Facebook a descoperit o breşă de securitate care ar fi afectat 6,8 milioane de utilizatori Facebook a anuntat vineri ca e posibil ca 6,8 milioane de utilizatori sa fi fost afectati de un bug, care a folosit reteaua de socializare pentru a permite altor aplicatii sa acceseze fotografii ale utilizatorilor, potrivit Reuters. Compania a anuntat intr-un articol publicat pe blogul companiei ca problema a fost rezolvata, dar ca ar fi afectat pana la 1.500 de aplicatii create de 876 de dezvoltatori. Facebook a precizat ca este posibil ca aplicatiile sa fi avut acces la o cantitate mai mare de fotografii decat in mod obisnuit, timp de 12 zile, in perioada 13 septembrie - 25 septembrie. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupa anunțul legat de breșa de securitate de la Mariott apare o noua informație ce implica datele a 100 de milioane de utilizatori ai site-ului de intrebari și raspunsuri Quora, scrie The New York Times. Compania susține ca breșa de securitate a fost descoperita pe 30 noiembrie cand…

- Conducerea rețelei de socializare a anunțat cați utilizatori au fost afectați in uriașa breșa de securitate care a expus aproximativ 50 de milioane de conturi.Potrivit datelor obținute de companie, 30 de milioane de conturi Facebook au fost accesate de hackeri.

- Hackeri au accesat 29 de milioane de conturi printr-o bresa de securitate dezvaluita in urma cu doua saptamani, a anuntat vineri Facebook, relateaza The Associated Press. Numarul exact nu era cunoscut anterior. Initial, Facebook a anuntat ca 50 de milioane de conturi ar fi putut sa…

- Un numar de cinci milioane de europeni au fost afectați de recenta breșa de securitate de la Facebook, a anunțat comisarul european pentru Justiție, Vera Jurova. Potrivit lui Mark Zuckerberg, problema, care a fost „reparata” joi, a permis hackerilor sa ajunga la informațiile prezente pe paginile de…

- Recenta bresa de securitate anuntata de reteaua de socializare Facebook ar fi afectat circa 5 milioane de europeni din totalul celor 50 de milioane de conturi compromise, a precizat marti pentru AFP comisarul european pentru Justitie, Vera Jurova. Problema, care a fost "reparata" joi,…

- ​Facebook a admis vineri ca a fost victima unui atac informatic de amploare ce nu face decat sa adauge la problemele cu care rețeaua s-a confruntat in ultimul an. Știrile false, interferențele Rusiei, scandalul Cambridge Analytica sunt doar cateva dintre episoadele care fac ca increderea user-ilor sa…

- Reprezentantii companiei Facebook au dezvaluit, vineri, existența unei o brese de securitate ce a afectat 'aproape 50 de milioane de conturi' si care a permis piratilor cibernetici sa preia controlul asupra conturilor detinute de unii dintre utilizatorii acestei retele de socializare,

- Reprezentantii companiei Facebook au dezvaluit vineri o bresa de securitate ce a afectat "aproape 50 de milioane de conturi" si care a permis piratilor cibernetici sa preia controlul asupra conturilor detinute de unii dintre utilizatorii acestei retele de socializare, potrivit unui comunicat publicat…