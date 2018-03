Stiri pe aceeasi tema

- Deprecierea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea terminand sesiunea in picaj cu 6,76 %, cel mai grav din martie 2014. Scaderea a fost antrenata de...

- Sennheiser, unul dintre liderii mondiali in productia de casti, microfoane și sisteme de transmisie wireless, anunța ca va construi o fabrica la Brașov. Aceasta va fi cea de-a patra fabrica a companiei, care deține 3 astfel de unitați in Germania, Irlanda și Statele Unite. Noua baza de productie va…

- Deocamdata, singura felicitare primita din Romania. Autoritațile mai așteapta sa vada ce fac americanii Excelentei Sale, Domnului Presedinte Vladimir Vladimirovici PUTIN Presedintele Federatiei Ruse Stimate Domnule Presedinte, Va adresam in numele Partidului nostru calduroase felicitari pentru realegerea…

- Ieri, o indragita interpreta de muzica populara din județul Gorj a implinit fumoasa varsta de 28 de ani. Frumoasa cantareața, Ionela Guzic, și-a petrecut ziua de naștere departe de Romania, mai exact in Monterey, Statele Unite ale Americii. In țara, se afla iubitul sau, Bogdan Mihail Gioara,…

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- Relatia dintre Statele Unite ale Americii si Republica Moldova este una bazata pe niste coincidente de interese geopolitice, dar fara ca sa existe o incredere reciproca totala, a declarat analistul Corneliu Ciurea la emisiunea „Fabrika” de la Publika TV, transmite IPN.

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- George Maior a fost audiat de Comisia parlamentara de control a SRI George Maior. Foto: wikipedia.org. Fostul director al Serviciului Român de Informatii, George Maior, actual ambasador al României în Statele Unite ale Americii, a fost audiat marti, 27 februarie, timp…

- Președintele PMP Cluj, invitat la o conferința in SUA, alaturi de Donald Trump Prezent la Conservative Political Action Conference 2018, senatorul PMP Cristian Lungu, l-a abordat pe John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU si personaj politic influent in Administratia Donald Trump, despre rolul pe…

- Graham a devenit unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai creștinismului, dand audiențe in intreaga lume in arene mari, incepand cu Londra in 1954. El a murit la domiciliul sau din Montreat, Carolina de Nord, a declarat purtatorul de cuvant al Asociației Evangheliști Billy Graham. In…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Procurorii din SUA au acuzat 13 persoane de cetatenie rusa si entitati rusesti ca au intervenit in alegerile din 2016, scrie Financial Times. Autoritatile acuza 13 persoane si trei entitati de conspirare pentru a frauda SUA prin „interventia in procesul politic si electoral (n.r- al SUA),…

- Coruptia reprezinta principala problema si impediment in dezvoltarea pe mai departe a Republicii Moldova, a declarat miercuri seara ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, invitat la postul de televiziune NTV Moldova, informeaza portalul IPN. 'Coruptia se observa peste tot, nu doar la nivel…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Statele Unite ale Americii au cerut marti Rusiei sa puna capat 'agresiunii' impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza AFP. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat…

- Subiectul justiției a fost discutat de Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm in cadrul intrevedereii care a avut loc luni , a precizat Ambasada SUA, intr-un raspuns pentru Libertatea, fara a oferi alte precizari. Intrebata de jurnaliști daca pe agenda discuției a fost și subiectul justiției, premierul…

- Cele trei persoane care au murit, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii sunt cetateni britanici, a anuntat luni politia din orasul Phoenix, statul...

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- Majorarile la prețurile alimentelor din ultimele luni au dat frau liber economiștilor pentru a arata romanilor cum erau de fapt prețurile alimentelor acum 120 de ani in București și in marile orașe ale lumii. Și daca la inceputul secolului 20 eram cam pe același calapod cu Parisul și orașele din Statele…

- Robin Williams s-a sinucis in august 2014, la varsta de 63 de ani, iar dupa moartea actorului rata sinuciderilor in Statele Unite ale Americii a crescut cu aproximativ 10%. Conform unui studiu publicat in aceasta saptamana in revista stiintifica PLOS One, din august pana in decembrie 2014 au fost inregistrate…

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- Indicele Dow Jones, cea mai mare scadere din 2008 pana in prezent. Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a scazut, luni, cu 4%. Aceasta este cea mai mare cadere din septembrie 2008, cand un plan de salvare a sistemului bancar american a fost respins, noteaza BBC . Scaderea de…

- Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, sapreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut cu 8 procente, la 8.378 de dolari, cel mai redus nivel din 24 noiembrie. Criptomonedele ripple, ether si litecoin au scazut cu 11%. La 18 decembrie 2017…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Valul #rezist a cunoscut o amploare considerabila in ultima perioada, numai ca din cate se pare sunt si acolo oameni destui care au probleme cu legea. Presa bucuresteana a descoperit faptul ca unul dintre liderii protestatarilor este liderul gruparii ce se ocupa cu trafic de medicamente catre Statele…

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Pentru prima data de la aparitia sa, reteaua de socializare Facebook consemneaza o scadere trimestriala a numarului de utilizatori activi. Declinul a fost mai semnificativ in Statele Unite ale Americii si Canada. Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, a admis ca 2017 a fost unul "provocator"…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP.'Trebuie ca (SUA) sa se…

- Romanul Gabriel Constantin a fost numit director general al unui hotel de lux pe care presedintele Statelor Unite, Donald Trump, il detine in orasul Chicago. Inainte de a se alatura echipei Trump International Hotel & Tower Chicago, romanul a lucrat ca manager pentru Trump Hotels' Old Post…

- Dupa perchezițiile de joi dimineața, oamenii legii au incarcat in doua mașini saci intregi cu medicamente, dar și cutii cu pastile, toate aflate sub control national conform legilor din țara noastra. Medicamentele cu regim special, considerate droguri, erau cumparate de la farmacii din țara noastra…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, presedintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfactie, dar si cu oarecare surprindere ca reprezentantii comunitatilor evreiesti din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce priveste combaterea…

- Indragita artista de muzica populara Olguța Berbec și soțul ei, Remus Novac, se afla de cateva zile in Statele Unite ale Americii. Cei doi se afla in Los Angeles, California, unde au vizitat Disneyland-ul și studiourile de la Hollywood. „Studiourile Universal Hollywood … aici se filmeaza…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu gripa pe teritoriul Americii de Nord este în crestere, 15.572 de cazuri fiind confirmate în urma analizelor de laborator în Canada începând de sâmbata trecuta, a anuntat Agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, citata…

- Ai experiența de lucru ca fotograf și dorești sa incerci și altceva? Sau ești doar un pasionat de fotografie și ți-ar placea sa-ți transformi hobby-ul intr-un job? O varianta foarte buna ar fi sa te angajezi ca fotograf turistic, intr-o companie care ofera servicii fotografice destinate turiștilor din…

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au prezentate scuze Japoniei dupa mai multe accidente in care au fost implicate elicoptere ale armatei lor, accidente care au realimentat furia impotriva prezentei militare americane in aceasta tara, informeaza marti AFP, citeaza agerpres.ro. Secretarul american…

- El a facut cateva fotografii la cununia cuplului de tineri - cu mirele, mireasa, preotul, nasii, socrii si nuntasii. Le-a promis ca le va trimite pozele, dar intors in Statele Unite ale Americii si-a dat seama ca a pierdut adresa romanilor. Dupa aproape 37 ani, sora lui Matt, Susan Hills Goldman, si-a…

- O femeie în vârsta de 27 de ani din Statele Unite ale Americii a fost împușcata în timp ce transmitea live pe Facebook. Potrivit poliției, victima a fost împușcata dupa ce a avut un schimb de replici dur cu o alta femeie, despre care se crede ca i-ar fi fost cunoscuta.…

- Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. "Fiecare sfarsit de an este o ocazie pentru a face un bilant. Pentru este mai mult de atat. Este incheierea unui capitol important din viata mea. Dupa separarea de mai bine de un an de zile, eu…

- Jurnalistul de investigatii Andrei Ciurcanu a postat pe pagina personala de Facebook o fotografie cu medicul Mihai Lucan, scrie cancan.ro. Imaginea este realizata luni seara, in cursa de avion Bucuresti - Cluj Napoca. In imagine, medicul este surprins in timp ce citea cartea "Nevinovatul", scrisa…

- Partidul Socialiștilor a adunat peste 500 de mii de semnaturi pentru schimbarea sistemului de guvernare din republica parlamentara în republica prezidențiala. Declarația a fost facuta de președinta PSRM, Zinaida Greceanîi, în cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul…

- Un baietel din Statele Unite in varsta de numai 5 ani, se afla pe patul de spital, fiind pe moarte chiar in pragul sarbatorilor, scrie antena3.ro. Acesta a simtit ca sfarsitul se apropie, moment in care si-a rugat parintii sa ii indeplineasca o dorinta. Micutul a vrut sa il vada pe Mos Craciun inainte…

- Iata scrisoarea adresata de catre senatorul PNL Daniel Zamfir catre premierul Mihai Tudose: ”Domnului Mihai Tudose, Prim - Ministrul Romaniei Solicitare privind complexul sportiv „Progresul”, denumite in continuare „Arenele de Tenis” Stimate Domule Prim - Ministru,…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…