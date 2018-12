Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici iși sprijinina acuzatiile pe mai mult de 200 de pagini de email-uri interne ale gigantului american, relateaza AFP. Facebook a respins aceste acuzatii. 'Publicarea acestor documente este in interesul publicului', a afirmat Damian Collins, presedintele Comisiei pentru mediul…

- Facebook le-a oferit unor companii, printre care se numara Netflix si Airbnb, acces preferential la datele utilizatorilor reletei de socializare online, releva documente dezvaluite de parlamentarul britanic Damian Collins, dar firma americana a respins acuzatiile.

- O comisie parlamentara britanica a acuzat miercuri Facebook ca a dezvaluit date personale ale utilizatorilor sai catre unele companii, sprijinindu-si acuzatiile pe mai mult de 200 de pagini de email-uri interne ale gigantului american, relateaza AFP. Facebook a respins aceste acuzatii. 'Publicarea…

- Daca ai sau conduci un automobil Tesla in China, guvernul stie unde este vehiculul tau in orice moment. Informatia vine in urma unei relatari in AP News unde se sustine ca autoritatile chineze cer de la Tesla si de la alte 200 de companii...

- Gigantul american al retelelor de socializare este de mai multe luni in vizorul Comisiei insarcinate cu domeniul Digital, Cultura si Presa (DCMSC) din cadrul Camerei Comunelor britanice, prezidata de Damian Collins, in cadrul unei anchete cu privire la fenomenul "fake news".Collins i-a…

- Facebook era la curent din 2014 cu privire la activitatile ruse potential daunatoare pe platforma sa, cu mult inainte ca faptele sa fie dezvaluite publicului, a declarat marti presedintele unei comisii parlamentare britanice, relateaza AFP. Gigantul american se afla de cateva luni in vizorul…

- ”Cert este ca in perioada urmatoare vom publica mai multe documente, toate fiind de interes public”, a spus Poenariu intr-o intervenție telefonica la Digi 24. Ea a spus ca materialele au fost verificate: ”Cand documentele au ajuns la noi, toți colegii mei s-au apucat de analizat documentele. Nu ne apucam…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), scrie Mediafax, citand publicația Time.