida interdictiei de a manifesta,…

- Mai multe incidente s-au inregistrat joi seara intre manifestanti ai micului grup de extrema dreapta Forza Nuova si fortele de ordine la Macerata, in centrul Italiei, unde sambata a avut loc un atac armat cu tenta rasista, scrie AFP. In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de…

- Daniel Gheorghe a anunțat pe pagina personala de Facebook ca proiectul, a carui inițiator este, a fost respins de deputații majoritații PSD - ALDE - UDMR. „Astazi, la foc automat, in Comisia de Administrație (aviz) și mai ales in cea de aparare (raport de fond) deputații majoritații PSD-ALDE-…

- O iapa a fost furata in urma cu o saptamana din Draganesti si, disperati, proprietarii au alertat Politia. In plus, au creat si o pagina de Facebook, unde au postat semnalmentele si pozele cu animalul disparut. Se ofera si o recompensa de pana la 5.000 de lei. A

- O iapa a fost furata in urma cu o saptamana din localitatea Draganesti, de langa Brezoi, judetul Valcea. In disperare de cauza, dupa ce au alertat Politia din localitate si din judetele invecinate, proprietarii s-au hotarat sa creeze si o pagina de Facebook in care sa posteze semnalmentele si poze cu…

- Ce a aparut pe pagina de socializare a Lidiei Buble dupa ce s-a spus ca mu mai formeaza un cuplu cu Razvan. Dialogul dintre artista și unul dintre prietenii virtauali a starnit amuzamentul tuturor. Atitudinea de zilele acestea a Lidiei Buble a starnit reacții neașteptate și toata lumea crede ca este…

- Cangurul Rin, devenit vedeta în toata presa din România, a fost scos la vînzare de proprietar, pentru suma de 1.500 de euro. ”Am petrecut multe clipe frumoase alaturi de acest animal deosebit, din cauza timpului pe care ar merita Rin sa i-l…

- Organizatorii Intalnirii Nationale a Tineretului Catolic (INTC) din 25-29 iulie, doresc sa prezinte evenimentul din mai multe aspecte. Primul video creat in special pentru cei interesati de eveniment este accesibil deja pe internet, pe pagina web (intc.ro), pe pagina Facebook, respectiv pe canalul Youtube…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat gata sa-si seara scuze pentru ca a preluat in noiembrie pe contul sau de Twitter niste inregistrari video antimusulmane postate de o grupare britanica...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris,joi, pe Facebook, ca ”mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect”, oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari PNL, printre care si Raluca Turcan si promulgata de Iohannis.

- Fiul Vioricai Dancila, Victor Dancila, a restricționat aproape toata postarile de pe pagina sa de Facebook, dar și detaliile privind locul de munca la OMV-Petrom, dupa avalanșa de articole din presa.

- Decizia de a o desemna in funcția de premier al Romanie pe Viorica Dancila afecteaza pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga "like-urile". In plus, postarile presedintelui roman sunt asaltate de tot mai multe comentarii negative.

- Presedintele Klaus Iohannis este contestat in mediul online dupa decizia de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier, in mai putin de 20 de ore peste 3.300 de oameni retragand like-ul de pe pagina de Facebook a presedintelui. In momentul desemnarii Vioricai Dancila, presedintele avea 1.815.189…

- "Fast" Eddie Clarke, ultimul membru supravietuitor din componenta initiala a formatiei britanice de heavy metal Motorhead, s-a stins din viata la varsta de 67 de ani, informeaza DPA.''Suntem devastati sa va dam aceasta veste... ca Edward Allan Clarke - sau asa cum il stiam si il iubeam…

- Patru tineri au fost arestati joi de politia greaca in apropierea Atenei, acuzati de apartenenta la o organizatie terorista de extrema dreapta, informeaza AFP citand o sursa din politie. Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Politicianul german de extrema - dreapta Beatrix von Storch, vicelider AfD, este investigata pentru incitare la ura si a fost temporar blocata pe Facebook si Twitter dupa ce a scris pe site-urile de social media, de Anul Nou, ca Politia din Koln face concesii "hoardelor de barbati musulmani barbari…

- Personalitati din diferite tari au dat publicitatii joi un apel de a interzice in Europa noul guvern austriac, format din politicieni de dreapta si de extrema dreapta, si de a boicota viitoarea presedintie austriaca a Consiliului Uniunii Europene (iulie-decembrie 2018), relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Fosta gimnasta a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, insoțit de mesajul „Antrenament cu Arnold. Rezoluție pentru 2018", scrie click.ro. In imagini, Nadia executa un exercițiu cu greutați pentru brațe și abdomen și este incurajata și atent supravegheata de Schwarzenegger. Greutatile sunt…

- ”Precizam ca la intalnirea de la ora 11.00, cu premierul, nu mergem sa negociem, ci sa cerem. Nu se pune problema sa facem armistiții sau jocuri politice. E vorba doar de incercarea de a folosi toate parghiile democratice. Am fost și noi - alaturi de celelalte grupuri sau ong-uri - de acord…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a respins marti "orice prejudecati" în legatura cu noul guvern austriac al cancelarului conservator Sebastian Kurz care va guverna împreuna cu extrema dreapta din FPOe, relateaza AFP,

- Kurz - noul cancelar care provine din randul partidul conservator OVP si cel mai tanar lider din lume - a fost investit de catre seful statului Alexander Van der Bellen, alaturi de vicecancelarul Heinz-Christian Strache, liderul partidului de extrema dreapta FPO, intr-o ceremonie transmisa in direct…

- Extrema dreapta castiga teren in Europa incepand din anii 2000, mai multe scrutine-cheie confirmand in 2017 aceasta tendinta in Franta, Germania, Austria si Olanda. Succesul partidelor populiste, eurosceptice si ostile imigratiei accelereaza recompunerea peisajului politic, dar genereaza in acelasi…

- Partida se va disputa pe Arena Naționala, iar oficialii echipei au hotarat sa traga acoperișul stadionului pentru a le crea fanilor condiții optime, scrie digisport.ro. Cei de la FCSB au anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca vor ține casele de bilete deschise pana la ora jocului. Citeste…

- Liderul conservator Sebastian Kurz a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), pentru formarea unei coalitii, intelegere in urma careia formatiunea lui Heinz-Christian Strache va reveni la putere dupa mai mult de un deceniu. La doar 31 de ani, Sebastian Kurz va deveni cel mai tanar sef de guvern…

- Presedintele tarii, Klaus Iohannis a participat astazi la ceremoniile de la Palatul Regal, in memoria Majestatii Sale Defuncte, Regele Mihai! Acesta a publicat in urma cu cateva momente un mesaj emotionant, plin de regrete.

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa. In urma negocierilor, Sebastian…

- Liderul partidului de extrema dreapta Britain First, Paul Golding, a fost arestat in Irlanda de Nord, in urma unui discurs pe care l-a avut la un miting anti-islamist din Belfast, relateaza The...