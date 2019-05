TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Lumea văzută din Turnul Babel

Woman arrested in Poland over posters of Virgin Mary with rainbow halo (theguardian.com); Dragnea, un dictator încolţit care recurge la Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Lumea văzută din Turnul Babel apare prima dată în Gazeta Dambovitei . [citeste mai departe]