- Mark Zuckerberg, cofondatorul si directorul general al Facebook, a anuntat marti seara ca platforma online a inchis peste 270 de pagini si conturi false care erau operate de o agentie rusa in vederea influentarii alegerilor din diverse tari. Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook,…

- Un memoriu intern, aparut in spațiul public in 2016, risca sa ingroape rețeaua de socializare in lumina scandalului Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg s-a grabit sa se dezica de informațiile controversate care apar in document. Imaginea companiei Facebook a mai suferit o lovitura dupa ce un document…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma...

- Specialistul in colectarea si prelucrarea datelor Aleksandr Kogan, care a pus la punct o aplicatie speciala pentru colectarea datelor utilizatorilor de Facebook si a transmis informatiile companiei Cambridge Analytica, implicata in campania lui Donald Trump pentru prezidentiale, acuza compania fondata…

- Facebook a admis ca algoritmul sau a recomandat, „in unele cazuri”, continutul produs de agentii propagandisti rusi, in cadrul audierilor din Comitetul de Informatii al Senatului SUA. Compania a raspuns de asemenea la intrebarea despre existenta unor dovezi privind o potentiala intelegere secreta intre…

- Partidul Miscarea Populara Galati (PMP) - Filiala Judeteana Galati, are incepand din 8 martie 2018, o noua persoana in fruntea Organizatiei de Femei PMP Galati. Functia de presedinte al Organizatiei de Femei PMP Galati, va fi ocupata de catre Ionela Cerasela Zeca, avocat in Baroul Galati."Multumesc…

- Fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, a scris joi, pe Facebook, ca MS a intreprins toate demersurile legale agreate impreuna cu partenerii de dialog pentru rezolvarea situatiei imunoglobulinei...

- Justitia germana a anuntat ca renunta sa-l urmareasca pe patronul si fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, acuzat de atitudine toleranta fata de "incitarile la ura" de pe reteaua sociala, informeaza AFP. Plangerea a fost depusa de un avocat german in 2016. Acesta le reprosa lui Mark Zuckerberg si…

- Mark Zuckerberg, fondatorul rețelei Facebook, este cel care a facut ca expresia “Mare e gradina Domnului” sa capete și mai mult adevar. De-a lungul vremii, de cand cu toții avem un cont pe aceasta rețea de socializre, observam ca oamenii se aprind repede. Fie ca e vorba de romani sau de straini. E locul…

- In urma unor rapoarte de la utilizatorii de Facebook din Statele Unite care au observat ca au acum un buton numit „Downvote”, compania a fost nevoita sa ofere declaratii oficiale despre acesta. In ciuda faptului ca un buton cu un asemenea nume ar putea sa sugereze ca primim in sfirsit butonul „Dislike”…

- Cel mai citit ziar din Brazilia, Folha de S Paulo, a anuntat ca nu va mai publica continut pe pagina sa de Facebook, acuzand platforma de socializare ca incurajeaza distribuirea de stiri false prin revizuirea algoritmului care sta la baza news feed-ului. Luna trecuta, Mark Zuckerberg, cofondator…

- Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Nicola Mendelsohn, vicepresedintele Facebook, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil, relateaza online ziarul spaniol ABC. Mendelsohn, care este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si care are 46 de ani, a dezvaluit ca sufera de peste un…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. De ce?

- Actiunile companiei Facebook inregistrau o crestere masiva miercuri la inchidere, dupa ce compania a raportat ca va creste preturile reclamelor in medie cu 43%, in strategia menita sa schimbe continutul fluxului cunoscut drept „news feed”, potrivit MarketWatch. Dupa ce rezultatele din al…

- Pentru prima data de la aparitia sa, reteaua de socializare Facebook consemneaza o scadere trimestriala a numarului de utilizatori activi. Declinul a fost mai semnificativ in Statele Unite ale Americii si Canada. Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, a admis ca 2017 a fost unul "provocator"…

- Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare de algoritm anuntata de Facebook in prima luna a anului. Seful companiei, Mark Zuckerberg, a anuntat ca stirile care…

- Coalitia militara condusa de catre Statele Unite in Siria a anuntat ca a eliminat aproximativ 150 de militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic in urma unor atacuri aeriene desfasurate in regiunea Valea Eufratului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Jurnalistul Dan Turturica a reacționat pe pagina sa de pe o rețea de socializare, dupa ce numele sau a aparut in dosarul președintelui CJ Neamț, Ionel Arsene. Numele lui Dan Turturica apare in dosarul in care Ionel Arsene este acuzat de fapte de corupție . In dosarul fostului demnitar al statului roman…

- In secolul trecut, cand oamenii de stiinta au inceput sa indice spre tigari sustinand ca acestea ar cauza cancer, industria tutunului a facut tot posibilul sa ii faca sa taca, recunoscand adevarul zeci de ani mai tarziu, sub mai presiuni legale, potrivit Wall Street Journal. Totul ar fi…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni, cu costul de ...

- Mark Zuckerberg anunța ca agloritmul Facebook-ului se modifica, iar modul in care vor fi afișate postarile in News Feed va fi diferit. Rețeaua sociala va pune mai mult accent pe ideea de comunitate și de interacțiune sociala semnificativa. CEO-ul Facebook a declarat ca vrea ca platforma pe care o conduce…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le remedieze in 2018.

- "Tudose, ca Basescu: cu cat tipa mai tare cu atat sa fim atenti ce face pe la spate! 22 decembrie. Ora 16.35. La SGG e trimis, pt publicare in Monitorul Oficial, Ordinul nr 525 al ANRM prin care pretul de referinta la gaze naturale urma sa fie adus la nivelul la care se vand astazi pe piata…

