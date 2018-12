Facebook a descoperit un bug care a expus pozele a 6,8 milioane de utilizatori

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat vineri ca e posibil ca 6,8 milioane de utilizatori sa fi fost afectati de un bug, care a folosit reteaua de socializare pentru a permite altor aplicatii sa acceseze fotografii ale utilizatorilor.

- Google va inchide cu patru luni mai repede rețeaua sociala Google+, dupa ce a fost descoperita o noua breșa de securitate informatica ce a afectat 52,5 milioane de conturi, scrie publicația Les Echos. Google+ s-a dorit a fi un rival pentru Facebook, dar s-a dovedit a fi un eșec.

- LinkedIn a targetat cu reclame pe Facebook 18 milioane de adrese de email ale unor persoane care nu erau membri ai retelei, conform news.ro.Comisia de Protectie a Datelor a descoperit in urma unui audit ca LinkedIn a procesat 18 milioane de adrese de mail ale unor persoane care nu arau membri…

- Conducerea rețelei de socializare a anunțat cați utilizatori au fost afectați in uriașa breșa de securitate care a expus aproximativ 50 de milioane de conturi.Potrivit datelor obținute de companie, 30 de milioane de conturi Facebook au fost accesate de hackeri.

- In luna martie a acestui an, perioada in care Facebook se confrunta cu problemele aparute in urma scandalului cu Cambridge Analytica, Google descoperea un " bug" in API-ul (Application Programming Interface) retelei de socializare Google+....

- Facebook a anunțat vineri seara la ora 19.40 (ora Romaniei) ca aproape 50 de milioane de conturi ale utilizatorilor au cazut prada hackerilor. In anunțul facut de companie se explica cum s-a putut intampla așa ceva și ce masuri s-au luat. (0)(0)

- Facebook a admis vineri ca a fost victima unui atac informatic de amploare ce nu face decat sa adauge la problemele cu care reteaua s-a confruntat in ultimul an. Stirile false, interferentele Rusiei, scandalul Cambridge Analytica sunt doar cateva dintre episoadele care fac ca increderea user-ilor sa…

- ​Facebook a admis vineri ca a fost victima unui atac informatic de amploare ce nu face decat sa adauge la problemele cu care rețeaua s-a confruntat in ultimul an. Știrile false, interferențele Rusiei, scandalul Cambridge Analytica sunt doar cateva dintre episoadele care fac ca increderea user-ilor sa…